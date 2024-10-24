هل وصل سهم IBM إلى ذروته؟

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في 24 أكتوبر، كرر مورجان ستانلي تصنيفه “للوزن المتساوي” لشركة آي بي إم لكنه خفض هدف السعر إلى 208 دولارات من 217 دولارا.

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يعكس هذا التعديل المخاوف بشأن الأداء المختلط للشركة في الربع الثالث، حيث جاءت الإيرادات البالغة 14.97 مليار دولار أقل من تقديراتها البالغة 15 مليار دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف قطاعات الاستشارات والبنية التحتية.

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وظلت إيرادات الاستشارات ثابتة عند 5.15 مليار دولار، في حين شهد قطاع البنية التحتية انخفاضًا حادًا بنسبة 7%، وهو ما أرجعه مورجان ستانلي إلى التحديات الدورية التي قد تستمر حتى عام 2025.

وعلى الرغم من فشل الإيرادات، تحسنت الهوامش الإجمالية بشكل كبير، حيث وصلت إلى 57.5% مقارنة مع التقديرات البالغة 56.4%، مدعومة بتحول إيجابي نحو مبيعات البرمجيات.

انخفض سهم آي بي إم، الذي سجل أعلى مستوى قياسي له عند 235.26 دولار في 14 أكتوبر، بنسبة 6.4% في تعاملات الخميس، مما يسلط الضوء على حساسية السوق للنتائج المختلطة عند هذه المستويات المرتفعة.

أرباح الربع الثالث: نمو قوي في قطاع البرمجيات يقابله نمو في قطاعات أخرى

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أظهرت أرباح شركة IBM للربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر زيادة في الإيرادات بنسبة 1% على أساس سنوي، لتصل إلى 15 مليار دولار.

وقد نتج هذا النمو في المقام الأول عن قطاع البرمجيات، الذي سجل زيادة بنسبة 9.7% على أساس سنوي إلى 6.5 مليار دولار، متجاوزًا التوقعات. ويشكل هذا القطاع الآن ما يقرب من 45% من إجمالي إيرادات IBM.

ومع ذلك، واجهت قطاعات الشركة الرئيسية الأخرى تحديات، مع استقرار إيرادات الاستشارات عند 5.15 مليار دولار، وانخفاض إيرادات البنية التحتية بنسبة 7% إلى 3.04 مليار دولار.

تجاوزت أرباح IBM المعدلة للسهم البالغة 2.30 دولار تقديرات السوق البالغة 2.23 دولار، مما يدل على أداء تشغيلي قوي وسط العجز في الإيرادات.

حافظ الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا على تفاؤله، مشيرًا إلى أن نمو الإيرادات في الربع الرابع سيكون مماثلاً لمستويات الربع الثالث، مع استمرار القوة في قطاع البرمجيات والطلب المستقر على الاستشارات.

التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات

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قامت شركة IBM مؤخرًا بتقديم مركز أمان البيانات IBM Guardium، وهو منتج يدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط تقييم المخاطر ومراقبة سير العمل.

ويعد هذا الإطلاق جزءًا من مبادرة أوسع نطاقًا لشركة IBM للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جميع أعمالها، ويكمل نماذج Granite 3.0 التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

من المتوقع أن يعمل Granite 3.0، المصمم لمهام الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، على تعزيز عروض السحابة الهجينة من IBM من خلال توفير قدرات ذكاء اصطناعي توليدي أكثر كفاءة وحوكمة بيانات.

وتؤكد هذه التطورات الاستراتيجية على التزام IBM المستمر بتوسيع محفظة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمؤسسات، والتي نمت بالفعل إلى كتاب أعمال بقيمة 3 مليارات دولار.

تظل استراتيجية الاستحواذ الخاصة بشركة IBM بمثابة محرك رئيسي للنمو.

ومن المقرر أن تستكمل الشركة عملية استحواذها على HashiCorp بقيمة 6.4 مليار دولار بحلول الربع الرابع من عام 2024 أو أوائل عام 2025، مما يؤدي إلى توسيع قطاع البرمجيات لديها بشكل أكبر.

ويتوقع محللو ستيفل أن تؤدي هذه الاستحواذات إلى تعزيز إيرادات برمجيات IBM بنسبة تزيد عن 4% في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد أعمال الحواسيب المركزية لشركة IBM، والتي تتبع عادة دورة ربع سنوية تتراوح من 10 إلى 12 ربعًا، نموًا متجددًا مع إطلاق سلسلة الحواسيب المركزية التالية في النصف الأول من عام 2025.

حققت دورة الحاسب الآلي المركزية الأخيرة لشركة IBM (التي تم إطلاقها في الربع الثاني من عام 2022) ما يقرب من 1.5 مليار دولار من إيرادات القطاع خلال الأشهر الاثني عشر الأولى.

تقييم قيمة شركة IBM

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عند المستويات الحالية، يتم تداول أسهم شركة آي بي إم عند نسبة سعر السهم إلى الأرباح المستقبلية البالغة 22.8x، وهو أعلى بكثير من متوسطها على مدى خمس سنوات والذي بلغ 14.4x.

ويرجع هذا التقييم المتميز جزئيًا إلى الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بإمكانات النمو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما يتضح من مكاسب السهم البالغة 34.3% منذ بداية العام.

ومع ذلك، يتساءل بعض المحللين عما إذا كانت المضاعفات الحالية لشركة IBM مبررة، بالنظر إلى النمو البطيء في قطاعات الاستشارات والبنية التحتية وتوقعات نمو ربحية السهم المتواضعة بنحو 5.5% سنويا حتى عام 2026.

وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من العائد على أرباح الشركة بنسبة 2.9%، فإن النمو المحدود في أرباح الشركة وعمليات إعادة شراء الأسهم يشير إلى عوائد متناقصة عند تقييمها الحالي.

تسلط نتائج الربع الثالث والتطورات الاستراتيجية لشركة IBM الضوء على الفرص والتحديات التي تنتظرنا.

مع إظهار قطاع البرمجيات مرونة في ظل المخاوف الأوسع نطاقًا، واستمرار الشركة في التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والاستحواذات، هناك الكثير مما يجب على المستثمرين تقييمه.

بالنظر إلى ديناميكيات السوق الحالية، فإن فحص حركة أسعار IBM والمستويات الفنية الرئيسية يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول ما ينتظر السهم.

هل تم دهس الثور؟

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على الرغم من أن أسهم IBM شهدت ارتفاعًا هائلاً خلال العام الماضي، إلا أنه بعد تحرك اليوم يبدو أنها اصطدمت بحائط.

المصدر: TradingView

قبل الإعلان عن نتائج الربع الثالث، كان السهم يتداول عند حوالي 234 دولارًا لعدة أيام، لكنه لم يتمكن من اختراق مستوى 240 دولارًا.

ومن ثم، يجب على المستثمرين الذين لديهم نظرة صعودية، ولكنهم لم يشتروا السهم بعد، أن يبدؤوا في فتح مراكز طويلة جديدة فقط إذا أعطى السهم إغلاقا يوميا فوق 242 دولارا.

يمكن للمتداولين ذوي التوقعات الهبوطية الاستفادة من هذا الضعف قصير الأجل من خلال بيع السهم على المكشوف عند مستوى أقرب إلى 220 دولارًا مع وقف خسارة عند 240.2 دولارًا.

إذا أدى هذا الضعف قصير المدى إلى انعكاس في الزخم، فسوف يهبط السهم إلى أقرب دعم له بالقرب من 191.8 دولارًا، حيث يمكن جني الأرباح.