توقعات سعر Cardano: ما هو التالي لـ ADA مع كفاح Bitcoin؟

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تعد عملة كاردانو من بين العملات البديلة التي قلصت مكاسبها الأخيرة حيث تعاني آمال البيتكوين في الوصول إلى 70 ألف دولار من ضغوط هبوطية.

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مع انخفاض سعر البيتكوين إلى أقل من 67 ألف دولار يوم الأربعاء، تخلت العملات البديلة الرئيسية عن مكاسبها الرئيسية لتتداول بالقرب من مستويات الدعم.

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أظهر سعر ADA هذا التوقع في 23 أكتوبر، مما ساعد في دفع القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى الانخفاض بنسبة 2% إلى 2.4 تريليون دولار.

البيتكوين يشهد تحركات سلبية

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مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، فإن أحد اتجاهات السوق الرئيسية هو أداء العملات المشفرة الرئيسية.

وقد أظهرت عملة البيتكوين هذه اللمحة مع ارتفاعها إلى أكثر من 69 ألف دولار في الأسبوع الماضي. ومع ذلك، انخفضت العملة المشفرة الرائدة من أعلى مستوياتها عند 69230 دولارًا في 21 أكتوبر لتلامس أدنى مستوياتها عند 66180 دولارًا بعد يومين.

أدى الانخفاض إلى محو المكاسب التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، مما دفع سعر البيتكوين إلى المستوى السلبي على مدى الإطار الزمني الأسبوعي.

في هذه الحالة، قد يسمح الاستمرار للدببة باستهداف المستويات المنخفضة التي شوهدت في منتصف أكتوبر عندما اقتربت الأسعار من الوصول إلى مستوى 65 ألف دولار.

يشير التدفق السلبي لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة ، والتي سجلت تدفقات خارجة صافية لأول مرة بعد سلسلة من التدفقات الداخلة الصافية استمرت سبعة أيام، إلى تحول في معنويات المستثمرين.

كما أن عدم ارتفاع أحجام العملات المستقرة كما هو متوقع يزيد من التباطؤ، حيث من المرجح أن تؤثر صفقات جني الأرباح المحتملة على العملات البديلة لتتفوق مؤخرًا على نظيراتها في السوق.

ومع ذلك، ينظر المتداولون إلى الانخفاضات باعتبارها فرصًا للشراء حيث تظل السوق في حالة صعود بشكل عام. وقد لخص محلل العملات المشفرة Cold Blooded Shiller توقعاته بشأن هذا الأمر من خلال الرسم البياني أدناه الذي تمت مشاركته على X.

توقعات أسعار كاردانو

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ارتفع متوسط العقود المفتوحة على Cardano (ADA) بنسبة 2.4٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مع وجود أكثر من 249 مليون دولار في OI للعملة المشفرة التي تحتل المرتبة 12 من حيث القيمة السوقية، فإن التطورات الرئيسية بما في ذلك الشراكات يمكن أن تكون محفزات صعودية حاسمة.

وفقًا لبيانات Coinglass ، ارتفعت المصلحة المفتوحة في العقود الآجلة في ADA من 152 مليون دولار في منتصف أغسطس، وهو الوقت الذي وصل فيه سعر Cardano إلى القاع المحلي عند 0.28 دولار.

من الجدير بالذكر أن الارتفاع في OI يشير إلى اهتمام المتداولين بـ Cardano.

شهد نمط القمة المزدوجة في يوليو انهيار ADA من 0.43 دولار إلى 0.28 دولار مع نزيف سوق العملات المشفرة في أوائل أغسطس.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أوقف الدببة أيضًا الثيران فوق 0.41 دولار مرتين.

ومع ذلك، يشير تحرك الشهر الماضي إلى تشكيل نمط مثلث صاعد. وإذا كانت ظروف السوق متوافقة مع الاختراق، فقد يستعيد ADA مناطق العرض الأخيرة كمناطق دعم رئيسية.

Cardano ADA/USD price chart. Source: TradingView

ومع ذلك، فإن خط مؤشر القوة النسبية (RSI) يقع عند مستوى 50 مما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي. ومن الجدير بالذكر أيضًا مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD).

في حين أن هناك إشارة إلى تعزيز صعودي محتمل مع التقاطع، إلا أن ضغط جانب الشراء مفقود.

سيكون قلب هذا الاتجاه أمرًا مهمًا للثيران. وإلا، فقد يعيد سعر كاردانو اختبار الدعم بالقرب من 0.31 دولار.

تم تداول ADA عند حوالي 0.35 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

