مؤسس لايتكوين (LTC) متفائل بشأن موافقة صندوق التداول الفوري

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حصلت عملة لايتكوين على دفعة كبيرة الأسبوع الماضي عندما تقدمت منصة إدارة الأصول Canary Capital بطلب لإدراج صندوق لايتكوين المتداول في البورصة.

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يقول مؤسس لايتكوين تشارلي لي إنه يعتقد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستعطي الضوء الأخضر لصندوق لايتكوين المتداول في البورصة. شارك لي أحدث وجهة نظره المتفائلة بشأن العملة المشفرة LTC في تعليقات لـ Fox Business.

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“أنا متحمس لرؤية ملف صندوق تداول لايتكوين الذي تقدمت به شركة كاناري كابيتال. نحن نشهد بالتأكيد طلبًا مؤسسيًا كبيرًا على لايتكوين.

“يتضح هذا من النمو اليومي لصندوق Grayscale Litecoin Trust بسعر يزيد عن ضعف صافي قيمة الأصول. ونظرًا لأن Litecoin هي سلعة تشبه إلى حد كبير Bitcoin، فأنا آمل أن أرى الموافقة على صندوق Litecoin ETF قريبًا جدًا،” قال مؤسس Litecoin.

شاركت الصحفية إليانور تيريت من قناة فوكس بيزنس تصريحات لي عبر منشور على X في 21 أكتوبر.

صندوق كاناري كابيتال لتداول اللايتكوين

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تأتي تعليقات تشارلي لي بعد أيام قليلة من تقديم شركة Canary Capital Group، التي أسسها ستيفن ماكلورج، المؤسسالمشارك السابق لشركة Valkyrie، نموذج S-1 الخاص بها لصندوق Canary Litecoin ETF في 15 أكتوبر. وهو أول ملف من هذا القبيل لصندوق LTC ETF.

في وقت سابق، تقدمت شركة Canary بطلب للحصول على صندوق تداول متداول مرتبط بعملة XRP. وهذا يعني أن هناك العديد من الطلبات التي تستهدف الموافقة على صناديق التداول المتداولة الفورية لثلاث عملات رئيسية.

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فقط على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة الفورية لعملتي البيتكوين والإيثريوم.

ومع ذلك، هناك تطبيقات لعملة XRP وSolana، ويعد تطبيق LTC من Canary Capital هو الأحدث لعملة مشفرة مختلفة.

قبل الموافقات التي صدرت في يناير والتي شهدت إطلاق 11 صندوقًا متداولًا للعملة المشفرة BTC في الولايات المتحدة، أوقفت الهيئة التنظيمية العملية ورفضت العديد من الطلبات.

ومع ذلك، تم فتح الموافقات لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة الإيثريوم والتي دخلت الأسواق في يوليو/تموز بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات في مايو/أيار.

ومع ذلك، في حين أن المجتمع متفائل بشأن الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة الإضافية، يقول الخبراء إن من غير المرجح أن يحدث هذا في أي وقت قريب نظراً لطريقة تعامل لجنة الأوراق المالية والبورصات مع مثل هذه الطلبات.

ومن المرجح أن يؤدي التغيير في الإدارة الأميركية في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ــ إذا فاز دونالد ترامب ــ إلى تقديم نهج تنظيمي مختلف وتعزيز فرص الحصول على الموافقات السريعة.

توقعات سعر لايتكوين

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قفز سعر لايتكوين الأسبوع الماضي مع انتشار أخبار تقديم طلب صندوق الاستثمار المتداول في البورصة في السوق. وبعد تداوله بالقرب من 66 دولارًا، ارتفع لايتكوين إلى ما يزيد عن 72 دولارًا. واستمر الزخم الصعودي حيث قاد سعر البيتكوين السوق إلى الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث بلغ لايتكوين أعلى مستوياته بالقرب من 76 دولارًا في 20 أكتوبر.

أوضحت Santiment ما دفع سعر Litcoin إلى الارتفاع الأسبوع الماضي: المعاملات على السلسلة والاهتمام بالتجزئة.

أدى التراجع الأخير في السوق إلى تداول العملة البديلة بالقرب من 71 دولارًا، بانخفاض 4.7٪ في الساعات الأربع والعشرين الماضية في وقت كتابة هذا التقرير.

صدم لي عالم العملات المشفرة عندما كشف أنه باع كل ما يملكه من لايتكوين في ديسمبر 2017.

في ذلك الوقت، ارتفع سعر لايتكوين إلى أعلى مستوياته فوق 360 دولارًا وسط سوق صاعدة. القيمة الحالية للعملة أقل بنحو 82% من أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 410 دولارات والذي تم الوصول إليه في مايو 2021.