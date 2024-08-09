ألغوراند تشير إلى التعافي وسط ارتفاع أسعار العملات المشفرة

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ارتفع سعر Algorand (ALGO) بأكثر من 11٪ في 8 أغسطس حيث شهد سوق التشفير الأوسع ارتفاعًا في الضغط الصعودي.

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تُظهر بيانات CoinGecko أن ALGO يتم تداولها حاليًا عند حوالي 0.12 دولارًا على بورصات العملات المشفرة الرئيسية، أي بزيادة بنحو 7% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إشارات ALGO تشير إلى إمكانية التعافي

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مع ارتفاع سعر البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة، إلى أكثر من 60 ألف دولار، ارتفعت قيمة رمز ALGO الخاص بشركة Algorand. وتعكس المكاسب التي بلغت أكثر من 10% يوم الخميس المكاسب التي سجلتها العملات البديلة الرائدة مع ارتفاع سعر XRP.

بالنسبة لحاملي ALGO الذين شهدوا انخفاض العملة المشفرة إلى مستويات منخفضة بلغت 0.094 دولار في وقت سابق من الأسبوع، فإن ارتفاع سعر BTC قد يكون بمثابة نقطة تحول.

في هذه الحالة، بينما تظل العملة البديلة في اللون الأحمر على مدار الأسبوع والشهر الماضي، فإن إعادة اختبار الأسعار فوق 0.10 دولار والتحرك إلى ما يقرب من 0.13 دولار يشير إلى أن المزيد من التعزيز في سوق العملات المشفرة يمكن أن يساعد في سعي Algorand الصعودي.

ما هو الارتفاع في سعر Algorand؟

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في خضم هذا الارتفاع المحتمل لسعر ALGO، يستمر جذب نظام Algorand البيئي باعتباره طبقة blockchain الأولى لـ Web3.

والجدير بالذكر أن الشبكة شهدت إنجازًا رئيسيًا حيث تجاوز إجمالي المعاملات على السلسلة 2 مليار. شاركت مؤسسة Algorand تفاصيل الإنجاز عبر X في 8 أغسطس، والتي أظهرت أن المعاملات على السلسلة تجاوزت 240 مليونًا في يونيو.

Algorand has steadily evolved since its founding in 2017.



2B+ total on-chain transactions 🎉 pic.twitter.com/jhn3A84ffY — Algorand Foundation 🐍 (@AlgoFoundation) August 8, 2024

ويضم نظام Algorand البيئي أيضًا أكثر من 1000 تطبيق لامركزي، معظمها حالات استخدام في العالم الحقيقي.

وتشمل المشاريع البارزة منصة المقتنيات الرقمية التي أطلقتها الفيفا، وتذاكر الطيران المميزة التي أطلقتها شركة ترافيل، وسوق العقارات الجزئية لوفتي.

Quantoz هي منصة للترميز والأصول الرقمية التي تقف وراء الرمز الرقمي لليورو EURD المتوافق مع MiCA.

وكانت هناك أيضًا أول دفعة تاريخية لبطاقة Mastercard عبر مصدر تمويل Algorand.

🚀 Exciting Milestone: The First @Mastercard Payment Authorized with #Algorand Funding Source and Debited On-Chain! 🌐



It’s very exciting to announce a groundbreaking achievement in the world of digital finance. The first-ever @Mastercard payment has been successfully authorized… https://t.co/5N5j6KTKS4 pic.twitter.com/UDIaYvNEpM — CL🎓 | Sheriff💫 (@CFDSLima) August 8, 2024

يقول المحللون إن هذه الاستخدامات في العالم الحقيقي هي مؤشر على أن جاذبية Algorand في سوق RWA آخذة في الارتفاع وأن ذلك يتفوق على أداء السعر الحالي. وأشار محلل السوق Eldar مؤخرًا في منشور على X إلى أن “تكنولوجيا Algorand مناسبة للغرض”.

يشير الجمع بين الأساسيات القوية والمشاعر العامة طويلة الأجل تجاه العملات المشفرة إلى أن سعر ALGO قد يعود إلى المستويات التي شوهدت في عام 2019 عندما تم تداوله فوق 3.50 دولار.

التوقعات قصيرة المدى لسعر ALGO

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في حين يرى المستثمرون على المدى الطويل إمكانات لسعر ALGO، فإن التوقعات قصيرة الأجل تشير إلى أن الثيران قد تواجه صعوبات.

كما تظهر البيانات من IntoTheBlock أن معظم عناوين ALGO تعاني من الخسارة، حيث يعاني أكثر من 90% من العناوين من الألم لعدة أشهر الآن. وهذا يشير إلى أن بعض المستثمرين قد يتطلعون إلى صفقات مربحة مع ارتفاع الأسعار.

من بين العناوين التي استحوذت على ALGO بين 0.10 دولار و0.14 دولار، قد يكون أكبر حاجز للإمداد يقع حول 0.134 دولار إلى 0.14 دولار. استحوذ ما مجموعه 415 ألف عنوان على أكثر من 354 مليون ALGO بمتوسط سعر 0.138 دولار.

إذا ارتد سعر ALGO عن هذا المستوى، فقد يرتفع عن 0.15 دولار حيث يستهدف الثيران أعلى مستوياته منذ بداية العام عند حوالي 0.31 دولار.

سمح تراجع ألغوراند بعد اختراق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي في يوليو للبائعين بدفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها الأخيرة.

وقد حدث ذلك في الوقت الذي انهار فيه السوق بشكل عام بسبب عوامل سلبية متعددة، بما في ذلك مخاوف الركود وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

إذا سيطر هذا الشعور، فقد ينخفض ALGO إلى ما دون 0.10 دولار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.