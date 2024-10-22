انخفاض مبيعات السيارات الأوروبية لأول مرة منذ عامين؛ مبيعات السيارات الكهربائية توفر بعض الراحة

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تأثرت مبيعات السيارات في أوروبا في سبتمبر/أيلول، مسجلة أول انخفاض شهري متتالي منذ أكثر من عامين، حيث ظل اقتصاد المنطقة راكداً وقلل المستهلكون من إنفاقهم.

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أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية عن انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 4.2%، لتصل إلى 1.12 مليون وحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، فإن التراجع في نماذج محركات الاحتراق وضعف الإنفاق الاستهلاكي ساهما في الانخفاض.

التحديات الاقتصادية تؤثر على شركات صناعة السيارات

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وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية صعوبة في تعزيز المبيعات في ظل ركود الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

كانت شركة Stellantis NV، الشركة الأم لشركتي فيات وبيجو، من بين الشركات الأكثر تضرراً ، حيث انخفضت تسجيلاتها بنسبة 26% في جميع أنحاء المنطقة.

وفي حين شهدت أسواق مثل المملكة المتحدة وإسبانيا ارتفاعات طفيفة في المبيعات، سجلت الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا انخفاضات، مما أدى إلى تراجع الأداء العام للمنطقة.

أدى تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وتشديد الظروف المالية إلى صعوبة قدرة شركات صناعة السيارات على جذب المشترين.

وقال أحد المحللين الصناعيين في تقرير لوكالة بلومبرج: “إن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين”، مضيفًا أن هذا الاتجاه قد يستمر في الربع المقبل.

تقدم مبيعات السيارات الكهربائية بعض الراحة

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وكانت إحدى النقاط المضيئة لشركات صناعة السيارات هي انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية، وخاصة في المملكة المتحدة، حيث ارتفعت عمليات التسليم بنسبة 24% في سبتمبر.

قامت شركات صناعة السيارات بتخفيض أسعار سياراتها الكهربائية بشكل كبير امتثالاً لتعليمات الحكومة بشأن المركبات الخالية من الانبعاثات.

وفي ألمانيا، حيث تناقش الحكومة حوافز جديدة لمشتري السيارات الكهربائية، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 8.7%.

ورغم ذلك، لا تزال مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا منخفضة بنسبة 2.6% منذ بداية العام.

وتظل التوقعات للقطاع غير مؤكدة، مع فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة.

ويجري الاتحاد الأوروبي والصين مفاوضات لإيجاد بدائل لهذه الرسوم الجمركية، حيث أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن معارضته لهذه الرسوم.

شركات صناعة السيارات تعدل استراتيجياتها

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مع بقاء المستهلكين حذرين من التكاليف المرتفعة المرتبطة بالسيارات الكهربائية، تتجه شركات صناعة السيارات الأوروبية نحو نماذج أكثر بأسعار معقولة.

كشفت شركة رينو مؤخرًا عن سيارتها R5 بسعر 25 ألف يورو (27,053 دولارًا أمريكيًا)، في حين أطلقت شركة Stellantis سيارتها Citroën ë-C3 بسعر 23,300 يورو.

ورغم هذه الجهود، تدرس شركة فولكس فاجن إغلاق مصانعها في ألمانيا بسبب انخفاض الطلب، في حين قلصت شركة بورشه ومرسيدس بنز طموحاتهما في مجال السيارات الكهربائية.

ويثير انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية مخاوف بين الشركات المصنعة مثل فولكس فاجن وستيلانتس ورينو، والتي تخاطر بمواجهة غرامات تصل إلى 15 مليار يورو إذا فشلت في تلبية معايير الانبعاثات الأوروبية الأكثر صرامة والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قريبًا.