TSMC تنفي التحقيق الأمريكي بشأن تعاملات شرائح هواوي وسط تقارير

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نفت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) بشدة خضوعها للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية بشأن تعاملاتها مع هواوي، في أعقاب تقارير تفيد بأنه تم العثور على شرائحها في منتجات شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة.

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أكدت أكبر شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم التزامها بالامتثال لجميع قوانين مراقبة الصادرات ذات الصلة، رافضة ادعاءات أي تحقيق أمريكي جاري يتعلق بامتثالها.

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وقال متحدث باسم الشركة في بيان يوم الأربعاء: “TSMC هي شركة ملتزمة بالقانون، ونحن ملتزمون بالامتثال لجميع القواعد واللوائح المعمول بها، بما في ذلك ضوابط التصدير”.

وجاء هذا الرد في أعقاب تقرير نشرته صحيفة The Information الأسبوع الماضي، والذي زعم أن وزارة التجارة الأمريكية تحقق فيما إذا كانت شركة TSMC قد زودت هواوي بشرائح الذكاء الاصطناعي أو الهواتف الذكية، مما قد ينتهك قواعد التصدير الأمريكية.

وأوضحت شركة صناعة الرقائق أنها لم تقم بتوريد أي شرائح إلى هواوي منذ منتصف سبتمبر 2020 بعد أن وضعت الولايات المتحدة الشركة الصينية على القائمة السوداء التجارية في عام 2019 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأضاف المتحدث باسم الشركة: “نحن نتواصل بشكل استباقي مع وزارة التجارة الأمريكية بشأن المسألة المذكورة في التقرير. لسنا على علم بأن شركة TSMC تخضع لأي تحقيق في هذا الوقت”.

اشتدت التدقيقات المحيطة بمعاملات شركة TSMC مع شركة هواوي بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن إحدى شرائح شركة TSMC تم العثور عليها في منتج لشركة هواوي، مما أثار مخاوف بشأن خرق محتمل لقواعد التصدير الأمريكية.

وبحسب ما ورد، ظهر هذا الاكتشاف بعد أن قامت شركة الأبحاث التقنية TechInsights بتفكيك جهاز هواوي وتحديد شريحة TSMC ضمن نظامها متعدد الشرائح.

ومع ذلك، لم تصدر شركة TechInsights تقريرًا رسميًا، ورفضت شركة TSMC التعليق بشكل أكبر على المسألة.

ويأتي الاهتمام المتجدد بقدرة هواوي على الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة في أعقاب إصدار الشركة لهاتف ذكي يضم شريحة 5G – وهي التكنولوجيا التي كانت الولايات المتحدة تهدف إلى تقييدها.

ولم تستجب وزارة التجارة الأمريكية ولا شركة هواوي حتى الآن لطلبات التعليق.

وتلقت أسهم شركة TSMC ضربة قوية على خلفية هذه الأخبار، حيث انخفضت بنسبة 1.4% يوم الأربعاء.