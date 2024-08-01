Notcoin وLost Dogs NFTs وGetgems تطلق لعبة تعتمد على القصة على TON

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من المقرر أن يكشف Notcoin، الاسم البارز في عالم ألعاب Web3، عن لعبة جديدة تعتمد على القصة بالتعاون مع مجموعة Lost Dogs NFT وسوق Getgems NFT على الشبكة المفتوحة (TON).

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تمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا عن نموذج لعبة النقر السابق، الذي شهد نموًا هائلاً ولكنه واجه تحديات الاستدامة.

بناء Notcoin على لعبة الفرس الخاصة بها

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في السابق، اكتسبت Notcoin اهتمامًا واسع النطاق من خلال لعبة النقر الخاصة بها، والتي جذبت أكثر من 30 مليون مستخدم في أقل من شهرين.

ومع ذلك، وعلى الرغم من نجاحه، فقد أثبت نموذج المشروع القائم على الاستفادة من الربح أنه غير كاف للمشاركة والنمو على المدى الطويل.

وإدراكًا لذلك، قررت Notcoin اختتام مرحلة التعدين في الأول من أبريل، والتوجه نحو تنسيق أكثر استدامة وجاذبية.

Lost Dogs NFTs كأحرف قابلة للعب

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ستدمج اللعبة القادمة Lost Dogs NFTs كشخصيات قابلة للعب. سيتفاعل اللاعبون مع هذه NFTs ضمن تجربة تعتمد على السرد، ويكملون المهام ويتخذون الاختيارات التي تؤثر على اللعبة.

يسلط هذا التحول الضوء على التزام Notcoin بإنشاء تجربة مستخدم أعمق وأكثر فائدة تتجاوز مجرد حوافز العملة المشفرة.

أكد Mad Tail، كبير مسؤولي النباح في مجموعة Lost Dogs، على أهمية سرد القصص في الألعاب.

قال تيل ذلك لأن كل شيء في حياتنا هو شكل من أشكال السرد. الحياة نفسها هي مفهوم سردي ولهذا السبب قرروا إنشاء هذا التزامن في لعبتهم.

تدعم هذه الفلسفة تصميم اللعبة الجديدة، بهدف الحصول على صدى لدى اللاعبين شخصيًا وعاطفيًا.

على الرغم من التراجع الأخير في مبيعات NFT، لا يزال الكثيرون في الصناعة، بما في ذلك Mad Tail، متفائلين بشأن إمكانات التكنولوجيا.

جادل تيل بأن NFTs تعزز تجربة الألعاب من خلال توفير إحساس أكبر بالملكية والانغماس قائلًا إنهم ينظرون إلى NFTs كأداة يمكنها إثراء تجربة الألعاب من خلال تعزيز الشعور بالملكية داخل اللعبة.

بالإضافة إلى اللعب، يمكن للاعبين كسب رموز Notcoin (NOT) ورمز مميز جديد داخل اللعبة.

تم تصميم هذا النظام ثنائي الرمز لمكافأة مشاركة اللاعب والتكامل بسلاسة مع عناصر اللعبة التي تعتمد على القصة.

ومع شروع Notcoin في هذا المشروع الجديد، فإنه يمثل اتجاهًا أوسع في قطاع ألعاب Web3، حيث أصبح سرد القصص والمشاركة المجتمعية أمرًا أساسيًا في تصميم الألعاب.

من خلال نهجها المبتكر، تهدف Notcoin إلى إعادة تعريف تفاعل اللاعب ووضع معيار جديد لتجارب الألعاب المستدامة والغامرة في مجال blockchain.

رد فعل سعر Notcoin

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كان للأخبار تأثير ضئيل على سعر رمز NOT الخاص بـ Notcoin والذي كان في اتجاه هبوطي منذ 4 يونيو.

ارتفع سعر الرمز NOT لفترة وجيزة إلى 0.01351 دولار قبل أن ينخفض بأكثر من 5٪ إلى 0.01256 دولار في وقت النشر، مما يسلط الضوء على السيناريو المعقد الذي لا يجد نفسه وسط ضغط الدب المتزايد.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.