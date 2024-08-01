نانسي بيلوسي تشتري ما قيمته 1.13 مليون دولار من Nvidia: 3 أسباب لتحذو حذوها

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تصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي عناوين الأخبار مرة أخرى مع أحدث تداولاتها، حيث اشترت ما قيمته 1.13 مليون دولار من أسهم Nvidia في 26 يوليو.

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والمعروفة بسجلها الاستثماري الناجح، فإن تراكم بيلوسي المستمر لأسهم Nvidia يثير تكهنات حول الآفاق المستقبلية لعملاق الرقائق.

وقبل شهر واحد فقط، اشترت بيلوسي 10000 سهم من أسهم Nvidia بسعر 126.40 دولارًا للسهم.

يشير استثمارها المستمر في Nvidia إلى أنها تتوقع تطورات مهمة من الشركة.

فيما يلي ثلاثة أسباب مقنعة تدفع المستثمرين إلى التفكير في اتباع خطى بيلوسي.

وحدات معالجة الرسومات Blackwell من Nvidia

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تعد وحدات معالجة الرسوميات Blackwell القادمة من Nvidia، والمبنية على بنية Blackwell، بأداء يصل إلى 18 ضعف أداء سلسلة A100 الحالية ومن المتوقع أن تصل إلى السوق بحلول نهاية عام 2024.

ومع توفر وحدات معالجة الرسوميات هذه، ستضطر الشركات إلى اعتمادها لتظل قادرة على المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، مع تحول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات إلى مشكلة حرجة، فإن كفاءة وحدات معالجة الرسوميات من Blackwell ستؤدي إلى زيادة الطلب. يبدو مسار نمو Nvidia قويًا، حيث تضع هذه التطورات الشركة في موضع تحقيق النجاح المستمر في العام المقبل.

سجل بيلوسي الاستثماري المثبت

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تتمتع نانسي بيلوسي بسجل حافل من التفوق في الأداء على السوق. تؤثر صفقاتها بشكل كبير على مؤسسة Unusual Whales Subversive Democracy Trading ETF (NANC)، التي تتعقب الصفقات التي يقوم بها أعضاء الحزب الديمقراطي.

وقد عادت مؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة 50% في أقل من عام ونصف. في حين أنه من الصحيح أن صناديق الاستثمار المتداولة مثل هذه لم تكن موجودة إلا لفترة قصيرة، إلا أن أدائها يظهر أن متابعة السياسيين بشكل انتقائي يمكن أن يكون له قيمة.

أساسيات Nvidia القوية ومكانتها في السوق

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وبعيدًا عن سجل بيلوسي الحافل والوعد بوحدات معالجة الرسوميات من شركة Blackwell، فإن أساسيات Nvidia القوية تجعلها استثمارًا جذابًا.

ارتفعت إيرادات الشركة وأرباحها في الأرباع الأخيرة، مدفوعة في المقام الأول بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. إن تركيز Nvidia على الألعاب والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يضعها في طليعة التطور التكنولوجي.

على سبيل المثال، استثمرت الشركات بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وبدأت وول ستريت في التدقيق في عائد الاستثمار (ROI) لهذه النفقات.

في حين أن قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على توليد إيرادات تتناسب مع الإنفاق لا تزال موضع نقاش، فإن الطلب على أجهزة Nvidia لا يزال بلا شك.

بغض النظر عن عائد الاستثمار، فإن شركات الأجهزة مثل Nvidia تستعد للاستفادة من الاستثمارات المستمرة في الذكاء الاصطناعي.

يبدو أن متابعة رحلة نانسي بيلوسي الاستثمارية مع Nvidia هو خيار حكيم.

إن موقع Nvidia الاستراتيجي في القطاعات التكنولوجية الرئيسية وأدائها المالي القوي يجعلها استثمارًا قويًا.

اعتبارًا من اليوم، تم تداول أسهم Nvidia آخر مرة عند 118.55 دولارًا، وقد حققت بيلوسي بالفعل ربحًا قدره 50000 دولار من استثمارها في غضون أيام قليلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.