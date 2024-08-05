PEPE على منحدر زلق، ومن المحتمل أن يختبر مستوى الدعم 0.0000048 دولار

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PEPE، العملة الميمية التي استحوذت على انتباه الكثيرين في سوق العملات المشفرة، تمر حاليًا بمرحلة صعبة.

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تُظهر أحدث البيانات أن عملة الميم قد انخفضت بنسبة هائلة بلغت 25٪، وسط انخفاض أوسع نطاقًا في سوق العملات المشفرة شهد اختبار أمثال بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) لأدنى مستوياتها في عدة أشهر. على سبيل المثال، اختبرت عملة البيتكوين مستوى منخفضًا عند 49 دولارًا، مع بقاء معنويات السوق هبوطية.

أغلق مؤشر PEPE تحت خط الاتجاه الصعودي الحرج

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يشير التحليل الأخير إلى أن PEPE أغلق تحت خط الاتجاه الصعودي الحرج يوم السبت، مما أدى إلى انخفاض كبير بنسبة 6٪ خلال اليوم التالي.

وبحلول وقت كتابة المقالة يوم الاثنين، انخفضت العملة بنسبة 19٪ إلى 0.0000066 دولار. وقد حقق انتعاشًا طفيفًا بعد اختبار مستوى الدعم اليومي عند 0.0000060 دولار. أثارت حركة الأسعار مخاوف بين المستثمرين.

إذا فشل PEPE في الحفاظ على هذا الدعم وأغلق تحت 0.0000060 دولار، فقد يواجه مزيدًا من الانخفاض، ومن المحتمل إعادة اختبار مستوى الدعم التالي عند 0.0000048 دولار.

تشير مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والمذبذب الرائع إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.

علاوة على ذلك، انخفض مؤشر MACD أيضًا إلى ما دون الصفر المحايد، كما أن التدفق المالي Chaikin (CMF) سلبي بشكل هامشي فقط، مما يؤكد التحيز الهبوطي على الرسم البياني اليومي.

على الجانب الآخر، إذا تمكن PEPE من الارتفاع فوق علامة 0.000013 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى عكس هيكل السوق الحالي. ستمثل مثل هذه الخطوة قمة أعلى على الإطار الزمني اليومي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع بنسبة 15٪ لإعادة زيارة أعلى مستوى في 1 يونيو عند 0.000015 دولار.

ومع ذلك، يبدو الاتجاه السائد هبوطيًا، حيث تشير بيانات التصفية من Coinalyze وتوزيع الممتلكات إلى احتمال كبير لانخفاض آخر بنسبة 20٪ في أغسطس.

وتُظهر البيانات الحديثة أيضًا أن الحيتان قامت بتوزيع ممتلكاتها، مما ساهم في زيادة ضغوط البيع.

ومع ذلك، لا يزال التوزيع بين صغار الحائزين محدودًا، مما يعزز التوقعات الهبوطية.

كافح PEPE للحفاظ على فجوة القيمة العادلة كمنطقة دعم

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تكشف حركة السعر والبيانات الموجودة على السلسلة أن PEPE كافحت للحفاظ على فجوة القيمة العادلة كمنطقة دعم. تحطمت العملة عبر هذا المستوى، ووصلت إلى أدنى مستوياتها المحلية عند 0.000008 دولار.

كان هذا المستوى بمثابة نقطة ارتداد بعد الخسائر التي تكبدتها في أوائل شهر يوليو، وانخفضت عملة الميم بسرعة لتقترب من مستوى الدعم الآخر عند 0.0000060 دولار. وفي حين أن هناك أمل في حدوث انتعاش، فإن ظروف السوق الحالية تشير إلى خلاف ذلك.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.