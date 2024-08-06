ويقول تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إن التصحيح “الصحي” للدولار مقابل الين قد تأخر

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يرى جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، أن الارتفاع الأخير في قيمة الين الياباني، والذي أدى إلى انخفاض كبير في سعر صرف الدولار مقابل الين، يُنظر إليه على أنه تصحيح متأخر وصحي وليس سببا للذعر. .

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ويأتي منظور تريشيه وسط سياسات نقدية متغيرة، وتوترات جيوسياسية، وبيانات اقتصادية تهز الأسواق العالمية.

ثلاثة محركات رئيسية وراء ارتفاع الين الأخير

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يمكن أن يعزى ارتفاع الين الأخير إلى عوامل متعددة.

وسلط تريشيه الضوء على ثلاثة محركات رئيسية: التحول المتشدد في السياسة النقدية في اليابان، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وبيانات الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال.

وكانت هذه العناصر مجتمعة سبباً في حدوث تصحيح في سعر صرف الدولار مقابل الين، وهو ما وصفه تريشيه بأنه تأخر عن موعده نظراً للمبالغة في تقدير قيمة الين منذ فترة طويلة والاستخدام المكثف لمتاجرات الين المحمولة.

تتضمن التجارة المحمولة اقتراض عملة ذات سعر فائدة منخفض، مثل الين، واستثمارها في الأصول ذات العائد المرتفع.

وكان الين هو المفضل لهذه الاستراتيجية بسبب انخفاض أسعار الفائدة تاريخيا في اليابان وانخفاض التقلبات.

ومع ذلك، أدى القرار الأخير الذي اتخذه بنك اليابان برفع سعر الفائدة القياسي وتقليص برنامج شراء السندات إلى ارتفاع سريع في قيمة الين، مما أدى إلى انخفاض الدولار بنسبة 5٪ تقريبًا مقابل الين الأسبوع الماضي.

كما كان لتصحيح الدولار مقابل الين تأثيرات مضاعفة في الأسواق العالمية.

وشهدت أصول الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري وسندات الخزانة الأمريكية زيادة في الطلب، بينما شهدت أسواق الأسهم تقلبات.

وشدد تريشيه على أهمية الحفاظ على المنظور الصحيح، مشيراً إلى أن التصحيح قد يكون مفيداً لسلامة السوق على المدى الطويل.

وأشار إلى أنه على الرغم من التقلبات، إلا أن هناك إيجابيات في الاقتصادات الأمريكية والأوروبية والعالمية تخفف من الحاجة إلى الذعر.

التوقعات الاقتصادية الأمريكية وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي

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لقد كان المشهد الاقتصادي الأمريكي نقطة محورية في تحركات السوق الأخيرة. وأدى تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو إلى إثارة المخاوف من الركود، مما أدى إلى زيادة توقعات السوق بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 75٪ لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعًا من التوقعات السابقة بتخفيض 25 نقطة أساس.

وعلى الرغم من هذه التطورات، فقد حذر تريشيه من المبالغة في ردة الفعل إزاء البيانات القصيرة الأمد.

صرح تريشيه لبرنامج “Squawk Box Europe” على قناة CNBC أن البيانات الحالية لا تدعم التخفيض الطارئ لأسعار الفائدة، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتجنب الإجراءات التي قد تثير قلقًا غير ضروري في السوق.

كما سلط الضوء على الفترة المستمرة من انخفاض التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو كمؤشر إيجابي على الاستقرار الاقتصادي.

ويؤكد تريشيه على أهمية الحيطة والحذر

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ورغم اعترافه بالطبيعة غير المتوقعة لتحركات السوق الأخيرة، فقد حافظ تريشيه على توقعات متفائلة بحذر.

وشدد على أهمية الحيطة والحذر، ونصح بعدم الذعر، وشدد على ضرورة إجراء تحليل شامل للبيانات الواردة.

واقترح أن يُنظر إلى ارتفاع قيمة الين وما يترتب على ذلك من تصحيح في السوق في نهاية المطاف باعتباره تعديلاً صحياً، شريطة أن تظل الأساسيات الاقتصادية الأوسع سليمة.

وينظر تريشيه إلى التصحيح الأخير للدولار مقابل الين، والذي كان مدفوعاً بالتحول في السياسة النقدية في اليابان، والتوترات الجيوسياسية، والبيانات الاقتصادية الأميركية، باعتباره تعديلاً ضرورياً.

وفي حين أن تقلبات السوق أمر لا مفر منه خلال هذه التصحيحات، فإن التوقعات الاقتصادية الإجمالية تظل إيجابية، مع عدم وجود سبب مباشر للذعر.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.