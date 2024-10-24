Humpback Whales in Deep Blue Ocean

عدد حيتان البيتكوين يتجاوز 1600، ويصل إلى أعلى مستوى منذ يناير 2021

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Written on Oct 24, 2024
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  • At the same time, retail investor accumulation has slowed.
  • Whales activity is closely monitored because they can influence market liquidity and prices.
  • Bitcoin prices briefly surpassed $69,000 earlier this week before pulling back.

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يرتفع عدد حاملي عملة البيتكوين مرة أخرى، مما يعزز إمكانية ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

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وفقًا لبيانات من Glassnode وأندريه دراجوش، رئيس الأبحاث في أوروبا في Bitwise، ارتفع عدد ما يسمى بالحيتان – الكيانات التي تمتلك ما لا يقل عن 1000 BTC – إلى 1678 هذا الأسبوع، مما يمثل أعلى عدد منذ يناير 2021.

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يشير هذا التراكم المتزايد من قبل حاملي الأسهم الكبار والطلب القوي على أدوات الاستثمار البديلة مثل صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة إلى تزايد الثقة في أداء سعر البيتكوين في المستقبل.

يتم تعريف الحيتان على أنها مجموعات من عناوين محفظة العملات المشفرة التي يتحكم فيها مشارك واحد في الشبكة يمتلك ما لا يقل عن 1000 BTC.

ويتم مراقبة نشاطهم عن كثب لأنهم قادرون على التأثير على سيولة السوق والأسعار.

أندريه دراغوش، دكتوراه | بيتكوين وماكرو ⚡
أندريه دراغوش، دكتوراه | بيتكوين وماكرو ⚡
@أندريه دراجوش
· يتبع

عاجل: وصل العدد الإجمالي لحيتان #Bitcoin إلى أعلى مستوى منذ يناير 2021! 🐳 تُظهر أحدث البيانات من @glassnode أن هناك 1678 كيانًا يُعتبر حيتانًا. تُعرَّف الحيتان بأنها كيانات شبكية تتحكم في 1000 BTC على الأقل. جديد ATHs واردة؟

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5:11 مساءً · 23 أكتوبر 2024
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اقرأ 1 رد

وفي الوقت نفسه، تباطأت عملية تراكم المستثمرين الأفراد مع اقتراب سعر البيتكوين من 70 ألف دولار، وفقًا لـ CryptoQuant.

وقال محللون في CryptoQuant لموقع CoinDesk: “لقد زادت حيازات التجزئة بمقدار 1000 BTC فقط في الأيام الثلاثين الماضية، وهو معدل منخفض تاريخيًا”.

“منذ بداية عام 2024، زاد المستثمرون الأكبر حجمًا الذين يمتلكون ما بين 1000 و10000 BTC من حيازاتهم بسرعة أكبر من المستثمرين الأفراد.

وأشاروا إلى أنه “حتى الآن، نمت حيازات التجزئة بمقدار 30 ألف بيتكوين، في حين أضاف المستثمرون الأكبر 173 ألف بيتكوين”.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر البيتكوين يتداول عند مستوى يزيد قليلاً عن 67 ألف دولار، أي أقل بنحو 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 73800 دولار.

تجاوزت أسعار البيتكوين 69 ألف دولار لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل أن تتراجع، على الأرجح تحت تأثير ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومع ذلك، يظل بعض المحللين متفائلين، مشيرين إلى أن ارتفاع العائدات لن يؤثر سلباً على الأصول الخطرة لفترة طويلة.

تشير تداولات الخيارات على Deribit إلى 80 ألف دولار و100 ألف دولار كمستويات سعرية رئيسية يجب مراقبتها لبقية العام.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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