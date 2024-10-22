هل يمكن لصفقة NHL إنقاذ أسهم Lululemon المتعثرة؟

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تعاونت شركة Lululemon Athletica Inc (NASDAQ: LULU) مع Fanatics في إطلاق تشكيلة جديدة من ملابس NHL.

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وارتفعت أسهم شركة بيع الملابس الرياضية بنسبة 2.0% يوم الثلاثاء.

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سيضم خط البضائع الجديد الذي يتضمن السراويل والبلوزات والقمصان والطاقم وحقائب الحزام أحد عشر فريقًا من دوري الهوكي الوطني هذا العام وسيتم توسيعه ليشمل جميع الفرق في موسم 2025-26.

ستكون هذه المنتجات متاحة في متاجر Lids المختارة وفي Shop NHL اعتبارًا من 29 أكتوبر .

وفي بيان اليوم، قال لو آه كي، الرئيس التنفيذي لشركة Fanatics: “تمثل هذه المجموعة الجديدة لحظة محورية في كيفية ربط كل من الرجال والنساء بالفرق التي يحبونها – حيث نجمعهم معًا بأناقة وراحة من خلال تشكيلة متميزة حقًا”.

سهم لولوليمون يشهد عاصفة مثالية

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استجابت أسهم لولوليمون بشكل إيجابي لأخبار NHL يوم الثلاثاء.

ولكن لا يزال من الصعب تجاهل حقيقة قاسية مفادها أن المبيعات تتباطأ في شركة الملابس الرياضية الفاخرة هذه، وإذا صدقنا التقديرات، فيبدو أنه لا يوجد تراجع ملموس في الأفق، على الأقل في الأمد القريب.

تتوقع شركة لولوليمون تحقيق إيرادات تصل إلى 10.48 مليار دولار في عام 2024 – بزيادة سنوية قدرها 8.9٪ مما يمثل أبطأ نمو لها منذ عام 2019.

لا أزال حذرًا بشأن شراء أسهم Lululemon في أعقاب أخبار NHL هذه أيضًا لأن الملابس الرياضية تعد سوقًا تنافسية للغاية.

تتنافس هذه الشركة المدرجة في بورصة ناسداك مع شركات مثل نايكي، وأديداس، وبوما، وحتى أندر آرمر.

وإذا أضفنا إلى ذلك بيئة استهلاكية خجولة ، فإن الأمر يبدو أشبه بالعاصفة المثالية لشركة ملابس رياضية تبيع في المقام الأول منتجات ذات أسعار مرتفعة.

لم تكن شركة لولوليمون مبتكرة بما فيه الكفاية

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قد يبدو التعاون مع دوري الهوكي الوطني أمرًا مبهجًا ومثيرًا، ولكن دعونا نواجه الأمر: شركة تتعامل مباشرة مع المستهلكين مثل Lululemon Athletica تخاطر بالاستبعاد إذا فشلت في الابتكار.

وهنا حيث خيبت شركة LULU آمال المستثمرين في عام 2024.

اضطرت شركة Lululemon إلى التوقف عن إنتاج السراويل الضيقة “Breezethrough” هذا الصيف بعد تلقيها مراجعات سلبية من العملاء.

وبالتالي، كانت هذه الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر متأخرة في إطلاق أفكار ومنتجات جديدة ــ وهو القلق الذي أعرب عنه العديد من المحللين في مذكراتهم البحثية الأخيرة.

لدى وول ستريت سعر مستهدف متوسط يبلغ 311 دولارًا على سهم Lululemon في وقت كتابة هذا التقرير، وهو ما لا يشير إلى إمكانية تحقيق ارتفاع ملموس من هنا.

وأخيرا، ارتفعت أسهم شركة لولوليمون أثليتيكا بنسبة تقترب من 30% منذ أوائل أغسطس/آب، مما يجعلني أتساءل عما إذا كان الكثير من الأخبار الجيدة قد تم أخذها بالفعل في الاعتبار عند تحديد سعر سهمها.