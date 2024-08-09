انخفاض أسهم Fastly إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 5.52 دولارًا: هل حان وقت الشراء؟

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شهدت شركة Fastly Inc. (NYSE: FSLY) انخفاضًا كبيرًا هذا الأسبوع، حيث انخفض سعر سهمها إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 5.52 دولارًا وأغلق منخفضًا بنسبة 14.33% يوم الخميس.

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جاء هذا الانخفاض بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت بتقرير أرباح الشركة للربع الثاني الذي صدر بعد السوق يوم الأربعاء، حيث أعلنت Fastly عن خفض بنسبة 5% لإرشادات الإيرادات للعام بأكمله 2024. وتتراوح التوقعات المعدلة الآن بين 530 مليون دولار و540 مليون دولار.

المحللون يتفاعلون مع التوجيهات المنقحة لشركة Fastly

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وكان رد فعل المحللين، مثل جيمس فيش من شركة بايبر ساندلر، هو تخفيض تصنيف فاستلي من “ذو وزن زائد” إلى “محايد” وخفض السعر المستهدف من 10 دولارات إلى 6 دولارات، مشيرين إلى مشكلات الطلب في المقام الأول مع أكبر عملائها الذين يتعاملون مع عقود من نوع المرافق.

وقد تأثرت التوجيهات المنقحة والهبوط اللاحق في أسعار الأسهم بشكل كبير بانخفاض توقعات الطلب من كبار عملاء Fastly. وفي مذكرته، سلط فيش الضوء على المخاوف بشأن آفاق الإيرادات المستقبلية لـ Fastly، مما أدى إلى خفض التصنيف.

أعلنت شركة Fastly عن تحقيق إيرادات في الربع الثاني بقيمة 132.37 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.8% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات قليلاً بواقع 0.85 مليون دولار.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا النمو، واجهت الشركة خسارة صافية وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بلغت 43.7 مليون دولار، وهو ما يزيد عن خسارة بلغت 10.7 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق.

التحديات التي تواجه Fastly

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ولم تكشف تفاصيل الأرباح عن أرقام مالية فحسب؛ بل رسمت صورة لشركة تواجه تحديات كبيرة في السوق والتشغيل.



من الجدير بالذكر أن معدل الاحتفاظ الصافي للعملاء (LTM NRR) لشركة Fastly خلال الاثني عشر شهرًا الماضية انخفض، مما يسلط الضوء على المشكلات في الاحتفاظ بالعملاء وربما يشير إلى انخفاض الإيرادات المستقبلية من العملاء الحاليين.

تواجه شركة Fastly صعوبات ليس فقط في مواجهة تراجع الطلب ولكن أيضًا في مواجهة زيادة المنافسة في قطاع شبكات توصيل المحتوى.

ويؤدي اعتماد الشركة بشكل كبير على عدد صغير من شركات الإعلام الكبرى إلى تفاقم تعرضها لضغوط التسعير وتحولات أنماط الإنفاق.

وعلى الرغم من بعض النجاحات التي حققتها الشركة خارج قاعدة عملائها الأكبر، فإن توسعها في مجال الأمن والحوسبة لم ينجح بعد في موازنة هذه التحديات بشكل فعال.

ردًا على هذه التحديات، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Fastly، تود نايتنجيل، استراتيجية الشركة للتخفيف من تحديات الطلب هذه. في الربع الثاني، واصلت Fastly جهودها في اكتساب العملاء، حيث حققت بشكل ملحوظ نموًا متسلسلًا بنسبة 4% في عدد عملاء الشركات.



علاوة على ذلك، قدمت Fastly برنامج Fastly AI Accelerator في مرحلة تجريبية، بهدف تحسين أداء التطبيقات التي تعمل بتقنية ChatGPT وخفض التكاليف التشغيلية. وتدل هذه الخطوة على تحول Fastly نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنويع وتعزيز عروض خدماتها.

تخفيض القوى العاملة كإجراء لضبط التكاليف

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وبالإضافة إلى التحديات العديدة التي تواجهها، أعلنت شركة فاستلي أيضًا عن خفض قوتها العاملة العالمية بنسبة 11%. ومن المتوقع أن يتسبب هذا القرار في فرض رسوم تتراوح بين 9.5 مليون دولار و10 ملايين دولار، وترتبط في المقام الأول بتعويضات نهاية الخدمة والتكاليف ذات الصلة، ومن المقرر أن تكتمل بحلول نهاية عام 2024.

وعلى الرغم من المؤشرات القصيرة الأجل المثيرة للقلق، تبذل شركة Fastly جهودًا متضافرة لتغيير استراتيجيتها. ويشمل ذلك تعزيز الاستثمار في خدمات الأمن والحوسبة، والتي من المتوقع أن توفر فرص البيع المتبادل واستقرار تدفقات الإيرادات المحتملة.

ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا أن نرى مدى فعالية هذه التحولات الاستراتيجية، خاصة وأنها تحدث على خلفية التحديات الأوسع نطاقا في السوق وإعادة الهيكلة الداخلية.

بينما تتنقل Fastly عبر هذه الأوقات المضطربة، فإن السؤال الأساسي للمستثمرين هو ما إذا كان سعر السهم المنخفض الحالي يمثل فرصة شراء أم فخ قيمة محتمل.

للإجابة على هذا السؤال، دعونا نتعمق أكثر في ما تقوله الرسوم البيانية حول مسار سعر Fastly، ونستكشف ما إذا كانت المؤشرات الفنية تتوافق مع التحليل الأساسي المقدم.

خطة انتعاش قصيرة المدى؟

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ظلت أسهم Fastly في اتجاه هبوطي مطول منذ أواخر عام 2020، حيث شهدت هبوطها من أعلى من 130 دولارًا إلى أدنى مستوى لها أمس عند 5.52 دولارًا. وعلى الرغم من أن السهم قد يشهد المزيد من الانخفاض، فإن أحد الأشياء المثيرة للاهتمام التي يجب ملاحظتها حول تحرك الأمس هو أن الأسهم أغلقت أعلى بنسبة 5٪ من حيث افتتحت عند 5.58 دولارًا.

مخطط FSLY بواسطة TradingView

مع الأخذ في الاعتبار أن المتداولين قصيري الأجل الذين يرغبون في الرهان على انتعاش قريب الأجل يمكنهم اتخاذ موقف طويل الأجل في السهم بالقرب من 5.85 دولار مع وقف خسارة صارم عند 5.50 دولار. ومع ذلك، يجب على المستثمرين الابتعاد عن السهم حتى يتمكن من استعادة أعلى مستوى له في الأمد المتوسط فوق 8.46 دولار.

يجب على المتداولين الذين يرغبون في بيع السهم على المكشوف انتظار ارتفاعه مرة أخرى إلى ما فوق 6 دولارات أو انخفاضه إلى ما دون 5.52 دولار لبدء مراكز بيع جديدة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.