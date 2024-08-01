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تستعد الأسهم البريطانية لتحقيق مكاسب محتملة بعد قرار بنك إنجلترا (BOE) بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.0%.

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وتتوافق هذه الخطوة، التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، مع الاتجاهات التاريخية التي تشير إلى توقعات إيجابية لمؤشرات المملكة المتحدة القياسية في الأشهر المقبلة.

الأداء التاريخي لمؤشر FTSE 100 وFTSE 250

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تاريخيًا، استجاب مؤشرا FTSE 100 و FTSE 250 بشكل إيجابي لتخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

في ثلاث من الحالات الأربع الأخيرة عندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة – على وجه التحديد في الأعوام 1986 و1990 و1998 – شهد مؤشر فاينانشيال تايمز 100 زيادة في المتوسط تزيد عن 20٪ خلال الأشهر الـ 12 اللاحقة.

وبالمثل، شهد مؤشر FTSE 250 مكاسب أكثر أهمية، حيث ارتفع بنسبة 25٪ أو أكثر في هذه الفترات.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاستثناء الوحيد لهذا الاتجاه حدث في عام 2007، عندما شهد كلا المؤشرين انخفاضات.

وانخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 38%، وانخفض مؤشر فوتسي 250 بنسبة 46% خلال العام بعد خفض أسعار الفائدة.

ويعزى هذا التراجع إلى حد كبير إلى الأزمة المالية العالمية، مما يجعله استثنائيا في البيانات التاريخية.

تأثير انخفاض أسعار الفائدة على الجنيه الاسترليني وسوق الإسكان

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وقد تمت الموافقة على قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بفارق ضئيل من خمسة إلى أربعة أصوات داخل لجنة السياسة النقدية (MPC).

ويعكس هذا القرار تركيز البنك المركزي على تعزيز الاستقرار الاقتصادي دون إثارة ضغوط تضخمية جديدة.

واعتدل تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ، حيث بلغ 2.0% سنويًا في مايو ويونيو، بانخفاض عن الذروة البالغة 11.1% في أكتوبر 2022.

ويأتي التخفيض الحالي لسعر الفائدة وسط توقعات السوق بإجراء تخفيضات إضافية.

تشير أسواق المال إلى أن بنك إنجلترا قد ينفذ تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال الأشهر الخمسة المقبلة. استجابة لخفض أسعار الفائدة، ضعف الجنيه الإسترليني في البداية مقابل الدولار الأمريكي ولكنه بدأ في التعافي لاحقًا. ويؤكد هذا التقلب حساسية السوق لإشارات السياسة النقدية المستقبلية.

ومن المتوقع أيضًا أن يوفر خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا دفعة تشتد الحاجة إليها لسوق الإسكان.

وعلقت ستيفاني دالي من ألكسندر هول على التأثيرات الإيجابية المحتملة قائلة: “يوفر قرار بنك إنجلترا فرصة كبيرة لأصحاب المنازل ومشتري المنازل. وفي حين أن معدلات الرهن العقاري قد لا تنخفض على الفور، فإن هذا التغيير من شأنه أن يساعد في تحرير الطلب المكبوت واستعادة الثقة في قطاع الإسكان.

بشكل عام، يمكن أن تمهد الخطوة الأخيرة لبنك إنجلترا الطريق لفترة مواتية للأسهم البريطانية، خاصة إذا كانت الأنماط التاريخية صحيحة.

وسيراقب المستثمرون ومحللو السوق عن كثب كيفية تطور هذه التطورات وما هو تأثيرها على المشهد الاقتصادي الأوسع.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.