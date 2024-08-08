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تبرز شركة Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) كمنافس هائل في سوق شرائح الخوادم، مع إمكانية تعطيل هيمنة Intel والأجهزة الدقيقة المتقدمة (AMD).

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وفقًا لأتول جويال، المدير الإداري في Jefferies Asia، فإن وحدات المعالجة المركزية (CPU) الموفرة للطاقة من Arm تضع الشركة التي يقع مقرها في كامبريدج في مكان يسمح لها بالحصول على حصة سوقية كبيرة في الخوادم، وهو عنصر مهم لمراكز البيانات واسعة النطاق.

في مقابلة مع CNBC، أكد جويال أن بنية Arm يمكن أن تحل محل شرائح x86 في معظم الخوادم، مما يمثل تحولًا كبيرًا في الصناعة.

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على الرغم من هذه التوقعات الواعدة، فإن تقييم أسهم شركة Arm يظل قضية مثيرة للجدل.

وعلى الرغم من أن الشركة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 50% في سعر السهم منذ بداية عام 2024، إلا أن جويال يعرب عن الحذر.

ويعترف بأنه في حين أن شركة آرم في وضع جيد يسمح لها بالنمو على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، فإن الارتفاع السريع لأسهمها على مدى الأشهر السبعة الماضية أدى إلى مخاوف بشأن المبالغة في تقدير قيمتها.

يشعر جويال بالقلق بشكل خاص من التوقعات العالية المتضمنة في سعر السهم الحالي، مما يشير إلى أنه قد لا يكون أفضل وقت للاستثمار، على الرغم من أن أساسيات الشركة لا تزال قوية.

وسلط جويال الضوء أيضًا على التأثير المستمر للذكاء الاصطناعي (AI) على الصناعة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي بعيد عن أن يكون اتجاهًا عابرًا.

وهو يعتقد أن صراعات إنتل في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون بمثابة ريح خلفية كبيرة لشركة Arm، مما يعزز مكانتها في السوق.

ومع ذلك، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل جويال حذرا بشأن السهم، مشيرا إلى أنه “ليس مؤمنا كبيرا حتى الآن” بتقييمه الحالي.

وقد ردد محلل السوق لدينا كريسبوس نياجا هذا التشكك، حيث اقترح مؤخرًا أن أسهم آرم قد تشهد انخفاضًا إلى 85 دولارًا.

ويسلط تحليل نياجا الضوء على المخاطر المرتبطة بالتقييم الحالي لشركة آرم، على الرغم من الموقع القوي للشركة في السوق.

أصدر Arm توجيهات Q2 الصامتة الشهر الماضي

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ومما زاد من المخاوف، أصدرت شركة Arm توجيهات صامتة للربع الثاني من الشهر الماضي.

في حين تجاوزت الشركة تقديرات الشارع للربع المالي الأول، فقد توقعت إيرادات تتراوح بين 780 مليون دولار إلى 830 مليون دولار للربع الثاني، مع ربحية السهم المعدلة بين 23 سنتًا و27 سنتًا.

كانت هذه التوقعات أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 804 مليون دولار من الإيرادات و 27 سنتًا من أرباح السهم، مما ساهم في انخفاض أكثر من 40٪ في أسهم Arm خلال الشهر الماضي.

ومما زاد من تعقيد التوقعات، أن شركة Arm توقفت عن الكشف عن عدد الرقائق المعتمدة على شركة Arm التي تم شحنها، وهي خطوة أوضحها الرئيس التنفيذي رينيه هاس على أنها تحول في التركيز نحو الأسواق ذات القيمة الأعلى والمنخفضة الحجم مثل مراكز البيانات، ومسرعات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهواتف الذكية. معالجات.

ويشير هذا المحور الاستراتيجي إلى أن شركة آرم تتواءم مع مجالات النمو الناشئة، ولكنه يثير أيضًا تساؤلات حول مقاييس أداء الشركة وآفاقها على المدى الطويل.

في حين يبدو أن شركة Arm Holdings في وضع قوي لتحدي عمالقة الصناعة مثل Intel و AMD، وخاصة في سوق الخوادم المتنامية، إلا أن أسهمها قد لا تكون جذابة بسبب مخاوف التقييم وقضايا الأداء الأخيرة.

ينبغي للمستثمرين أن يوازنوا بين إمكانات الشركة على المدى الطويل والمخاطر المرتبطة بسعر سهمها الحالي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.