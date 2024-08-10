توقع سعر XRP مع اقتراب عملية البيع المسبق لـ Poodlana (POODL) من نهايتها مع الإدراج المباشر في DEX

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

مع استمرار سوق العملات المشفرة في التنقل عبر المياه المتقلبة، تجذب عملتان مشفرتان، XRP و Poodlana (POODL)، انتباه المستثمرين.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

تشهد عملة XRP التابعة لشركة Ripple، والتي تعد لاعباً قديماً في مجال العملات المشفرة، تقلبات في سعرها، في حين تُحدث Poodlana ، وهي عملة جديدة، ضجة بمزيجها الفريد من الموضة وسحر البودل.

مع اقتراب عملية البيع المسبق لعملة Poodlana من نهايتها، يقوم المستثمرون بتقييم خياراتهم بعناية. تستكشف هذه المقالة توقعات أسعار XRP، وعملية البيع المسبق لعملة Poodlana، وأي عملة قد تقدم آفاقًا أفضل في ظل مناخ السوق الحالي.

توقع سعر XRP

Copy link to section

في وقت نشر هذا التقرير، كان سعر الريبل (XRP) يتداول عند 0.6030 دولار. وعلى الرغم من الانخفاض الأخير بنسبة 1.10% على مدار الـ 24 ساعة الماضية، فقد أظهر XRP أداءً ثابتًا على المدى الأطول.

على مدار الأيام السبعة الماضية، ارتفع سعر العملة المعدنية بنسبة 5.48%، بينما ارتفع خلال الأيام الثلاثين الماضية بنسبة 38.94%.

يظهر الأداء التاريخي أن أعلى مستوى تاريخي لـ XRP يقف عند 3.32 دولارًا، مما يعني أن الرمز المميز أقل حاليًا بنسبة 81.84% من ذروته.

بالنظر إلى توقعات XRP، تشير المؤشرات الفنية إلى توقعات مختلطة ولكنها متفائلة بحذر بشأن XRP. ومع ذلك، فقد جمعت الحيتان ملايين رموز XRP على الرغم من المشاعر الحذرة.

مؤشر القوة النسبية (RSI) يتواجد حاليا عند مستوى 49.89، مما يشير إلى حالة محايدة للسوق، في حين يقف مؤشر القوة النسبية الأسبوعي عند مستوى 56.56، مما يشير إلى اتجاه صعودي طفيف.

تظهر المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لعملة XRP إشارة صعودية، حيث يستقر السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية لـ 10 و20 و50 و100 و200 يوم. ومع ذلك، يجب اختراق مستويات المقاومة عند 0.6566 دولار و0.7252 دولار لاستمرار الاتجاه الصعودي.

من حيث التوقعات طويلة الأجل، من المتوقع أن يصل سعر XRP إلى 1.00 دولار بحلول نهاية عام 2024، مع ارتفاع متوقع إلى 8.75 دولار بحلول عام 2025.

تزايدت الضجة حول Poodlana مع اقتراب فترة البيع المسبق من نهايتها

Copy link to section

تثير عملة Poodlana (POODL) ضجة كبيرة في مجتمع العملات المشفرة، وخاصة في آسيا. ومع انتهاء فترة البيع المسبق لها في غضون 7 أيام فقط، جمعت Poodlana بالفعل أكثر من 5.8 مليون دولار.

من المقرر أن يرتفع سعر رمز POODL، الذي يبلغ حالياً 0.0458 دولار، كل 72 ساعة، ليصل إلى 0.0499 دولار في مرحلة البيع المسبق التالية وإدراجه عند 0.06 دولار في 16 أغسطس.

تم تصميم استراتيجية البيع المسبق لجذب المستثمرين الأوائل بخصومات كبيرة قبل انتقال الرمز إلى التداول العام.

يمكن أن يعزى نجاح Poodlana إلى استراتيجيتها المبتكرة في بناء العلامة التجارية، من خلال الجمع بين الموضة الراقية وموضوع البودل، والذي يتردد صداه بشكل جيد مع التفضيلات الثقافية في كوريا واليابان.

كما يتعزز الصعود السريع للمشروع بفضل الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تقوده شخصيات مؤثرة في آسيا.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يدعم الموافقة المتوقعة على صناديق الاستثمار المتداولة والشعبية المتزايدة لـ Solana أداء Poodlana في السوق.

مع اقتراب فترة البيع المسبق لـ Poodlana من نهايتها، يعد المشروع بسيولة فورية دون عمليات إغلاق أو فترات استحقاق بعد الإدراج. ومن المتوقع أن يحافظ هذا التحول السريع على زخم المستثمرين وقد يؤدي إلى نشاط كبير في السوق.

وقد أدى التفاعل المجتمعي للمشروع، بما في ذلك مسابقات الميم الأسبوعية والمكافآت الكبيرة، إلى زيادة الإثارة بين متابعيه.

ما هو خيار الاستثمار الأفضل: XRP أم POODL؟

Copy link to section

عند مقارنة XRP و Poodlana كخيارات استثمارية، يجب مراعاة العديد من العوامل. XRP، بمكانتها الراسخة وقيمتها السوقية الكبيرة، تقدم استثمار أكثر استقراراً مع إمكانات طويلة الأجل.

ومع ذلك، تشير تقلبات الأسعار الحالية والمؤشرات الفنية إلى توقعات حذرة ولكن متفائلة، وخاصة بالنسبة لأولئك المهتمين بعملة مشفرة أكثر تقليدية ومعترف بها على نطاق واسع.

من ناحية أخرى، يمثل Poodlana استثمارًا عالي المخاطر وعالي المكافأة. يوفر وضع الرمز الفريد والنجاح الفيروسي في آسيا فرصة واعدة، وإن كانت مضاربة.

إن خصم البيع المسبق والإدراج الفوري في بورصة DEX قد يوفر مكاسب كبيرة على المدى القصير، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار الافتقار إلى الأداء التاريخي وتقلبات السوق.

في النهاية، يعتمد الاختيار بين XRP وPoodlana على قدرة المستثمر على تحمل المخاطرة واستراتيجية الاستثمار.

قد يفضل الباحثون عن الاستقرار والنمو على المدى الطويل عملة XRP، في حين قد يجد المستثمرون الذين يبحثون عن فرصة محتملة لتحقيق عائد مرتفع على المدى القصير أن عملية البيع المسبق لعملة Poodlana أكثر جاذبية.

كما هو الحال دائماً، يعد البحث الشامل والتفكير في أهداف الاستثمار الفردية أمر ضروري لاتخاذ قرار مستنير.