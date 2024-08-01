تم تقديم مشروع قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين الأمريكي رسميًا في مجلس الشيوخ

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قدمت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس مشروع قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين. ويتطلب مشروع القانون من حكومة الولايات المتحدة إنشاء صندوق محجوز باستخدام العملة المشفرة الرئيسية لتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد وسيادتها المالية.

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بعد خطابها في مؤتمر Bitcoin Nashville 2024 ، حيث اقترحت في البداية احتياطي BTC، تم الآن تقديم مشروع القانون، الذي يحمل عنوان قانون تعزيز الابتكار والتكنولوجيا والقدرة التنافسية من خلال قانون الاستثمار الأمثل على الصعيد الوطني (BITCOIN)، إلى مجلس الشيوخ. وجاء في مقتطف من مشروع القانون ما يلي:

وكما كانت احتياطيات الذهب تاريخياً بمثابة حجر الزاوية للأمن المالي الوطني، فإن عملة البيتكوين تمثل أحد أصول العصر الرقمي القادرة على تعزيز القيادة المالية والأمن للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.

كيف سيتم تخزين البيتكوين؟

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وكجزء من التشريع ، سيتم بناء “شبكة لا مركزية” من مرافق تخزين البيتكوين الآمنة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ستكون هذه الاحتياطيات بمثابة نظام تخزين بارد للبيتكوين المملوكة للحكومة وسيشرف عليها وزير الخزانة.

وسيكون وزير الخزانة أيضًا مسؤولاً عن “مراقبة” و”تدقيق” الاحتياطي.

علاوة على ذلك، ستتعاون وزارة الخزانة مع وزيري الدفاع والأمن الداخلي، إلى جانب خبراء الصناعة، لتأمين المنشآت.

ستضمن الهيئة التنظيمية أيضًا تسجيل جميع الأصول الرقمية المستمدة من شوكات Bitcoin والإسقاط الجوي وتخزينها في الاحتياطي. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن بيع هذه الأصول أو التصرف فيها لمدة خمس سنوات بعد حيازتها ما لم يسمح تشريع جديد على وجه التحديد بمثل هذه الإجراءات.

ما هي كمية البيتكوين التي سيتم الحصول عليها؟

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كما تم تفويض برنامج شراء البيتكوين، والذي بموجبه ستحصل الحكومة على 1,000,000 بيتكوين كحد أقصى. سيتم تنفيذ المعاملات على مدى خمس سنوات، بحد أقصى 200000 بيتكوين يتم شراؤها سنويًا.

وستتم عمليات الاستحواذ هذه بشفافية لتقليل اضطرابات السوق. سيتم الاحتفاظ بعملة البيتكوين المكتسبة لمدة 20 عامًا على الأقل، مع فرض قيود على بيعها المبكر.

وينص مشروع القانون أيضًا على نظام “إثبات الاحتياطي” الذي يتطلب شهادات تشفير ربع سنوية للتحقق من المقتنيات داخل احتياطي البيتكوين الاستراتيجي. سيتم نشر التقارير حول حالة برنامج شراء البيتكوين سنويًا.

كيف سيتم تمويل مشتريات البيتكوين؟

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وقد تم اقتراح العديد من الآليات المالية التي من شأنها أن تسمح “بتعويض تكلفة احتياطي البيتكوين الاستراتيجي”.

ويتضمن النهج الرئيسي إعادة تخصيص الأموال الفائضة من بنوك الاحتياطي الفيدرالي. على وجه التحديد، يعدل القانون قسمًا من قانون الاحتياطي الفيدرالي لتقليل الحد الأقصى القانوني لأموال فائض البنك الاحتياطي من 6.825 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار.

يؤدي هذا التعديل إلى تحرير أموال إضافية، وتوجيه أول 6 مليارات دولار من صافي الأرباح التي تحولها بنوك الاحتياطي الفيدرالي إلى الخزانة كل عام، من عام 2025 حتى عام 2029، لتمويل برنامج شراء البيتكوين.

علاوة على ذلك، ينص القانون على إعادة تقييم شهادات الذهب التي يحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي. يتعين على بنوك الاحتياطي الفيدرالي تقديم جميع شهادات الذهب المعلقة إلى وزير الخزانة في غضون 180 يومًا من يوم اعتماد التشريع.

وبعد ذلك، سيصدر وزير الخزانة شهادات ذهب جديدة في غضون ثلاثة أشهر “تعكس سعر القيمة السوقية العادلة للذهب”.

سيتم تحويل الفرق في القيمة النقدية بين الشهادات القديمة والجديدة إلى الخزانة، مما يوفر مصدرًا آخر للأموال لاحتياطي البيتكوين.

وأخيرًا، يتناول مشروع القانون أيضًا مسألة الحراسة الذاتية ويتضمن أحكامًا لتأكيد وحماية حق الأفراد والشركات والمنظمات في الحفاظ على سيطرتهم على ممتلكاتهم من البيتكوين دون تدخل من الحكومة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.