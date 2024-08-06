ارتفع سهم PENDLE بنسبة 40% حيث عززت قائمة Upbit محاولات التعافي

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يعد Pendle، وهو بروتوكول التمويل اللامركزي الذي يركب موجة الترميز عبر مساحة العملات المشفرة، أحد أفضل العملات البديلة أداءً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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ارتفع الرمز المميز الأصلي للبروتوكول PENDLE، والذي يوفر لحامليه إمكانية الوصول إلى تداول العائد المستقبلي، بنسبة 42٪ في وقت كتابة هذا التقرير ليحوم بالقرب من 2.75 دولار. وكان أعلى مستوى خلال اليوم فوق 3.02 دولار.

لا يزال PENDLE منخفضًا بنسبة 29٪ خلال الأسبوع الماضي وأقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7.50 دولارًا والذي تم الوصول إليه في 11 أبريل.

ومع ذلك، فإن الاتجاه الصعودي الأخير مهم لأنه يدفع الثيران إلى مستوى السعر الرئيسي وهو 3.00 دولارات. وشهدت الانخفاضات الأخيرة أيضًا ارتدادًا مماثلاً.

على وجه التحديد، يقع سعر Pendle فوق منطقة الدعم التي تحتها تتجه الحركة الهبوطية إلى المشترين حيث انخفض السعر نحو أدنى مستوى له منذ منتصف يناير. حدث الانهيار إلى أدنى مستوياته منذ عام حتى الآن جنبًا إلى جنب مع عمليات بيع العملة المشفرة التي أدت إلى انخفاض عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها التي تقل عن 50 ألف دولار في 5 أغسطس.

وبالتالي، يحاول المضاربون على ارتفاع العملات المشفرة التعافي بعد انهيار السوق الذي شمل عمليات تصفية قياسية في يوم واحد تزيد عن 1.2 مليار دولار. آخر مرة شهد فيها سوق العملات المشفرة مثل هذا المذبحة كانت خلال الانهيار في عام 2022 عندما انهارت لونا.

وقد حدث ذلك أيضًا في مارس 2020 عندما تعثرت السوق المالية العالمية وسط فوضى جائحة كوفيد، كما أشار مات هوجان، مدير تكنولوجيا المعلومات في Bitwise.

1/ History suggests that this weekend's sell-off is a buying opportunity.



A thread on why.



[Note: Not investment advice. Just my opinion.] — Matt Hougan (@Matt_Hougan) August 5, 2024

لماذا ارتفع سعر Pendle بنسبة 40% خلال 24 ساعة؟

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يأتي صعود Pendle بالمصادفة حيث يستفيد السوق الأوسع أيضًا من الارتفاع اللائق. أدى انتعاش عملة البيتكوين فوق 55 ألف دولار إلى تحول معظم العملات البديلة إلى المراكز العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية، في حين تمكنت العديد من العملات البديلة ذات رأس المال الصغير من تحقيق مكاسب مكونة من رقمين.

ومع ذلك، في حين أن الارتفاع الإجمالي في أسعار الأصول الرقمية قد يكون وراء ارتفاع أسعار PENDLE، يبدو أن المحفز الآخر هو الإعلان الرئيسي من قبل Upbit.

أعلنت أكبر بورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية عن دعم PENDLE مع أزواج تداول الوون الكوري وبيتكوين. تم إطلاق كل من PENDLE/KRW وPENDLE/BTC على Upbit في 6 أغسطس، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع بنسبة 158% في حجم تداول PENDLE على مدار 24 ساعة.

وفقًا لـ CoinGecko، بلغ حجم تداول Pendle أكثر من 415 مليون دولار في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

كما يرتفع سعر Ondo Finance

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بالإضافة إلى Pendle، كان بروتوكول الأصول الواقعية الرمزي الآخر الذي حقق مكاسب كبيرة هو Ondo Finance.

ارتفع الرمز المميز الأصلي لمنصة RWA إلى أعلى مستوياته عند 0.75 دولار، مع ارتفاع سعر ONDO بأكثر من 34% خلال 24 ساعة في وقت كتابة هذا التقرير.

جاءت المكاسب في الوقت الذي تحدت فيه BlackRock انهيار السوق بخطوة ضخمة أخرى بإيداع 8.1 مليون دولار أمريكي على Ondo Finance.

يبدو أن مشترو Ondo Finance قد رحبوا بتعزيز المعنويات لمساعدة سعر الرمز المميز من خلال انتعاش على شكل حرف V إلى المستويات التي شوهدت قبل انهيار الأسواق يوم الاثنين.

ومع ذلك، مثل PENDLE، يظل ONDO باللون الأحمر إلى حد كبير وقد يعتمد على انتعاش السوق الأوسع لتوسيع الاتجاه الصعودي الأخير.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.