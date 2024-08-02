انخفض صافي أرباح شركة Nintendo العملاقة للألعاب في الربع الأول بنسبة 55٪ مع انخفاض مبيعات Switch

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أعلنت شركة ألعاب الفيديو اليابانية العملاقة نينتندو عن انخفاض كبير بنسبة 55٪ في أرباحها للربع من أبريل إلى يونيو من عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات كل من وحدات التحكم في الألعاب والبرامج، مع انخفاض مبيعات Switch بشكل كبير.

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وشهدت هذه الفترة انخفاض أرباح نينتندو إلى 80.95 مليار ين (543 مليون دولار) من 181 مليار ين في العام السابق، بينما انخفضت المبيعات الفصلية بنسبة 46.5% إلى 246.6 مليار ين (1.7 مليار دولار).

لقد تجاوز جهاز Nintendo Switch، الذي دخل الآن عامه الثامن، 140 مليون وحدة مباعة عالميًا. ومع ذلك، كما يحدث غالبًا مع وحدات التحكم في الألعاب مع تقدمها في السن، بدأت المبيعات في التراجع.

تنخفض مبيعات التبديل، وانخفاض مبيعات الأفلام يؤدي إلى انخفاض الأرباح

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أظهر الربع الأخير انخفاضًا حادًا بنسبة 46٪ على أساس سنوي في مبيعات Switch، من 3.9 مليون وحدة إلى 2.1 مليون فقط.

وبالمثل، شهدت مبيعات البرمجيات أيضًا انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 41%.

وقالت نينتندو إنه على الرغم من الإطلاق الناجح لألعاب مثل “Paper Mario: The Thousand-Year Door” و”Luigi’s Mansion 2 HD”، اللتين بيعت منهما 1.76 مليون و1.19 مليون وحدة على التوالي، فإن إجمالي مبيعات البرمجيات لم يتمكن من مجاراة أداء العام السابق.

كانت مبيعات الأجهزة والبرامج في الربع الأول من العام المالي الماضي مدفوعة بشكل كبير بإصدار The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom في مايو 2023، لذا بالمقارنة مع ذلك الوقت، انخفضت مبيعات الأجهزة بنسبة 46.3% وانخفضت مبيعات البرامج بنسبة 41.3% على مدار العام. -على أساس سنوي.

وأضافت أن النتائج الاستثنائية في العام الماضي كانت مدفوعة أيضًا بإصدار فيلم “The Super Mario Bros. Movie”، الذي أدى إلى زيادة كبيرة في مشاركة الجمهور والمبيعات ذات الصلة.

ومع ذلك، أدى انخفاض الإيرادات المتعلقة بالفيلم في الربع الأول إلى انخفاض المبيعات في الأعمال المتعلقة بالهواتف المحمولة والملكية الفكرية بنسبة 53.8% إلى 14.7 مليار ين.

وفيما يتعلق بالمبيعات الرقمية، سجلت نينتندو انخفاضًا بنسبة 32.6% على أساس سنوي، بإجمالي 80.7 مليار ين. يُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات الإصدارات القابلة للتنزيل من البرامج المجمعة لجهاز Nintendo Switch.

لم تصدر Nintendo أي معلومات جديدة حول خليفة Switch الموعود. وفي وقت سابق من هذا العام، قال رئيسها، شونتارو فوروكاوا، إنه سيتم الإعلان عن ذلك قبل أبريل 2025.

هبوط أسهم نينتندو

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انخفضت أسهم نينتندو بنسبة 2.3% في تداولات طوكيو قبل وقت قصير من إعلان الأرباح. وشهد مؤشر نيكاي العام انخفاضًا أكبر بنسبة 5.8% في نفس اليوم.

كما أثر ضعف الدولار الأمريكي مقابل الين، الذي يتم تداوله الآن عند حوالي 149 ينًا بعد أن كان أعلى من 160 ينًا في السابق، على النتائج المالية لشركة نينتندو.

ويفيد الين الأضعف بشكل عام المصدرين مثل نينتندو من خلال تعزيز قيمة الأرباح الخارجية.

نظرة مستقبلية

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لم تقدم نينتندو أي تغييرات على توقعاتها المالية المنشورة في 7 مايو 2024.

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2025، حافظت نينتندو على توقعات أرباحها عند 300 مليار ين (2 مليار دولار).

تخطط Nintendo لإصدار عناوين جديدة في امتيازات شهيرة مثل Mario Party وDonkey Kong وZelda خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إطلاق فيلم سوبر ماريو آخر في عام 2026، حيث تواصل الشركة الاستفادة من ملكيتها الفكرية القيمة.

ولإشراك قاعدة معجبيها بشكل أكبر، تعمل Nintendo أيضًا على توسيع حضورها المادي. ومن المقرر افتتاح متحف نينتندو الجديد في وقت لاحق من هذا العام في كيوتو، اليابان، المقر الرئيسي للشركة.

علاوة على ذلك، من المقرر افتتاح متجر جديد لنينتندو في Union Square في سان فرانسيسكو العام المقبل، بهدف جذب المزيد من العملاء وتعزيز الولاء للعلامة التجارية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.