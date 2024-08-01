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تشهد شركة Roblox Corp (NYSE: RBLX) تعزيزًا لما قبل السوق يوم الخميس بعد الإعلان عن نتائج مالية مثيرة للإعجاب للربع الثاني، حيث أظهرت زيادة بنسبة 21٪ على أساس سنوي في المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs). يشير هذا الأداء القوي إلى انتعاش أوسع في صناعة الألعاب.

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في الربع الثاني، قلصت Roblox خسائرها إلى 32 سنتًا للسهم الواحد وشهدت زيادة بنسبة 31٪ في الإيرادات، لتصل إلى 893.5 مليون دولار.

وتوقع المحللون خسائر قدرها 37 سنتا للسهم وإيرادات قدرها 898 مليون دولار. أنهت الشركة الربع بـ 79.5 مليون وحدة يومية يومية، ارتفاعًا من 65.7 مليونًا في العام الماضي وتجاوز المتوقع 76.39 مليونًا. تسلط هذه الزيادة في تفاعل المستخدمين الضوء على تأثير Roblox المتزايد في قطاع الألعاب.

تعمل المشاركة القوية للمستخدم على تعزيز أداء Roblox

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أبلغت Roblox عن خسارة إجمالية قدرها 206 مليون دولار لهذا الربع، وهو تحسن كبير عن خسارة 283 مليون دولار في العام السابق.

ارتفعت حجوزات الشركة بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 955 مليون دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 897 مليون دولار.

سلط ديفيد باسزوكي، الرئيس التنفيذي لشركة Roblox Corp، الضوء على نجاح الشركة، قائلاً: “إن النظام البيئي الديناميكي لمحتوى Roblox فريد من نوعه ويستمر في جذب المستخدمين من جميع الأعمار من جميع أنحاء العالم. ومن الآن فصاعدا، سنواصل الاستثمار في منصتنا الأساسية للمساعدة يبني مجتمع المبدعين لدينا تجارب أفضل وأكثر أمانًا ويصل إلى عدد أكبر من الأشخاص.”

شهد الربع الثاني من Roblox أيضًا زيادة بنسبة 24% في ساعات العمل، بإجمالي 17.4 مليار ساعة.

وهذا يؤكد شعبية المحتوى المتنوع وعالي الجودة على منصته. يصنف محللو وول ستريت حاليًا أسهم Roblox على أنها “ذات وزن زائد” في المتوسط، مما يعكس الثقة في نموها المستقبلي.

مكاسب Roblox بتوجيهات متفائلة

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قامت Roblox بتحسين متوسط الحجز لكل مستخدم بشكل طفيف إلى 12.01 دولارًا في الربع الثاني وتتوقع حجوزات تصل إلى 4.23 مليار دولار لعام 2024.

على الرغم من الأداء الإيجابي للربع الثاني، فإن توقعات الشركة للعام بأكمله للإيرادات المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإيرادات، والتي تتراوح بين 92 مليون دولار إلى 132 مليون دولار و3.49 مليار دولار إلى 3.54 مليار دولار على التوالي، كانت أقل من توقعات الخبراء البالغة 4.08 مليار دولار.

يعد الارتفاع في سعر سهم Roblox أمرًا جديرًا بالملاحظة، خاصة في ضوء التوقعات المتواضعة للعام بأكمله.

توقع محلل السوق Ritesh A. في يونيو أنه إذا استمر الزخم الصعودي، فقد يصل سهم Roblox إلى 50 دولارًا في الأشهر المقبلة.

يتم تداول RBLX حاليًا بسعر 45 دولارًا. ومع ذلك، فإنها تظل أقل جاذبية للمستثمرين ذوي الدخل لأنها لا تدفع أرباحًا.

يؤكد تقرير أرباح Roblox القوي للربع الثاني، والذي تميز بنمو كبير في عدد المستخدمين النشطين يوميًا وتحسين الأداء المالي، على انتعاش واعد في صناعة الألعاب.

مع استمرار الاستثمار في منصتها والتركيز على مشاركة المستخدمين، تتمتع Roblox بوضع جيد للنمو المستقبلي على الرغم من بعض التوقعات المتحفظة للعام بأكمله.

إن النهج المبتكر للشركة وقاعدة المستخدمين الموسعة يجعلها لاعبًا رئيسيًا يجب مشاهدته في مشهد الألعاب المتطور.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.