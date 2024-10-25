ارتفعت قيمة رمز SAFE بنسبة 16% بعد إدراج Binance لعقد دائم

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ارتفع سعر SAFE بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث رحب المجتمع بدعم رمز SAFE الخاص ببروتوكول الحراسة اللامركزية.

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في 25 أكتوبر، أعلنت بورصة العملات المشفرة Binance عن خططها لإضافة عقد SAFEUSDT الدائم على منصتها.

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من المقرر أن ينطلق العقد يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 في تمام الساعة 12:30 بالتوقيت العالمي المنسق، مما يوفر للمتداولين إمكانية الوصول إلى رافعة مالية تصل إلى 75x.

غالبًا ما قدمت قوائم Binance دفعة سوقية للرموز، مع زيادة الرؤية ومفتاح الجذب.

على نحو مماثل، كما حدث مع رمز REEF مؤخرًا ، فإن عمليات إلغاء الإدراج يمكن أن تزيد من المشاعر السلبية.

ارتفاع سعر رمز SAFE بنسبة 16%

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Safe (المعروف سابقًا باسم Gnosis Safe) هو بروتوكول عقود ذكية يسمح للمستخدمين بإدارة الأصول الرقمية عبر بنية محفظة متعددة التوقيع.

كان البروتوكول جزءًا من Gnosis (GNO)، وهو أحد منشئي البنية التحتية لـ Ethereum.

ومع ذلك، شهد تصويت الحوكمة في أبريل 2022 انفصال Gnosis Safe.

تم تداول رمز حوكمة المشروع SAFE عند أعلى مستوى له عند 3.56 دولارًا في أبريل من هذا العام، حيث ارتفع جنبًا إلى جنب مع السوق الأوسع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

دفع الاتجاه الهبوطي سعر العملة البديلة إلى الانخفاض حتى وصل المضاربون على الارتفاع إلى أدنى مستوياته عند 0.64 دولار في أوائل أغسطس وسط انهيار سوق العملات المشفرة الذي أدى أيضًا إلى تدمير مضاربي ارتفاع البيتكوين.

تداول سهم SAFE في نطاق محدود خلال معظم الشهرين الماضيين.

ومع ذلك، ساعد الاختراق هذا الأسبوع المشترين على اختراق المستوى النفسي البالغ 1 دولار.

من الجدير بالذكر أن زوج SAFE/USD ارتفع بأكثر من 75% في الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأخبار الإيجابية عبر النظام البيئي.

تم اختراق مستوى 1.75 دولار يوم الجمعة ومستوى السعر الحالي هو الأعلى منذ يونيو 2024.

SAFE price 1 day chart. CoinMarketCap

ارتفاعات الفائدة المفتوحة

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وفقًا لبيانات من CoinGecko، استقر سعر SAFE بالقرب من 1.65 دولارًا اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 25 أكتوبر – بزيادة تزيد عن 109% في الأيام الثلاثين الماضية.

في أماكن أخرى، يمكن ملاحظة ثقة المتداولين في SAFE من خلال مقياس الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة. تُظهر بيانات Coinglass أن الفائدة المفتوحة لـ Safe زادت بأكثر من 12% في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أكثر من 19 مليون دولار.

هذا هو أعلى مستوى له على الإطلاق.

من الجدير بالذكر أن OI في هذه العملة البديلة لم يتجاوز 885 ألف دولار في أوائل 24 أكتوبر.

ما هو التالي بالنسبة لـ SAFE؟

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في حين أن Binance لم يقم بعد بإضافة التداول الفوري لـ SAFE، فإن الإعلان عن العقد الدائم أثار اهتمامًا جديدًا بالشراء.

ارتفعت القيمة الإجمالية للبروتوكول المقفل بشكل كبير وسط التبني الجديد.

في منشور حديث على X، أشار فريق Safe إلى أن TVL للمشروع أعلى بكثير من بعض البورصات المركزية الكبرى في السوق.

على سبيل المثال، اعتبارًا من 2 أكتوبر، بلغ إجمالي قيمة تطبيق التداول Robinhood 13 مليار دولار، وبلغ إجمالي قيمة OKX 18 مليار دولار.

وبالمقارنة، بلغت القيمة الإجمالية لـ Safe حوالي 69 مليار دولار. أما Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، فقد بلغت القيمة الإجمالية لـ TVL لها 110 مليار دولار.

خطط آمنة لربط السيولة داخل السلسلة مع السيولة خارج السلسلة.

قد تتحد مقاييس النمو بالإضافة إلى ديناميكيات السوق الأوسع لتقديم دفعة صعودية لسعر SAFE.

تشير توقعات المحللين للعملات المشفرة أيضًا إلى أن SAFE قد تستفيد من الرياح المواتية لاستهداف أعلى مستوى لها على الإطلاق.