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مع ظهور علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي، والتي أبرزتها بيانات الوظائف الأخيرة التي جاءت دون التوقعات، يبحث المستثمرون عن فرص مستقرة.

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وقال ديفيد كوستين، كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية لدى جولدمان ساكس، إن تحويل التركيز إلى الأسهم المرنة قد يكون أمرا حاسما.

وفيما يلي ثلاثة أسهم تتميز بإمكانية تحقيق أداء جيد حتى في فترات الانحدار:

شركة F5 (ناسداك: FFIV)

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انخفض سهم F5 حاليًا بنحو 6.0% مقارنة بأعلى مستوى له منذ بداية العام.

وكتب كوستين من جولدمان ساكس في تقرير حديث أن الضعف الأخير يعوض عن فرصة لبناء مركز في هذا الاسم ذي النمو المستقر الذي قد يتفوق في ظل اقتصاد متباطئ.

عند 16 نقطة مئوية، فإن معدل نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على مدى عشر سنوات لشركة F5 Inc. يقع في الطرف الأعلى مقارنة بنظيراتها عند الكتابة.

قد تكون أسهم شركة أمن السحابة اختيارًا رائعًا للنصف الثاني من عام 2024 حيث استشهدت إدارتها بالرياح الداعمة للذكاء الاصطناعي حيث أصدرت إرشادات أفضل من المتوقع للربع المالي الرابع في أواخر يوليو.

دومينوز بيتزا المحدودة (NYSE: DPZ)

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ويتوقع ديفيد كوستين، الاستراتيجي في جولدمان ساكس، أن تحقق دومينوز بيتزا نمواً مستقراً في ظل اقتصاد متباطئ.

تم تحديد معدل نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على مدى عشر سنوات لسلسلة مطاعم البيتزا التي يقع مقرها في ميشيغان عند 7 نقاط مئوية عند كتابة هذا التقرير. ويتفق الجميع على أن شركة DPZ ستنمو إيراداتها بنسبة 7% وأرباحها للسهم الواحد بنسبة أعلى تبلغ 10% في سنتها المالية الحالية.

في حديثه مع جيم كرامر، مقدم برنامج Mad Money الشهر الماضي، قال راسل وينر، الرئيس التنفيذي لشركة دومينوز، إن “القيمة لم تكن أعلى من ذلك قط”، حيث كشف عن زيادة في الطلبات. كما توقع الرئيس التنفيذي وينر استمرار قوة أعمال شركته في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

يدفع سهم دومينوز حاليًا عائدًا على الأرباح بنسبة 1.38%، وهو سبب وجيه آخر لإدراجه في محفظتك.

شركة زويتيس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ZTS)

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توصي شركة الاستثمار بامتلاك أسهم Zoetis استعدادًا لتباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس، تجاوزت شركة الأدوية واللقاحات للحيوانات الأليفة تقديرات الإيرادات للربع المالي الثاني ورفعت إرشاداتها للعام بأكمله لنفس المقياس بنحو 50 مليون دولار.

ومع ذلك، انخفض سهم ZTS بنسبة تزيد عن 5.0% مقارنة ببداية عام 2024، مما يجعله أكثر جاذبية كاستثمار في الكتابة.

سجلت الشركة المدرجة في نيويورك “نموًا تشغيليًا عالميًا مثيرًا للإعجاب” في كل من أعمال الحيوانات الأليفة والثروة الحيوانية في الربع الأخير الذي أعلنت عنه.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.