بعد الهجوم السيبراني على WazirX، أنشأت CoinDCX المنافسة صندوقًا لحماية المستثمرين بقيمة 500 مليون روبية

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أعلنت CoinDCX، أكبر بورصة عملات مشفرة في الهند، عن إنشاء صندوق حماية مستثمري العملات المشفرة (CIPF) لتعويض المستخدمين عن الخسائر في سيناريوهات نادرة مثل الاختراق الأمني أو غيرها من الأحداث السلبية المماثلة.

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خصصت بورصة العملات المشفرة المحلية في البداية مبلغ 500 مليون روبية للصندوق.

يأتي هذا التطوير، وهو الأول من نوعه لأي بورصة عملات مشفرة هندية، في أعقاب تعرض WazirX – وهي بورصة عملات مشفرة هندية رائدة أخرى – لهجوم سيبراني الشهر الماضي، مما أدى إلى خسارة 230 مليون دولار أو ما يقرب من 45٪ من أموال عملائها من أحد من محافظها.

لم يسترد WazirX الأموال المسروقة بعد. حددت شركات الأمن السيبراني مجموعة Lazarus، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية، تقف وراء عملية السرقة.

خطوة لتعزيز الثقة داخل النظام البيئي للعملات المشفرة: CoinDCX

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وفقًا لـ CoinDCX، يؤكد قرار هذا الصندوق على “التزام CoinDCX بدعم الثقة داخل النظام البيئي للعملات المشفرة”.

من المحتمل أن تكون حادثة WazirX قد أثارت فزع مستثمري العملات المشفرة في وقت يعمل فيه اللاعبون في النظام البيئي على تعميم فئة الأصول واكتساب شرعية شبيهة بالأسهم في البلاد، على الأقل من وجهة نظر التنظيم الحكومي.

وتعليقًا على الدافع وراء إنشاء الصندوق، قال سوميت جوبتا، المؤسس المشارك لـ CoinDCX:

في حالة حدوث اختراق أمني أو حدث سلبي نادر للغاية، سيوفر هذا الصندوق المخصص طبقة إضافية من الحماية، مما يضمن بقاء أصول عملائنا آمنة وسليمة. نحن نلتزم بإضافة 2% من دخل الوساطة إلى المجموعة وزيادة حجم المجمع بمرور الوقت. سنستمر في مراقبة حجم الصندوق، والحفاظ على الرصيد عند مستوى مناسب لحماية أصول مستخدمينا. سيكون CIPF واحدًا من نوعه وخطوة مهمة نحو بناء ثقة طويلة الأمد في النظام البيئي للعملات المشفرة الهندي.

وقال غوبتا إن الأصول الخاضعة للإدارة في CoinDCX متنوعة حاليًا عبر خزائن متعددة تضمن طبقة إضافية من الأمان.

في مقابلة مع Invezz في وقت سابق من هذا الشهر، ردًا على سؤال حول ما إذا كان حادث WazirX قد أثر على البورصات الهندية الأخرى أو سيتم استخدامه كإشارة لإعادة النظر في الإجراءات الأمنية، قال Gupta إن العمل كان كالمعتاد في CoinDCX حيث تعمل أصول العملات المشفرة في بيئة آمنة. السياق العالمي، ومن غير المرجح أن يؤثر أي حدث منفرد بشكل كبير على السوق ككل.

يكافح WazirX لاستعادة الأموال المسروقة

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لقد أدى الهجوم إلى خروج WazirX عن العمل.

وفي أحدث خطوة، يوم الثلاثاء، بعد ما يقرب من 20 يومًا من وقوع الهجوم، قدمت البورصة تقرير معلومات أوليًا (FIR) بخصوص السرقة.

منذ الهجوم، حاولت البورصة التوصل إلى طرق جديدة مختلفة للعمل على استعادة الأموال، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين.

وأعلنت عن برنامج مكافآت قالت الشركة بموجبه إنها ستكافئ أي شخص لديه “معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ” تؤدي إلى تجميد الأموال بمكافأة قدرها 23 مليون دولار، بالإضافة إلى حافز بنسبة 5% من المبلغ المسترد كمكافأة القبعة البيضاء.

ومع ذلك، فإن بعض تحركاتها اليائسة أثارت الكثير من الانتقادات.

وفي وقت لاحق من الشهر الماضي، أعلنت البورصة عن خطة “لتعميم” الخسائر. وبموجب الخطة المقترحة التي تم تأجيلها في نهاية المطاف بعد التصويت ضدها، ستسمح WazirX للعملاء بالوصول إلى 55٪ فقط من أصولهم في البورصة وتداولها، مع تحويل الباقي إلى عملات مستقرة (USDT) وتأمينها بواسطة البورصة.

تنطبق الخطة على العميل حتى لو لم تتم سرقة أصوله.

انتقد جوبتا الخطة المقترحة على “X”. وقال إن الخطة لم تكن مجتمعية في المقام الأول وأن الطريقة التي تعامل بها WazirX مع الأزمة كانت “تؤذي المشاركين في النظام البيئي”، وحث البورصة على إعادة النظر فيها.

كما انتقد إيدول باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة Mudrex، وهي بورصة عملات رقمية هندية أخرى، إدارة الأزمات في الشركة ووصفها بأنها “معيبة للغاية”.

وقال إن WazirX استمر أيضًا في العمل لمدة ثلاثة أيام بعد الاختراق في قرار لم يعرض أمن المستخدم للخطر فحسب، بل أدى أيضًا إلى “تآكل الثقة”.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة WazirX، نيشال شيتي، إنه يجري محادثات مع معظم البورصات العالمية الكبرى للحصول على الدعم، وحتى البحث عن مشتر محتمل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.