سهم رولز رويس: هل تم بناء الارتفاع ليستمر؟

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وفي خضم جائحة كوفيد-19، واجهت شركة رولز رويس ضائقة مالية شديدة، مما دفع الشركة إلى طلب دعم المساهمين وإلغاء 9000 وظيفة من أجل البقاء. وبالتقدم سريعًا إلى الحاضر، شهد المهندس الرائد في بريطانيا تعافيًا مثيرًا.

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أعلنت الشركة مؤخرًا عن قفزة بنسبة 74٪ في أرباح نصف العام، واستأنفت دفع أرباح الأسهم، بل وقامت بإهداء 150 سهمًا لكل موظف.

يمثل هذا التحول أحد أبرز التحولات في تاريخ الشركات البريطانية الحديث.

أداء سعر السهم ورد فعل السوق

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منذ أن تولى توفان إرجينبيلجيتش منصب الرئيس التنفيذي في يناير 2023، تضاعفت أسهم رولز-رويس بأكثر من أربعة أضعاف، متفوقة بشكل كبير على المؤشرات الرئيسية.

ارتفع سعر السهم من حوالي 80 جنيهًا إسترلينيًا إلى أكثر من 340 جنيهًا إسترلينيًا، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية في انتعاش الشركة وآفاقها المستقبلية.

المصدر: تريدنج فيو

وقد زادت القيمة السوقية للشركة بشكل كبير، مما يدل على تجدد اهتمام المستثمرين وتفاؤلهم.

التحول المالي لشركة رولز رويس

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لقد أظهر الأداء المالي لشركة رولز رويس تحسناً ملحوظاً. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 74٪ في أرباح نصف العام، لتصل إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني.

وهذا يضع Rolls-Royce في أكثر من نصف الطريق نحو تحقيق أهدافها الطموحة للأرباح والتدفقات النقدية السنوية التي حددتها شركة Erginbilgiç لعام 2027.

وتتوقع الشركة الآن تحقيق أكثر من 75% من هدفها الذي يصل إلى 2.8 مليار جنيه إسترليني من الأرباح التشغيلية السنوية وأكثر من 65% من هدفها الذي يصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني من التدفق النقدي الحر بحلول نهاية هذا العام.

لقد كانت التغييرات الإستراتيجية التي طرأت على إرجينبيلجيتش محورية. لقد قام بتنفيذ عملية إعادة هيكلة إدارية كبيرة، مما أدى إلى تقليل الازدواجية وتقليص الإدارة الوسطى، مما ساعد على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.

الطيران المدني: محرك رئيسي للنمو

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لقد كان قسم الطيران المدني في رولز رويس مساهماً رئيسياً في هذا التحول. أفاد القسم، الذي يصنع محركات لأكبر طائرة ركاب في العالم، أن ساعات طيران المحرك عادت إلى مستويات ما قبل الوباء.

وارتفعت هوامش الأعمال بنسبة 18% خلال الأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى التعافي القوي والكفاءة التشغيلية.

أعادت الشركة التفاوض بشأن العقود الخاسرة مع العملاء لتعزيز الربحية وتخطط لاستثمار أكثر من مليار جنيه إسترليني في السنوات القادمة لتحسين متانة وأداء مجموعة محركات ترينت الخاصة بها.

ويهدف هذا الاستثمار إلى الحفاظ على النمو والقدرة التنافسية على المدى الطويل في قطاع الطيران المدني.

وحدات أعمال متنوعة: أنظمة الطاقة والدفاع

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كما أظهرت وحدة أنظمة الطاقة في رولز رويس، التي تصنع محركات الديزل والغاز للسفن ومولدات الطاقة لمراكز البيانات، انتعاشًا كبيرًا.

نمت الأرباح التشغيلية الأساسية للقسم بنسبة 56٪ لتصل إلى 189 مليون جنيه إسترليني في النصف الأول من العام. وارتفع هامش التشغيل الأساسي إلى 10.3%، مع توقعات بمزيد من التحسن في النصف الثاني.

وفي قطاع الدفاع، حصلت شركة رولز رويس على عقود ملحوظة، ومن المتوقع أن تستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك برنامج الغواصات أوكوس مع أستراليا والولايات المتحدة.

من المرجح أن تساهم هذه العقود في نمو مستدام للإيرادات في وحدة الدفاع.

التحديات الاستراتيجية وآفاق المستقبل

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أحد التحديات الإستراتيجية الرئيسية التي تواجهها رولز رويس هو العودة إلى سوق الطائرات ذات الجسم الضيق والمربحة للمسافات القصيرة.

وتركت الشركة هذا القطاع منذ أكثر من عقد من الزمن، لكنها بدأت العمل على نموذج توضيحي لمحركها Ultrafan، المصمم للجيل القادم من الطائرات ذات الجسم الضيق.

وقد أعربت شركة Erginbilgiç عن تفضيلها للدخول في شراكة مع شركة أخرى لتطوير هذا المحرك، مما قد يخفف المخاطر ويتقاسم تكاليف التطوير.

على الرغم من الأداء القوي، تواجه رولز رويس تحديات محتملة، بما في ذلك مشكلات سلسلة التوريد على مستوى الصناعة، والتي قد تؤثر على التدفق النقدي بما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني هذا العام.

يمكن أن تؤثر العلامات المبكرة للضغط على عائدات شركات الطيران أيضًا على الطلب على السفر الجوي. سيأتي الاختبار الحقيقي لتحول Erginbilgiç مع الانكماش التالي للصناعة، وتقييم ما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على مرونتها.

ماذا يقول المحللون عن سهم رولز رويس؟

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وقد كرر معظم المحللين تصنيفاتهم “للشراء” على شركة Rolls-Royce، مشيرين إلى الأداء القوي للشركة وإمكانات النمو.

ويتم تداول السهم حاليًا بمضاعفات تبلغ حوالي 25 ضعف أرباح العام المقبل، مما يعكس توقعات المستثمرين العالية.

كان التحول الذي شهدته رولز-رويس مدفوعًا بالقيادة القوية والتغييرات الإستراتيجية والنهج المركز لتحسين الكفاءة التشغيلية.

وقد أظهر قسم الطيران المدني في الشركة انتعاشًا كبيرًا، وانتعشت وحدات أعماله المتنوعة. على الرغم من التحديات المحتملة مثل مشكلات سلسلة التوريد والضغط على عوائد شركات الطيران، إلا أن المحللين ما زالوا متفائلين بشأن نمو رولز رويس المستقبلي.

سيأتي الاختبار الحقيقي لمرونة الشركة مع الركود القادم في الصناعة، مما سيحدد ما إذا كانت جهود التحول التي تبذلها Erginbilgiç قد خلقت أعمالًا أكثر قوة واستدامة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.