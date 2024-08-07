تسجل صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم اليوم الثاني من التدفقات الداخلة مع استمرار التدفقات الخارجية لصناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين

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سجلت الصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة يومها الثاني من صافي التدفقات الداخلة هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، استمرت التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين المتداولة لليوم الثالث على التوالي.

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وفقًا لبيانات من SoSoValue Ether ETFs، فقد سجلت تدفقًا إجماليًا قدره 98.4 مليون دولار أمريكي في 6 أغسطس. ويأتي هذا بعد يوم واحد من انتقال 48.8 مليون دولار أمريكي إلى منتجات ETF ETF.

تقود شركة BlackRock صناديق الاستثمار المتداولة في Ether

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وشهد صندوق iShares Ethereum Trust التابع لشركة BlackRock أعلى التدفقات الداخلة، حيث بلغ 109.9 مليون دولار، يليه صندوق Ethereum ETF التابع لشركة Fidelity، والذي سجل 22.5 مليون دولار.

الصناديق الأخرى التي سجلت تدفقات كانت Grayscale Ethereum Mini Trust، التي تلقت 4.7 مليون دولار، وFranklin Ethereum ETF، التي تلقت مليون دولار فقط.

كان منتج Ether ETF الفوري الخاص بـ Grayscale هو الصندوق الوحيد الذي سجل تدفقًا خارجيًا، مع مغادرة الصندوق بقيمة 39.7 مليون دولار. يتميز العرض أيضًا بأعلى رسوم في المجموعة تبلغ 2.5٪.

حتى الآن، شهد منتج Grayscale ذو الرسوم المرتفعة تدفقات خارجية هائلة بلغت 2.2 مليار دولار، في حين شهد صندوق Ether ETF الرياضي التابع لشركة BlackRock تدفقات واردة بقيمة 870 مليون دولار.

التدفقات الخارجة الضخمة من Grayscale، والتي لم تشهد يومًا واحدًا من التدفقات الإيجابية، تترك صناديق ETF الفورية للإيثر مع تدفق خارجي إجمالي قدره 363.68 مليون دولار.

وفقًا لـ Nate Geraci، تعد Ether ETF الفورية من BlackRock حاليًا واحدة من أفضل ستة منتجات أداءً بين جميع منتجات ETF التي تم إطلاقها في عام 2024. أربعة من منتجات ETF الخمسة الأخرى هي صناديق استثمار متداولة للبيتكوين رياضية مثل IBIT من BlackRock.

After “Crypto Black Monday” (lol) where ETHA took in nearly $50mil…



It vacuums-up approx $110mil today.



That $160mil alone would put it in top 10% of all new ETFs this yr.



ETHA now nearing $900mil inflows 2 weeks in.



Top 6 ETF launch in 2024 (4 of 5 others = spot btc ETFs). https://t.co/JtEIXcu7Yc — Nate Geraci (@NateGeraci) August 7, 2024

ويأتي هذا التطوير في الوقت الذي قدمت فيه شركة BlackRock اقتراحًا لإدخال تداول الخيارات لصندوق iShares Ethereum Trust الخاص بها. وفقًا للإيداع، ستوفر الإضافة للمستثمرين أداة أخرى للحصول على التعرض للإيثر الفوري ولكن بتكلفة أقل نسبيًا.

Nasdaq and BlackRock's filing to add options on Ethereum ETFs has hit the SEC site. Final SEC decision on this from SEC likely to be around April 9th, 2025.



(SEC is not the only decision maker on adding options here. Also need signoff from OCC & CFTC) https://t.co/K4HunUPp7S pic.twitter.com/5kQH0mljTz — James Seyffart (@JSeyff) August 6, 2024

تستمر التدفقات الخارجية لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين

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من ناحية أخرى، شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات خارجية بقيمة 148.6 مليون دولار في 6 أغسطس، وفقًا لبيانات SoSoValue. منذ 2 أغسطس، غادر 554 مليون دولار 12 صندوق بيتكوين يتم تداولها في الولايات المتحدة.

شهد FBTC التابع لشركة Fidelity أعلى التدفقات الخارجة في 6 أغسطس، مع خروج 64.48 مليون دولار، يليه صندوق GBTC المحول من Grayscale، والذي شهد تدفقات خارجية بقيمة 32.18 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، لم يشهد صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock، وهو أكبر صندوق، أي تدفقات واردة، إلى جانب سبعة صناديق أخرى.

على الرغم من الأداء الضعيف، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية حجم تداول قدره 2.2 مليار دولار. ومع ذلك، حتى الآن، شهدت منتجات Bitcoin ETF صافي تدفقات هائلة بلغت 17.19 مليار دولار.

وتأتي التدفقات الخارجة مع استمرار بيتكوين في التعافي من تراجع السوق في ٥ أغسطس ، عندما سجلت كل من بيتكوين وإيثريوم خسائر مكونة من رقمين.

وفقًا لبعض المحللين، قد يستمر تراجع عملة البيتكوين. يتوقع المحلل Crypto Rover أن تنخفض عملة البيتكوين إلى مستوى منخفض يصل إلى 40,000 دولار إذا فشلت في الحفاظ على الدعم عند مستوى 52,560 دولار.

وفي الوقت نفسه، يتوقع المحلل تيموثي بيترسون فرصة بنسبة 50-50 لانخفاض سعر البيتكوين إلى منطقة 40 ألف دولار أو الارتفاع إلى 80 دولارًا خلال الستين يومًا القادمة.

وبالمثل، لم يظهر المحللون الكثير من الثقة في ETH. وفقًا لمتداول العملات المشفرة كاليو، من المتوقع حدوث المزيد من الانخفاض.

#Ethereum / $ETH



Still believe we have a bit of chop in the lower bounds of this range before we send to new highs, but if you're asking yourself "Is this a good place to start bidding?"



My answer is yes. pic.twitter.com/K1Nm2t7NTH — K A L E O (@CryptoKaleo) August 6, 2024

في وقت النشر، كان تداول عملة البيتكوين عند 56,724 دولارًا، بزيادة 1.8% عن اليوم الماضي. ومع ذلك، انخفض إيثريوم بنسبة 0.6٪ على الرسم البياني اليومي، ليستقر عند 2495.23 دولارًا على الرغم من التدفقات إلى منتجات صناديق الاستثمار المتداولة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.