البنك المركزي الصيني يطلق خططا بقيمة 112 مليار دولار لتعزيز سوق الأسهم

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كشف البنك المركزي الصيني يوم الجمعة عن خطتين تمويليتين جديدتين، بهدف ضخ ما يصل إلى 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم.

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وتهدف هذه المبادرات، التي قدمها بنك الشعب الصيني، إلى تعزيز “التنمية المطرد” لأسواق رأس المال في البلاد.

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تعزيز استقرار السوق من خلال أدوات جديدة

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وتشكل خطط المبادلة وإعادة الإقراض التي تم إطلاقها حديثا، والتي تم اقتراحها في أواخر سبتمبر/أيلول، جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا تنتهجها الصين لتحقيق الاستقرار في أسواقها المالية.

بدأت موجة الصعود الأخيرة في سوق الأسهم في البلاد تفقد زخمها مع تحول تفاؤل المستثمرين بشأن إجراءات التحفيز الحكومية إلى حذر.

ورغم ذلك، شهد مؤشر CSI300 القياسي تحولاً إيجابياً يوم الجمعة، ليغلق جلسة الصباح مرتفعاً بنسبة 0.8%.

وتسمح خطة المبادلة، التي تقدر قيمتها بنحو 500 مليار يوان، لشركات الوساطة ومديري الصناديق وشركات التأمين بالوصول إلى السيولة من البنك المركزي باستخدام الأصول كضمان لشراء الأسهم.

وذكر بنك الشعب الصيني أن 20 شركة حصلت بالفعل على الموافقة للمشاركة، حيث تجاوزت الطلبات الأولية 200 مليار يوان.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا المالية أن “نظام المبادلة سيصبح بمثابة عامل استقرار للسوق”، موضحة أن الطلب على الأداة سيرتفع عندما تصبح الأسهم في ذروة البيع، على الرغم من أن الرغبة في استخدامها سوف تتضاءل مع تعافي الأسواق.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه التسهيلات للمؤسسات تأمين السيولة خلال فترات انخفاض السوق دون الحاجة إلى بيع الأسهم بخسارة.

يمكن استبدال الأصول المؤهلة مثل السندات وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والممتلكات في مكونات CSI300 بأصول أكثر سيولة مثل سندات الخزانة وسندات البنك المركزي.

يدعم مخطط إعادة الإقراض عمليات إعادة شراء الأسهم

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كما أطلق بنك الشعب الصيني خطة إعادة الإقراض بقيمة 300 مليار يوان، والتي تسمح للمؤسسات المالية بالاقتراض من البنك المركزي لتمويل مشتريات الأسهم من قبل الشركات المدرجة أو كبار المساهمين فيها.

وبمعدل فائدة لمدة عام واحد محدد عند 1.75%، فإن 21 مؤسسة ــ بما في ذلك البنوك السياسية والتجارية ــ مؤهلة للتقدم بطلبات للحصول على القروض في بداية كل ربع سنة.

ويمكن للشركات المدرجة ومساهميها الاقتراض من البنوك بمعدلات تصل إلى 2.25% لعمليات إعادة شراء الأسهم والشراء.

ويشكل هذا المخطط استثناءً من القيود التي تفرضها الصين عادة على الإقراض المصرفي في سوق الأوراق المالية.

وحثت الجهات التنظيمية المالية في الصين على التنفيذ السريع لهذه السياسات التوسعية لدعم الاقتصاد وأسواق رأس المال.