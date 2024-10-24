حل التوسع في Ethereum L2 Base لتقديم حلول مقاومة للأخطاء في 30 أكتوبر

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من المقرر أن تقوم Base، وهي إحدى حلول التوسع في طبقة Ethereum 2 (L2)، بتنفيذ ترقية كبيرة مع تقديم أدلة الأخطاء في 30 أكتوبر 2024.

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سيشكل هذا التحسين، الذي تم الإعلان عنه في 24 أكتوبر ، علامة فارقة مهمة في رحلة Base نحو اللامركزية، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة عمليات السحب غير الصالحة وتحديها دون إذن ودون الحاجة إلى طرف ثالث مركزي.

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إثباتات الأخطاء القادمة على القاعدة

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تهدف أدلة الأخطاء القادمة إلى تعزيز بيئة أكثر لامركزية داخل النظام البيئي الأساسي، مما يعزز عملية التحقق من تغييرات حالة L2.

تقليديا، كانت مقترحات الإنتاج مقتصرة على مقدم مركزي، مما يحد من مشاركة المجتمع في النظام.

ومع ذلك، مع التنفيذ الجديد، سيكون لدى أي مشارك القدرة على تقديم ادعاءات حول الحالة الحالية للقاعدة، وبالتالي القضاء على الاعتماد على سلطة مفردة.

ستقدم أدلة الأخطاء اثنتين من القدرات الهامة: مقترحات الإخراج بدون إذن والتحديات بدون إذن لهذه المقترحات.

تعمل هذه التغييرات على تمكين المستخدمين من سحب الأموال من القاعدة إلى الطبقة الأولى (L1) بشكل مستقل، وبالتالي تقليل المخاطر المرتبطة بالتحكم المركزي.

وستعمل عملية الترقية أيضًا على إصلاح عملية الانسحاب، والانتقال إلى نموذج يتضمن الإثبات والإنهاء من خلال نظام إثبات الأخطاء.

سيتم استبدال العقد السابق لإدارة مقترحات الإنتاج، المعروف باسم “L2OutputOracle”، بـ “DisputeGameFactory”.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز أمن وسلامة عملية انتقال حالة القاعدة.

بالنسبة للمستخدمين الذين يقومون حاليًا بعملية سحب الأموال، من المهم ملاحظة أن عمليات السحب التي بدأت قبل الترقية ستظل تتطلب فترة تحدي مدتها 7 أيام قبل الانتهاء.

ستلتزم عمليات السحب التي يتم تنفيذها أثناء الترقية أو بعدها أيضًا بنظام الحماية من الأخطاء، حيث تستغرق عادةً حوالي 7 أيام للانتهاء منها ولكنها قد تواجه تأخيرات في حالة ظهور أي تحديات.

مشغلو الجسر على الشبكة الرئيسية للقاعدة سيتم تحديثهم

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استعدادًا لهذا التحول، تم حث مشغلي الجسور على الشبكة الرئيسية الأساسية على إبلاغ مستخدميهم بالتكامل القادم ضد الأخطاء وتحديث منطق الجسر الخاص بهم ليتماشى مع عقود L1 الجديدة.

سيتم إجراء ترقيات العقود اللازمة بشكل ذري، مما يضمن ترقية جميع عقود L1 المتأثرة في معاملة واحدة، دون الحاجة إلى أي إجراء من مشغلي العقد.

حظيت Base باهتمام كبير منذ إطلاقها في يوليو 2024، مما جعلها لاعباً واعداً في مشهد الطبقة 2.

ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد حلول مقاومة الأخطاء إلى بناء الثقة داخل المجتمع، وتعزيز مشاركة المستخدمين، وتحقيق رؤية Base طويلة المدى لتصبح مركزًا لامركزيًا لتطبيقات blockchain.

مع تعاون فريق Base بشكل وثيق مع Optimism لضمان التكامل السلس، فإن آلية مقاومة الأخطاء القادمة من شأنها أن تحول بشكل كبير مشهد حلول Ethereum Layer 2، مما يمهد الطريق لزيادة الأمان ومشاركة المجتمع.