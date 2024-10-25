تقدمت شركة Ripple بطلب استئناف بشأن النموذج C، وتعترض على قرار مبيعات XRP المؤسسية

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قدمت شركة Ripple Labs استئنافًا ضد قرار المحكمة الجزئية الأمريكية الذي وصف مبيعات XRP المؤسسية بأنها معاملات أوراق مالية.

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ويدعو استئناف شركة ريبل، المفصل في نموذجها C، إلى مراجعة “جديدة”، مما يسمح لمحكمة الاستئناف بتقييم التفسيرات القانونية للمحكمة الجزئية بشكل مستقل دون الرجوع إلى الأحكام السابقة.

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يأتي هذا الاستئناف، الذي أكده المحامي جيمس ك في منشور على X في 25 أكتوبر، في أعقاب قرار سابق اتخذته المنطقة الجنوبية من نيويورك بشأن البيع المؤسسي لـ XRP.

يزعم الفريق القانوني لشركة Ripple أن الحكم يسيء تفسير جوانب أساسية من قانون الأوراق المالية، وخاصة فيما يتعلق بتصنيف مبيعات XRP كعقود استثمارية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.

تركز الحجج القانونية لشركة Ripple على أربعة أسئلة مركزية، بدءًا من تفسير “عقد الاستثمار” بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.

وتقول شركة Ripple إن عقد الاستثمار المشروع يجب أن يتضمن اتفاقًا رسميًا، إلى جانب مسؤوليات محددة بعد البيع وحق المشترين في تلقي الأرباح مباشرة من Ripple.

تزعم الشركة أن مبيعات XRP الخاصة بها لا تفي بهذا التعريف، وهي النقطة التي تعتقد Ripple أنها ضرورية لإنشاء إطار قانوني أكثر دقة للأصول الرقمية.

وبعد ذلك، يطعن استئناف شركة ريبل في تطبيق المحكمة الأدنى لـ”اختبار هاوي”، وهو معيار لتحديد الأوراق المالية المستمدة من قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة دبليو جيه هاوي عام 1946.

وتقول شركة Ripple إن مبيعات XRP لا تفي بشروط Howey، لأنها لا تنطوي على استثمارات في “مؤسسة مشتركة” مع توقع الأرباح فقط من جهود Ripple.

وبحسب الملف، فإن هذا الجانب من الحكم يفسر بشكل خاطئ طبيعة معاملاتها وقد يؤثر على كيفية تصنيف الأصول الرقمية في القضايا المستقبلية.

وتثير شركة Ripple أيضًا مسألة “الإشعار العادل”، بحجة أنها قدمت إفصاحات كافية حول عدم اليقين التنظيمي المحيط بـ XRP، وتؤكد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تقدم إرشادات واضحة بشأن لوائح التشفير.

وتزعم شركة Ripple أن هذا يشير إلى فشل لجنة الأوراق المالية والبورصات في توضيح المتطلبات القانونية لمعاملات الأصول الرقمية، وهو عنصر أساسي في دفاع شركة Ripple.

وأخيرا، يزعم ريبل أن الأمر القضائي الذي أصدرته القاضية أناليزا توريس يتطلب من ريبل على نطاق واسع “امتثال القانون”. ويزعم ريبل أن هذا الأمر يفتقر إلى الوضوح، ولا يرقى إلى مستوى التحديد القانوني الضروري بموجب القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية.

وفي منشور منفصل، ذكّر ستيوارت ألديروتي، رئيس الشؤون القانونية في شركة ريبل، المجتمع بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات “لا يمكنها تقديم أدلة جديدة أو مطالبة [ريبل] بتقديم المزيد” أثناء الاستئناف. وأعرب ألديروتي عن تفاؤله، قائلاً إن محاولات هيئة الأوراق المالية والبورصات “لصرف انتباه” ريبل والصناعة أصبحت “ضوضاء في الخلفية”، مضيفًا:

“لقد تجاوزنا الجزء الصعب من المعركة. إن أعمال شركة Ripple تنمو وتزداد قوة كل يوم حتى مع استمرار عملية الاستئناف هذه.”

القصة حتى الآن

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بدأت المعارك القانونية لشركة Ripple في ديسمبر 2020 عندما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية زعمت فيها أن مبيعات XRP من Ripple تمثل عرضًا غير مسجل للأوراق المالية، حيث جمعت 1.3 مليار دولار. وقد زعمت Ripple باستمرار أنه لا ينبغي تصنيف XRP كأوراق مالية، مستشهدة بالاختلافات بين XRP والأصول الأخرى مثل Bitcoin وEthereum، والتي لا يتم تصنيفها كأوراق مالية.

في مارس 2021، أصدرت القاضية سارة نيتبورن حكمًا يعترف بفائدة XRP وقيمتها الشبيهة بالعملة، مما يميزها عن الأصول المشفرة الأخرى.

في 13 يوليو 2023، قضت القاضية أناليزا توريس بأن XRP ليست ضمانًا في مبيعات البورصة العامة. ومع ذلك، وجدت المحكمة أن مبيعات XRP المؤسسية لشركة Ripple تنتهك قانون الأوراق المالية، مما أدى إلى غرامة قدرها 125 مليون دولار.

تم رفض استئناف هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد هذا الحكم الجزئي في أكتوبر 2023، لكن الوكالة طلبت مع ذلك مراجعة التفسير القانوني المحيط بالمبيعات المؤسسية.

وتؤدي أحدث دعوى قضائية قدمتها شركة Ripple الآن إلى جلب هذه القضايا إلى محكمة الدائرة الثانية مع استمرارها في تحدي الإطار التنظيمي المحيط بالأصول الرقمية في الولايات المتحدة.