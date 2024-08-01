تنخفض العقود الآجلة للنحاس وسط مخاوف الطلب الصيني وصراعات التصنيع

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وانخفضت العقود الآجلة للنحاس إلى 4.1 دولار للرطل، لتقترب من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 4.05 دولار في 30 يوليو. ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تصاعد المخاوف بشأن الطلب الصيني.

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وقد اختارت الحكومة الصينية عدم تطبيق تدابير التحفيز لمواجهة الانكماش الكبير في أكبر قطاع صناعي في العالم.

وبدلا من ذلك، يركزون على تحويل الاقتصاد نحو التكنولوجيا المبتكرة ومصادر الطاقة البديلة.

رد فعل السوق واستجابة بنك الشعب الصيني

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أثار قرار الصين بحجب المساعدات الاقتصادية رد فعل سريع في السوق، مما أدى إلى بيع الأصول وعقود المعادن الأساسية.

ولتخفيف ضغوط السوق، قام بنك الشعب الصيني (PBoC) بتنفيذ تخفيضات غير مسبوقة في أسعار الفائدة.

لا تزال فعالية هذه التخفيضات في أسعار الفائدة في إنعاش الاقتصاد الصيني وتعزيز العقود الآجلة للنحاس غير مؤكدة.

في حين أن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تحفز الاقتراض والإنفاق على المدى القصير، فإن تأثيرها الإجمالي على النمو الاقتصادي وأسعار النحاس يتأثر بعدة عوامل.

العوامل المؤثرة على العقود الآجلة للنحاس

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إن نجاح تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني (PBoC) في تحفيز الاستثمار والاستهلاك سوف يلعب دوراً حاسماً.

إذا كانت هذه التدابير قادرة على دفع الانتعاش الاقتصادي، فإنها قد تزيد الطلب على السلع مثل النحاس.

ومع ذلك، فإن العوامل الخارجية مثل الطلب العالمي وديناميكيات التجارة ومعنويات السوق تؤثر أيضًا بشكل كبير على العقود الآجلة للنحاس.

يمكن أن تؤثر حالات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، والصراعات التجارية، والتقلبات في أسعار السلع الأساسية على مسار العقود الآجلة للنحاس، بغض النظر عن سياسات أسعار الفائدة المحلية.

وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء (NBS) ومؤشر مديري المشتريات Caixin (PMI) إلى انخفاض التصنيع الصيني.

وتشير هذه التقارير إلى أن المصنعين يكافحون من أجل تحقيق التوازن بين الطلب المحلي الضعيف والمبيعات الدولية مع بداية الربع الثالث.

علاوة على ذلك، ظهرت تقارير متضاربة فيما يتعلق بالمصاهر الصينية. وفي حين يشرع البعض في مشاريع جديدة لتحقيق أهداف الإنتاج، فإن التوقعات السابقة لانخفاض الإنتاج المشترك لرفع رسوم العلاج موضع تساؤل.

لا يزال الطريق إلى الأمام بالنسبة للعقود الآجلة للنحاس غير مؤكد وسط تصاعد التوترات في القطاع الصناعي وديناميكيات السوق المتطورة.

وسوف تستمر السياسات الاقتصادية للصين وردود أفعال السوق وتحديات التصنيع في التأثير على سوق السلع الأساسية في المستقبل المنظور.

ويراقب المستثمرون والمحللون التطورات في الصين عن كثب لقياس تأثيرها المحتمل على أسعار النحاس العالمية واستقرار السوق.

ومع اقتراب العقود الآجلة للنحاس من أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، يظل التركيز على الاستراتيجيات الاقتصادية للصين وآثارها على السوق العالمية.

إن الجمع بين السياسات الحكومية الحذرة ونضالات قطاع التصنيع والعوامل الاقتصادية الخارجية يخلق بيئة معقدة للتنبؤ بمستقبل أسعار النحاس.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.