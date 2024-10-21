تقلبات مؤشر CSI 300، وانخفاض مؤشر Hang Seng وسط تحولات السوق بينما يصل الذهب إلى أعلى مستوى قياسي

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واجهت الأسواق العالمية مزيجًا من المخاطر الجيوسياسية والتغيرات في السياسة الاقتصادية يوم الاثنين، حيث أظهرت المؤشرات الرئيسية أداءً متباينًا.

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وتذبذب مؤشر CSI 300 الصيني بين المكاسب والخسائر، كما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بعد ستة أسابيع متتالية من المكاسب.

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وفي الوقت نفسه، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2730 دولارا للأوقية، مما يعكس ارتفاع الطلب مع بحث المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن.

الصين تخفض أسعار الفائدة على القروض لتحفيز النمو الاقتصادي

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نفذ البنك المركزي الصيني تخفيضات على معايير الإقراض في محاولة لإنعاش النمو واستقرار قطاع الإسكان.

تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد إلى 3.10% من 3.35%، في حين تم تخفيض سعر الفائدة لمدة خمس سنوات، والذي يؤثر على الرهن العقاري، إلى 3.60% من 3.85%.

وتأتي تعديلات أسعار الفائدة تماشيا مع توجيهات المكتب السياسي للتيسير النقدي العدواني.

وقال بيكلي ليو، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للصين في ستاندرد تشارترد، إن “قرار بنك الشعب الصيني يعزز تركيزه على الدعم الاقتصادي”.

“وهو يشير أيضًا إلى الالتزام بمواجهة التحديات في سوق العقارات.”

وظل اليوان في الخارج مستقرا عند 7.11 يوان للدولار، وهو ما يعكس التفاؤل الحذر بشأن تأثير هذه التدابير.

الذهب يرتفع وسط التوترات في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية

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ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2730 دولارا للأوقية، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية.

واستجاب المستثمرون لتقارير عن انفجار طائرة بدون طيار بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع بين إسرائيل وإيران.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، تستعد الأسواق لنتيجة متقلبة محتملة. ويحذر المحللون الماليون من أن التحولات في السياسة في ظل الإدارة الجديدة قد تؤثر على الأسواق العالمية.

وقال بروس بانج، كبير الاقتصاديين في جونز لانج لاسال: “إن حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات تجعل الذهب تحوطًا جذابًا ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية”.

أرباح تيسلا وبوينج تضيف إلى ديناميكيات السوق

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وتضيف تقارير الأرباح الأمريكية إلى تقلبات السوق، حيث من المقرر أن تعلن شركتا تسلا وبوينج عن نتائجهما الفصلية في 23 أكتوبر/تشرين الأول.

أثار الكشف الأخير لشركة Tesla عن Cybercab تساؤلات حول أهداف الإنتاج، في حين تواجه شركة Boeing تحديات ناجمة عن النزاعات العمالية وتأخيرات الإنتاج.

ومن المقرر أن يصوت عمال شركة بوينج على عقد جديد في 23 أكتوبر/تشرين الأول، والذي يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات.

ويراقب المستثمرون النتيجة عن كثب، لأنها قد تؤثر على جدول إنتاج الشركة وصحتها المالية.

الاجتماعات العالمية والبيانات الاقتصادية في دائرة الضوء

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ويضم هذا الأسبوع أيضًا اجتماعات دولية رئيسية، بما في ذلك التجمعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وستتناول المناقشات التضخم والتوترات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية في ظل الصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.

في هذه الأثناء، ستستضيف روسيا قمة مجموعة البريكس، بمشاركة زعماء من البرازيل والهند والصين إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وسيراقب المشاركون في السوق أيضًا البيانات الاقتصادية الصادرة من منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

العملات المشفرة تتمسك بقوتها مع اقتراب البيتكوين من 70 ألف دولار

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ظلت عملة البيتكوين مستقرة بالقرب من 68,784 دولارًا، مقتربة من مستوى 70 ألف دولار الذي وصلت إليه آخر مرة في يونيو.

ويتزامن ارتفاع الطلب على العملات المشفرة مع تزايد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأميركية المرتبطة بالأصول الرقمية. كما ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 0.8% لتصل إلى 2733 دولارا.

توقعات السوق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي

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ويشكل مزيج المخاطر الجيوسياسية وتحولات السياسة الاقتصادية وتقارير أرباح الشركات مشهدا مليئا بالتحديات بالنسبة للمستثمرين.

وستكون جهود الصين لخفض أسعار الإقراض بمثابة اختبار رئيسي لقدرتها على تحفيز النمو، في حين من المرجح أن تظل أسواق الطاقة متقلبة.

وارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 0.4% إلى 69.50 دولار للبرميل، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الضغوط التضخمية.

وقال ثيميستوكليس فيوتاكيس، الاستراتيجي في باركليز: “ستظل التطورات السياسية وتقلبات السوق المحركين الرئيسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية”.