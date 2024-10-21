جي بي مورجان يتوقع ارتفاعًا في الاكتتابات العامة الأولية في جنوب إفريقيا وسط تزايد الثقة الاقتصادية

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تستعد جنوب أفريقيا لموجة من الاكتتابات العامة الأولية وأنشطة جمع الأموال، والتي من المقرر أن تبدأ في وقت مبكر من عام 2025، مع تحسن التوقعات الاقتصادية للبلاد بعد سنوات من النمو الباهت.

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وبحسب بنك جي بي مورجان تشيس آند كو، فقد ارتفع تفاؤل المستثمرين، مدفوعاً بتشكيل حكومة ائتلافية مواتية للأعمال التجارية مؤخراً في أعقاب خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لأغلبيته البرلمانية في انتخابات مايو/أيار.

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وقد أدى هذا التحول في المشهد السياسي إلى تجدد ثقة المستثمرين، مع تدفق الشركات المتعددة الجنسيات على البلاد، وارتفاع قيمة الراند والسندات في جنوب أفريقيا، وارتفاع مؤشر الأسهم القياسي بأكثر من 20% بالدولار منذ يونيو/حزيران.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، أشار إدوارد بيل، المدير الإداري لبنك جي بي مورجان في جوهانسبرج،

نتوقع انتعاش النشاط الأولي. ومع عودة أداء سوق الأسهم والتقييمات إلى مستويات أكثر ملاءمة، يصبح الحافز والقدرة على إصدار الأسهم أو طرح الشركات للاكتتاب العام الأولي خيارًا قابلاً للتطبيق.

بورصة جوهانسبرج تستعد لإدراجات رئيسية

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وفي ظل هذه المشاعر الإيجابية، تستعد بورصة جوهانسبرج بالفعل لإدراج عدد من الشركات البارزة.

من المتوقع أن يتم إدراج وحدة بوكسر التابعة لشركة بيك إن باي ستورز المحدودة قبل نهاية العام، وهو ما يجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين.

وعلى نحو مماثل، تستعد شركة أنجلو أمريكان بي إل سي لفصل أعمالها في البلاتين والماس، وهما خطوتان ينتظرهما السوق بشدة.

وبالإضافة إلى هذه القوائم القادمة، هناك تكهنات متزايدة حول الطرح العام الأولي المحتمل لشركة كوكا كولا لأعمالها في مجال تعبئة الزجاجات في أفريقيا، والتي قد تستهدف تقييمًا بقيمة 8 مليارات دولار في عام 2025.

وتعمل بورصة جوهانسبرج أيضًا على جذب المزيد من الإدراجات الداخلية والثانوية من الشركات التي لها روابط مع أفريقيا أو جنوب الصحراء الكبرى، مما يوفر المزيد من فرص النمو في المنطقة.

عودة ثقة المستثمرين إلى جنوب أفريقيا

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وعلى الرغم من قيام المستثمرين الأجانب ببيع ما قيمته 5.5 مليار دولار من الأسهم في جنوب أفريقيا هذا العام، فقد شهدت الأسهم المحلية، وخاصة في القطاع المصرفي، مكاسب قوية.

سجلت أسهم شركة FirstRand Ltd. وStandard Bank Group Ltd. وCapitec Bank Holdings Ltd. ارتفاعات بنسبة تزيد عن 25% منذ يونيو، مما يعكس الثقة المتجددة في اقتصاد جنوب أفريقيا.

توقع بنك جي بي مورجان أن ينمو اقتصاد جنوب أفريقيا بنسبة 1% في عام 2024 وبنسبة 1.4% في عام 2025، بعد سنوات من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوسط أقل من 1%.

وسلط بيل الضوء أيضًا على الطلب المتزايد على التعرض للديون في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، حيث يسعى المستثمرون إلى الحصول على عائدات أعلى والاستقرار من المنطقة.

وأضاف بيل أن “مستثمري الديون في الأسواق الناشئة يبحثون عن التعرض لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية لأنها توفر عائدا جيدا والمنطقة لديها حاليا توقعات اقتصادية أكثر استقرارا”.