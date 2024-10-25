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تشير Chainlink (LINK) وRaydium (RAY) إلى اختراق محتمل حيث يتطلع الثيران إلى استعادة السيطرة.

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عملة بديلة أخرى تظهر حركة كبيرة، على الرغم من تقليص مكاسبها الأخيرة، وهي Pendle (PENDLE)، والتي جذبت الحيتان وسط جاذبية متزايدة لبروتوكولات التمويل اللامركزي.

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سعر Chainlink: هل يستطيع الثيران الحفاظ على الزخم الصعودي؟

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في حين شهدت عملات البيتكوين والإيثريوم وسولانا انخفاضات طفيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت عملة LINK بنحو 4% لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 12.06 دولار.

في حين تراجع سعر Chainlink عن هذا المستوى ويحوم بالقرب من 11.59 دولارًا، يظل الثيران قريبين من خط المقاومة الأفقي الرئيسي.

تمثل المنطقة 12.00 دولارًا كمنطقة جدار إمداد رئيسي يمكن للمشترين فوقها تحقيق أهداف مهمة.

LINK chart: Source: TradingView

شهد الضغط الهبوطي في سبتمبر/أيلول تقليص الدببة لاختراق القناة المحتمل.

شهد سقف السعر انخفاض LINK إلى مستوى الدعم الحرج عند 11.00 دولارًا، حيث أظهر المشترون قوة ملحوظة حيث قدم الحد الأدنى للسعر فرصة.

إذا استعاد الثيران السيطرة مع زخم جديد، فإن إعادة اختبار خط المقاومة العلوي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في عدة أشهر.

الأهداف الرئيسية هي 14 دولارًا ثم ذروة العام حتى الآن فوق 22 دولارًا على الجانب الصعودي.

في غضون ذلك، قد يعود Chainlink لزيارة مستويات منخفضة تبلغ 8 دولارات أو أقل إذا تغلب الدببة على الثيران بنمط علم هبوطي محتمل.

سعر الرايديوم: ما هو التالي بالنسبة للراي بعد ارتفاع بنسبة 30٪؟

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وصل سعر الرايديوم (RAY) إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2022 بارتفاع إلى 3.15 دولار في التعاملات المبكرة يوم الجمعة.

على الرغم من تقليص بعض المكاسب، لا تزال العملة المشفرة الأصلية للبورصة اللامركزية مرتفعة بنحو 30% في الأسبوع الماضي. كما ارتفعت قيمة العملة بنحو 80% في 30 يومًا.

أدى النشاط المحموم إلى زيادة حجم التداول بنسبة تزيد عن 54% في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ويتداول سعر RAY أعلى بكثير من نقطة الاختراق الأخيرة.

وجاء ذلك في أعقاب اختراق نمط المثلث المتماثل، والذي فاجأ العديد من المتداولين.

من المرجح أن يستمر الارتفاع وسط انتعاش نشاط عملة الميم.

ومع ذلك، فإن الانهيار من شأنه أن يؤدي إلى دخول منطقة الدعم الأساسية بالقرب من 2 دولار حيز التنفيذ. وعلى الجانب الإيجابي، قد يستهدف سعر رايديوم ارتفاعًا قصير الأجل إلى مستويات مرتفعة جديدة لعدة سنوات.

انخفاض سعر PENDLE بنسبة 6٪: ماذا بعد؟

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انخفضت شركة Pendle (PENDLE) بنسبة 6% في الساعات الـ24 الماضية لتحتل مرتبة بين أكبر الخاسرين في أكبر 100 فئة من حيث القيمة السوقية.

كما واجهت العملة البديلة صعوبات في سبتمبر وسط إغراق آرثر هايز.

على الرغم من الانخفاض، لا يزال PENDLE مرتفعًا بأكثر من 9% خلال الأسبوع الماضي وهو من بين العملات التي ارتفعت في العام الماضي وسط اهتمام جديد بـ DeFi.

باعتبارها بروتوكول رمزي عالي العائد، تمتعت Pendle بنمو ملحوظ داخل DeFi حيث يتطلع المستخدمون إلى الاستفادة من تداول العائد.

وقد أدى هذا إلى زيادة إمكانات PENDLE. بلغ سعر الرمز المميز على مدار العام الماضي +496% في وقت كتابة هذا التقرير.

PENDLE chart. Source: TradingView

وفقًا للرسم البياني أعلاه، يحوم سعر Pendle عند المنطقة الحرجة والتي قد يستهدف البائعون أسفلها مستوى 3.67 دولارًا.

على الجانب الإيجابي، فإن الاختراق فوق مستوى 5.13 دولار قد يسمح للثيران باستهداف أعلى مستويات العام حتى الآن عند حوالي 7.50 دولار.