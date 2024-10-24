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الريبل ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات: مصير XRP معلق في الميزان مع تطور المعركة القانونية

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Written on Oct 24, 2024
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  • The SEC’s appeal involves procedural requirements under Local Rule 25.1, including a $505 fee.
  • Ripple’s cross-appeal challenges the district court's stance on XRP’s institutional sales.
  • Ripple has until 5 November to acknowledge the SEC's appeal.

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أدى الصدام القانوني بين شركة Ripple وهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إلى إبقاء عالم العملات المشفرة في حالة نشاط.

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في قلب هذه المعركة يكمن الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن تصنيف XRP كأمن غير مسجل.

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مع كل تطور قانوني، يراقب مراقبو الصناعة وعشاق العملات المشفرة الإجراءات عن كثب، وهو ما قد يشكل سابقة في تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

إن مستقبل الريبل -ومصير XRP- معلق في الميزان مع تطور هذه المواجهة القانونية عالية المخاطر، مع ما يترتب على ذلك من آثار على سوق العملات المشفرة الأوسع.

عملية الاستئناف في لجنة الأوراق المالية والبورصات

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أثار الاستئناف المدني الأخير الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات التدقيق بسبب المطالبات الإجرائية من أعضاء مجتمع XRP.

وفقًا للقاعدة المحلية (LR) 25.1، يجب على لجنة الأوراق المالية والبورصات تقديم النموذج D ودفع رسوم تسجيل قدرها 505 دولارًا أمريكيًا في غضون 14 يومًا من تقديم الاستئناف.

إن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى رفض الاستئناف.

ريبل لورد 🥇
ريبل لورد 🥇
@ريبلوردز
· يتبع

#XRP NEWS FLASH 🚨 وفقًا للقاعدة المحلية (LR) 25.1، يتعين على لجنة الأوراق المالية والبورصات ملء النموذج D ودفع مبلغ إجمالي قدره 505 دولارًا أمريكيًا كرسوم تسجيل في غضون 14 يومًا من استئنافهم المدني. وبالتالي، سيتم رفض استئنافهم المدني 👌

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10:22 صباحًا · 23 أكتوبر 2024
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رد
اقرأ 16 ردًا

وفي حين أثارت هذه التفاصيل الإجرائية جدلاً عبر الإنترنت، أوضح أحد المحامين السابقين في هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الهيئة أوفت بالتزاماتها، مما وضع حداً للمخاوف بشأن قضايا الامتثال.

بدأت شركة Ripple استئنافًا متبادلًا للطعن في قرار المحكمة الجزئية الذي اعتبر أن مبيعات Ripple المؤسسية لـ XRP متوافقة مع قوانين الأوراق المالية.

ويعد هذا العنصر من القضية محوريًا، حيث إن الحكم لصالح شركة Ripple قد يعيد تشكيل تفسير قوانين الأوراق المالية المطبقة على الأصول الرقمية.

إذا نجحت شركة Ripple، فقد يعزز ذلك مكانة الشركة في السوق ويضع معيارًا قانونيًا لمشاريع التشفير الأخرى التي تواجه تدقيقًا تنظيميًا مماثلًا.

ما هو التالي في الملحمة القانونية بين Ripple وSEC؟

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لدى شركة Ripple مهلة حتى 5 نوفمبر للرد رسميًا على استئناف هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهو ما يمثل مرحلة حاسمة في القضية.

ورغم أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قدمت استئنافها، فإن الخبراء يشيرون إلى أن التحديثات الجوهرية ربما لا تظهر إلا بعد مراحل الإحاطة والمناقشة، والتي قد تستمر لعدة أشهر.

يمكن أن يؤيد حكم محكمة الدائرة الثانية القرار السابق للقاضي توريس أو يعدله، مما يوفر الوضوح بشأن كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية على العملات المشفرة مثل XRP.

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة Ripple نهج لجنة الأوراق المالية والبورصات تجاه صناعة العملات المشفرة، مشيرًا إلى الافتقار إلى الشفافية والموقف التنظيمي العدواني.

في هذه الأثناء، أشار كبير المسؤولين القانونيين في شركة ريبل إلى أن إعادة القضية غير مرجحة، مضيفًا أن أفضل نتيجة قد تصل إليها لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تكون تعديلًا محدودًا للحكم الأصلي.

ويظل الفريق القانوني لشركة Ripple واثقًا، والشعور السائد هو أن الاستئناف قد لا يغير القرار السابق بشكل كبير.

تحمل هذه المعركة القانونية وزناً ليس فقط لشركة Ripple ولكن لسوق العملات المشفرة بأكمله.

إن انتصار شركة Ripple قد يشجع شركات الأصول الرقمية الأخرى على تحدي السلطة التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات، مما قد يؤدي إلى تعزيز بيئة أكثر ودية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وعلى العكس من ذلك، فإن الحكم لصالح هيئة الأوراق المالية والبورصات قد يعزز موقف الوكالة، مما قد يؤدي إلى تشديد الرقابة التنظيمية على الأصول الرقمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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