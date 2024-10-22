أول امرأة تتولى منصب المديرة المالية لبنك HSBC منذ 160 عامًا: من هي بام كور؟

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أعلن بنك HSBC عن تعيين بام كور في منصب الرئيس المالي الجديد للبنك، وهو ما يمثل سابقة تاريخية في تاريخ البنك الممتد على مدار 160 عامًا.

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ويأتي تعيين كور في أعقاب التعديل القيادي الذي شهد تولي جورج الهديري منصب الرئيس التنفيذي في وقت سابق من هذا العام.

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ومن المقرر أن تتولى كور منصبها في الأول من يناير 2025، وهي تجلب أكثر من عقد من الخبرة داخل بنك HSBC إلى هذا المنصب، خلفًا لجون بينجهام، الذي شغل منصب المدير المالي المؤقت.

ويأتي ترقيتها تماشيا مع الخطط الاستراتيجية للبنك لإعادة هيكلة عملياته وتعزيز حضوره في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك آسيا.

ويقوم البنك في الوقت نفسه بتعزيز هيكله لتبسيط العمليات ودفع النمو.

من هي بام كور؟

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تتمتع بام كور، البالغة من العمر 60 عامًا، بخبرة واسعة في منصبها الجديد كمديرة مالية لبنك HSBC.

انضمت إلى البنك في عام 2013 كرئيسة لمجموعة التدقيق الداخلي، ثم شغلت بعد ذلك منصب رئيس إدارة المخاطر والامتثال.

تتمتع كور بخبرة مالية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود عبر مؤسسات عالمية متعددة، بما في ذلك دويتشه بنك، ورويال بنك أوف سكوتلاند، ولويدز تي إس بي، وسيتي جروب.

وهي زميلة في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز وحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال في التمويل من جامعة البنجاب في الهند.

تميزت مسيرة كور المهنية بقيادتها الاستراتيجية في إدارة المخاطر والتدقيق والامتثال.

إن تعيينها كرئيسة مالية يجعلها أول امرأة في تاريخ بنك HSBC تتولى هذا المنصب، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا للبنك. بالإضافة إلى دورها في بنك HSBC، تعمل كور كمديرة غير تنفيذية في شركة Abrdn plc، مما يبرز نفوذها في الصناعة.

خطة إعادة هيكلة بنك HSBC تستهدف النمو في آسيا

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وبالتزامن مع تعيين كور، أعلن بنك HSBC عن خطة إعادة هيكلة كبرى ، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وسيتم إعادة هيكلة البنك إلى أربع وحدات رئيسية: وحدة هونج كونج، ووحدة المملكة المتحدة، ووحدة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ووحدة الثروات الدولية والخدمات المصرفية المتميزة.

ويهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى تعزيز الكفاءة من خلال دمج عمليات الخدمات المصرفية التجارية لبنك HSBC خارج المملكة المتحدة وهونج كونج مع أعماله المصرفية العالمية والأسواق.

تم تصميم الهيكل الجديد لتبسيط عملية اتخاذ القرار وتقليل التكرار عبر المناطق.

تعكس عملية إعادة تنظيم البنك تركيزًا استراتيجيًا أوسع على آسيا، حيث يرى بنك HSBC إمكانات نمو أعلى. وقد عمل بنك HSBC على تقليص حضوره في الأسواق الغربية مثل كندا وفرنسا والولايات المتحدة في حين كثف تركيزه على توسيع العمليات في آسيا.

ويهدف هذا المحور إلى الاستفادة من الديناميكية الاقتصادية في المنطقة، بما يتماشى مع استراتيجية النمو طويلة الأمد للبنك.

توظف مجموعة HSBC حوالي 214 ألف موظف حول العالم، مع وجود تركيز كبير لقوتها العاملة في آسيا.

وتهدف استراتيجية البنك في إعادة الهيكلة إلى أربعة أقسام إلى تبسيط عملياته وتعزيز الربحية.

ومن المتوقع أن يوفر دمج أنشطته المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات تآزراً تشغيلياً، مما يسمح للبنك بخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

وتشكل عملية إعادة الهيكلة هذه جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لبنك HSBC لتعزيز مكانته في آسيا، بما في ذلك الأسواق الرئيسية مثل الصين وجنوب شرق آسيا.

ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه المناطق، يهدف بنك HSBC إلى تحقيق التوازن في حضوره العالمي مع تقليل التعرض للأسواق الغربية ذات النمو المنخفض.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا كجزء من الاستجابة للرياح الاقتصادية المعاكسة في أوروبا وأميركا الشمالية، حيث بدأ البنك في تقليص عملياته تدريجيًا في الأسواق الأقل ربحية.

بام كور تساعد HSBC في إعادة الهيكلة

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باعتبارها المديرة المالية لبنك HSBC، ستلعب بام كور دورًا حاسمًا في الإشراف على الاستراتيجية المالية للبنك وسط بيئة اقتصادية عالمية سريعة التغير.

ومن المرجح أن يركز عملها على توجيه البنك خلال عملية إعادة الهيكلة وضمان أن يحافظ بنك HSBC على نهج متوازن في النمو وإدارة التكاليف.

وبفضل خبرتها في إدارة المخاطر، تتمتع كور بمكانة جيدة تمكنها من التعامل مع التحديات التي تفرضها المناظر التنظيمية المتطورة وعدم اليقين الاقتصادي.

ويشير تعيين كور أيضًا إلى التزام بنك HSBC بالتنوع على أعلى مستويات القيادة.

ويشكل دورها كأول امرأة تتولى منصب المدير المالي في تاريخ البنك خطوة نحو تحقيق قدر أكبر من الشمول في صناعة يهيمن عليها الرجال تقليديا.