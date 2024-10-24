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يرتفع عدد حاملي عملة البيتكوين مرة أخرى، مما يعزز إمكانية ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

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وفقًا لبيانات من Glassnode وأندريه دراجوش، رئيس الأبحاث في أوروبا في Bitwise، ارتفع عدد ما يسمى بالحيتان – الكيانات التي تمتلك ما لا يقل عن 1000 BTC – إلى 1678 هذا الأسبوع، مما يمثل أعلى عدد منذ يناير 2021.

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يشير هذا التراكم المتزايد من قبل حاملي الأسهم الكبار والطلب القوي على أدوات الاستثمار البديلة مثل صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة إلى تزايد الثقة في أداء سعر البيتكوين في المستقبل.

يتم تعريف الحيتان على أنها مجموعات من عناوين محفظة العملات المشفرة التي يتحكم فيها مشارك واحد في الشبكة يمتلك ما لا يقل عن 1000 BTC.

ويتم مراقبة نشاطهم عن كثب لأنهم قادرون على التأثير على سيولة السوق والأسعار.

وفي الوقت نفسه، تباطأت عملية تراكم المستثمرين الأفراد مع اقتراب سعر البيتكوين من 70 ألف دولار، وفقًا لـ CryptoQuant.

وقال محللون في CryptoQuant لموقع CoinDesk: “لقد زادت حيازات التجزئة بمقدار 1000 BTC فقط في الأيام الثلاثين الماضية، وهو معدل منخفض تاريخيًا”.

“منذ بداية عام 2024، زاد المستثمرون الأكبر حجمًا الذين يمتلكون ما بين 1000 و10000 BTC من حيازاتهم بسرعة أكبر من المستثمرين الأفراد.

وأشاروا إلى أنه “حتى الآن، نمت حيازات التجزئة بمقدار 30 ألف بيتكوين، في حين أضاف المستثمرون الأكبر 173 ألف بيتكوين”.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر البيتكوين يتداول عند مستوى يزيد قليلاً عن 67 ألف دولار، أي أقل بنحو 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 73800 دولار.

تجاوزت أسعار البيتكوين 69 ألف دولار لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل أن تتراجع، على الأرجح تحت تأثير ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومع ذلك، يظل بعض المحللين متفائلين، مشيرين إلى أن ارتفاع العائدات لن يؤثر سلباً على الأصول الخطرة لفترة طويلة.

تشير تداولات الخيارات على Deribit إلى 80 ألف دولار و100 ألف دولار كمستويات سعرية رئيسية يجب مراقبتها لبقية العام.