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أصبحت شركة GE Healthcare Technologies Inc (NASDAQ: GEHC) في دائرة الضوء اليوم بعد الكشف عن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة المصممة لأطباء الأورام.

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أطلقت شركة التكنولوجيا الطبية حلاً يسمى CareIntellect، والذي يهدف إلى مساعدة الأطباء على غربلة بيانات الرعاية الصحية بكفاءة، وهو أمر غالبًا ما يكون مرهقًا ويساهم في الإرهاق.

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ومع ذلك، يوصي دويتشه بنك حاليًا بأسهم شركة GE Vernova Inc (NYSE: GEV) بدلاً من شركة GE Healthcare.

تعتقد المحللة نيكول دي بلاسي أن سهم شركة GE Vernova، الشركة المصنعة لمعدات الطاقة، متفائل، على الرغم من أن أسهمها تضاعفت بالفعل منذ بداية عام 2024.

سهم GE Vernova يتجه نحو 354 دولارًا

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تولت نيكول دي بلاز تغطية سهم GE Vernova بتصنيف “شراء” وأعلنت عن هدف سعري يبلغ 354 دولارًا مما يشير إلى إمكانية ارتفاع آخر بنسبة 30٪ في مذكرة بحثها اليوم.

وتتوقع أن تستفيد الشركة المدرجة في نيويورك من استمرار تدفق الاستثمارات إلى أصول توليد الطاقة مع زيادة استهلاك الكهرباء بسبب “كهربة كل الأشياء، وانتشار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وإزالة الكربون، وشيخوخة البنية التحتية للشبكة الحالية”.

يعتقد المحلل أن شركة GEV ستقدم أفضل الأرباح ونمو الإيرادات في فئتها على هذه الخلفية. وذكرت ديبلاس بشكل خاص مزيجًا مواتيًا من توسع الإيرادات والهامش في أعمال الكهرباء الخاصة بالشركة في مذكرة بحثية لها يوم الاثنين.

ومع ذلك، تظل شركة GE Healthcare خيارًا أكثر ملاءمة لمستثمري الدخل حيث لا تدفع GE Vernova حاليًا أرباحًا مقابل عائد 0.13% مقترنًا بشركة GEHC عند الكتابة.

ما الذي يمكن أن يساعد في رفع سعر سهم GEV؟

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وتتمتع شركة GE Vernova أيضًا بنشاط كبير في مجال توربينات الرياح، وهو ما يؤكده بنك دويتشه بنك الذي يتوقع أن يستفيد بشكل ملموس في السنوات القادمة. وتمثل طاقة الرياح 7.0% فقط من الكهرباء في العالم اليوم، ولكن من المتوقع أن تصل إلى 25% بحلول عام 2040.

وفي يوم الاثنين، عزت شركة الاستثمار بعض تفاؤلها بشأن شركة GEV إلى قطاع الطاقة الغازية الذي أصبح بسرعة قصة نمو.

تتزايد طلبيات توربينات الغاز في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء.

وردًا على ذلك، قالت المحللة نيكول دي بلاز لعملائها يوم الاثنين: “تعمل شركة GE Vernova على زيادة قدرتها على تصنيع HDGT من 55 إلى 77-80 وحدة / سنة بحلول عام 2026”.

وتتوقع أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى زيادة في طلبات الخدمة/المتأخرات.

يأتي هذا النداء الصعودي بشأن سهم GE Vernova قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لإعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث. ويتفق الجميع على أن الشركة ستحسن إيراداتها بنسبة 10% لتصل إلى 8.92 مليار دولار وتحقق 134.5 مليون دولار في الربع الثالث.

وفي سبتمبر/أيلول، قالت شركة GEV إن إيراداتها من المرجح أن تصل إلى ما يقرب من 35 مليار دولار في عام 2024. كما أن محللنا كريسبوس نياجا متفائل أيضًا بشأن أسهم GE Vernova على المدى الطويل.