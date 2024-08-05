Dogecoin Core جاهز لإصدار v1.14.8 حتى مع تراجع DOGE وسط تحولات السوق

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شهدت عملة Dogecoin (DOGE)، وهي عملة الميم الشهيرة، تراجعًا ملحوظًا، مما يعكس الاتجاهات الأوسع التي لوحظت في سوق العملات المشفرة.

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وفقًا لأحدث البيانات، انخفض سعر Dogecoin إلى حوالي 0.08655 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 18.7٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يتبع هذا الانخفاض الأخير اتجاه سوق هبوطي أوسع نطاقًا يؤثر على العملات المشفرة الرئيسية مثل Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH).

اختبرت عملة البيتكوين لفترة وجيزة مبلغ 49000 دولار في وقت سابق اليوم قبل أن تنتعش قليلاً إلى 52439 دولارًا في وقت النشر.

تواجه Dogecoin مقاومة كبيرة عند مستوى 0.100 دولار

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يعد الانخفاض في قيمة Dogecoin ملفتًا للنظر بشكل خاص نظرًا لأدائها الأخير. انخفضت العملة المشفرة من أعلى مستوى سابق لها عند حوالي 0.1079 دولار، وهو ما يُترجم إلى انخفاض حاد بأكثر من 15٪ عن مستوياتها السابقة.

خلال الأسبوع الماضي، انخفضت قيمة Dogecoin بنسبة 35.5% تقريبًا، ويعكس أدائها خلال الأشهر الثلاثة الماضية انخفاضًا بنسبة 36.5%.

تؤكد هذه الفترة من التقلبات الكبيرة على التحديات التي تواجهها Dogecoin وسط تقلبات السوق الأوسع.

تأثرت تحركات الأسعار الأخيرة بالانكماش العام في قطاع العملات المشفرة، حيث كانت معنويات السوق هبوطية بشكل ملحوظ مع بداية الأسبوع.

يتم تداول السعر حاليًا تحت مستوى 0.100 دولار الحاسم، والذي أصبح نقطة مقاومة مهمة.

يتم التأكيد بشكل أكبر على الاتجاه الهبوطي السائد من خلال المؤشرات الفنية. أظهر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) زخمًا هبوطيًا متزايدًا، ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) الآن تحت مستوى 50 المحايد.

ومع ذلك، على الرغم من التحديات الأخيرة، تواصل Dogecoin السيطرة على قطاع الميمكوين، حيث تمتلك حصة سوقية كبيرة تبلغ 62٪. ومع ذلك، تشير اتجاهات السوق الأخيرة إلى الحاجة إلى التفاؤل الحذر.

Dogecoin Core v1.14.8 جاهز للطرح

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بالتوازي مع تحركات السوق هذه، من المقرر أن تتلقى Dogecoin تحديثًا مهمًا مع إصدار Dogecoin Core الإصدار 1.14.8.

يعد عميل Dogecoin Core أمرًا بالغ الأهمية لمختلف المهام، مثل التعامل مع الشبكة والتحقق من صحة المعاملات وترحيل المعاملات.

وفقًا لمستخدم X الملقب بـ “المطور الصغير”، اجتاز Dogecoin Core 1.14.8 اختبار “هل يستطيع العديد من المطورين إعادة إنتاج المخرجات الدقيقة من عملية التجميع بشكل موثوق”.

The #Dogecoin Core 1.14.8 release has passed its "can multiple developers reliably reproduce the exact output from the compilation process" test!



That means a release is imminent.



Why is this reproducibility important?



1/nhttps://t.co/lN8EflGAxG — ☣ junior developer ☣ (@chromatic_x) August 3, 2024

يركز هذا التحديث على تحسين إمكانية تكرار عملية التجميع، وهي خطوة أساسية نحو تحسين أمان الشبكة وموثوقيتها.

إن ضمان قدرة العديد من المطورين على إعادة إنتاج المخرجات الدقيقة من عملية التجميع بشكل موثوق يهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية داخل مجتمع Dogecoin.

يعالج هذا التحسين الأمني المخاوف المتعلقة بالاستغلال المحتمل للتعليمات البرمجية غير المدققة، والتي يمكن أن تعرض المستخدمين لنقاط الضعف.

بينما تتنقل عملة Dogecoin في هذه الأوقات المضطربة، سيراقب المستثمرون والمتحمسون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت العملة المشفرة يمكنها استعادة مستوياتها السابقة أو ما إذا كان هناك المزيد من الانخفاضات في الأفق.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.