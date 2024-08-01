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تشهد شركة Wayfair Inc. تباطؤًا في فئة السلع المنزلية مما يذكرنا بالأزمة المالية العالمية لعام 2008، وفقًا للرئيس التنفيذي نيراج شاه.

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يؤثر هذا الإنفاق الاستهلاكي الحذر بشكل كبير على الأداء المالي للشركة.

وفي بيان الأرباح يوم الخميس، أشار شاه إلى أن “العملاء ما زالوا حذرين في إنفاقهم على المنزل”.

أعلنت Wayfair عن أرباح قدرها 47 سنتًا للسهم الواحد من إيرادات بقيمة 3.12 مليار دولار أمريكي في الربع المالي الثاني، وهو أقل من المتوقع البالغ 49 سنتًا للسهم الواحد وإيرادات قدرها 3.18 مليار دولار أمريكي.

ونتيجة لذلك، انخفضت أسهم Wayfair بأكثر من 4.0% في تداولات ما قبل السوق يوم الخميس.

رددت المديرة المالية كيت جاليفر مخاوف شاه، حيث قارنت الانخفاض الحالي في فئة السلع المنزلية بالانكماش الذي شهدته الشركة خلال ركود الناتج المحلي الإجمالي.

وسلطت الضوء على الطابع الفريد للتباطؤ الحالي، مشيرة إلى أننا لسنا في حالة ركود في الناتج المحلي الإجمالي من الناحية الفنية في الوقت الحالي.

وحذر جاليفر من استمرار الضعف في مبيعات السلع المنزلية حتى يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة وانتعاش سوق الإسكان مرة أخرى.

على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، شهد الربع الثاني أفضل أداء لشركة Wayfair من حيث الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتوليد التدفق النقدي الحر خلال ثلاث سنوات، ويرجع ذلك على الأرجح إلى عمليات تسريح العمال التي تم الإعلان عنها في يناير لتحسين هيكل التكاليف.

تم تداول أسهم Wayfair عند مستوى مرتفع يصل إلى 340 دولارًا خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2021، مما يؤكد الانخفاض الكبير منذ ذلك الحين.

تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على Wayfair

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عانت Wayfair من تباطؤ الطلب لأكثر من عام حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى توقف سوق الإسكان. وقد أثر الانخفاض في مبيعات المنازل بشكل مباشر على الطلب على الأثاث الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، أدى التضخم المستمر إلى إبقاء المستهلكين حذرين بشأن الإنفاق التقديري، بما في ذلك السلع المنزلية.

ومع ذلك، قد يكون هناك أمل في الأفق. اقترح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا أن أول خفض لسعر الفائدة يمكن أن يكون “مطروحًا على الطاولة” لشهر سبتمبر، بشرط أن يظل التضخم والبيانات الاقتصادية الأخرى على مسارها الحالي.

ومن الممكن أن يوفر هذا التخفيف المحتمل لأسعار الفائدة الدفعة اللازمة لإنعاش سوق الإسكان، وبالتالي مبيعات السلع المنزلية.

هل يجب عليك شراء أسهم Wayfair عند ضعف ما بعد الأرباح؟

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نظرًا للبيئة الاقتصادية الصعبة، قد يتساءل المستثمرون عما إذا كانوا سيشترون أسهم Wayfair بعد تقرير أرباحها الأخير.

على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الشركة، هناك إمكانية للنمو. مع اقتراب تقرير الأرباح الفصلية، حصل محللو وول ستريت على تصنيف “زيادة الوزن” على أسهم Wayfair، بمتوسط سعر مستهدف يبلغ 71 دولارًا.

يشير هذا الهدف إلى ارتفاع محتمل يزيد عن 30% من المستويات الحالية.

يمكن أن تؤدي التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة وجهود الشركة لتحسين التكاليف إلى تحسين الأداء في المستقبل القريب.

في حين أن التباطؤ الحالي في مبيعات السلع المنزلية مثير للقلق، فإن التحركات الإستراتيجية لـ Wayfair والتوقعات الاقتصادية الأوسع يمكن أن تضع الشركة في وضع يسمح لها بالانتعاش.

يسلط تقرير أرباح Wayfair الأخير الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع السلع المنزلية في المناخ الاقتصادي الحالي.

ومع الإنفاق الاستهلاكي الحذر وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر، واجهت الشركة رياحًا معاكسة كبيرة. ومع ذلك، فإن احتمال تخفيض أسعار الفائدة واستراتيجيات تحسين التكلفة التي تتبعها الشركة توفر الأمل في التعافي. يجب على المستثمرين أن يزنوا هذه العوامل بعناية عند التفكير في شراء أسهم Wayfair عند ضعف ما بعد الأرباح.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.