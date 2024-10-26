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تم تداول البيتكوين، أكبر وأقدم عملة مشفرة في العالم، بشكل جانبي طوال الأسبوع حيث ينتظر المتداولون بفارغ الصبر نتائج الانتخابات الأمريكية والبيانات الاقتصادية القادمة كمحفز تالي من شأنه أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

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وفي الوقت نفسه، شهدت العديد من العملات البديلة مكاسب ملحوظة مع تحول بعض السيولة إلى سوق العملات البديلة.

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في وقت كتابة هذا التقرير، سجلت العديد من أكبر 99 عملة بديلة مكاسب مكونة من رقمين، مع تأمين APE وRAY وSPX6900 للمراتب العليا.

تمكن متداولو العملات المشفرة من دفع القيمة السوقية الإجمالية إلى ما يزيد عن 2.4 تريليون دولار بعد أن انخفضت إلى ما دون هذا المستوى في وقت سابق من الأسبوع.

ارتفعت عملة البيتكوين فوق 68 ألف دولار بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 65441 دولار في 23 أكتوبر، لكنها ظلت مستقرة في نطاق ضيق يتراوح بين 66 ألف دولار إلى 69 ألف دولار طوال الأسبوع.

دفع الثيران السعر لفترة وجيزة لإعادة اختبار مستوى 70 ألف دولار، لكنه تراجع منذ ذلك الحين، ويحوم الآن فوق 68400 دولار، مسجلاً مكسبًا متواضعًا بنسبة 1٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يتفق خبراء السوق على أن الأحداث الرئيسية القادمة التي من المرجح أن تعطي زخما لارتفاع البيتكوين هي تقرير الإنفاق الشخصي القادم، المقرر صدوره في 31 أكتوبر، وتقرير الوظائف في الأول من نوفمبر.

وإلى جانب ذلك، تتجه كل الأنظار إلى قرار أسعار الفائدة المقبل الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، أي بعد يومين فقط من الانتخابات الرئاسية.

على الرغم من حركة البيتكوين البطيئة، واصل كل من الحيتان والتجار الأفراد التراكم.

أظهرت بيانات من IntoTheBlock صافي تدفقات تبادل سلبية، مما يشير إلى أن المزيد من البيتكوين تم سحبه من البورصات مقارنة بالإيداعات خلال الأسبوع الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، أشار أندريه دراجوش، المدير ورئيس قسم الأبحاث في أوروبا في Bitwise، إلى بيانات Glassnode التي تُظهر ارتفاعًا في العناوين التي تندرج ضمن فئة “الحيتان” خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشار دراجوش إلى أن هذه الزيادة قد تعكس ترقبًا لمستوى قياسي جديد مرتفع لعملة البيتكوين.

أشار معظم المحللين في X إلى الصورة الأكبر، مشيرين إلى أن العملة المشفرة الرائدة كانت على استعداد لدخول وضع اكتشاف الأسعار قريبًا.

على إطار زمني أقصر، لاحظ المحلل المجهول “المتداول المجهول” مقاومة قوية حول مستوى 69000 دولار.

وبناءً على رؤيتهم، إذا تمكن BTC من اختراق المقاومة والثبات فوق 69350 دولارًا، فقد يتحرك السعر صعوديًا نحو 71300 دولارًا.

ومع ذلك، إذا فشل البيتكوين في الحفاظ على مستويات دعمه الحالية فوق 68 ألف دولار، يتوقع العديد من المحللين انخفاضًا محتملًا نحو 65 ألف دولار.

وبحسب الرسم البياني الذي نشره المحلل “الحوت المكسيكي”، واجهت عملة البيتكوين مقاومة قوية بعد إغلاقها لفترة وجيزة فوق مستوى 68000 دولار، وهو ما تبين أنه اختراق كاذب.

ويشير المحلل إلى أن هذه الحركة الصعودية المزيفة قد تؤدي إلى اتجاه هبوطي عدواني إذا فشل البيتكوين في الحفاظ على الدعم فوق 68000 دولار.

في حالة زيادة ضغوط البيع، فقد ينخفض السعر نحو نطاق 63 ألف دولار إلى 62 ألف دولار، مما يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل في الأمد القريب.

أكد المحلل البارز Rekt Capital أنه إذا تمكن البيتكوين من إغلاق الرسم البياني الأسبوعي فوق 66300 دولار، فإن ذلك يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع لا يزال سليما، مما يعزز إمكانية استمرار الزخم الصعودي.

فيما يلي أداء أكبر الرابحين هذا الأسبوع:

عملة أبيكوين

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تصدرت عملة ApeCoin (APE) قائمة الرابحين الأسبوعيين حيث ارتفعت بنسبة 69% خلال الأيام السبعة الماضية حيث بلغت قيمتها السوقية 881.5 مليون دولار عند كتابتها.

بلغ حجم تداولاتها اليومية أكثر من 669 مليون دولار وقت نشر هذا التقرير.

المصدر: CoinMarketCap

وقد تحققت معظم هذه المكاسب في 20 أكتوبر/تشرين الأول عقب إطلاق شبكة ApeChain blockchain ذات الطبقة الثالثة والتي طال انتظارها.

وبعد هذه الأخبار، ارتفعت قيمة العملة البديلة بنسبة 132% من 0.75 دولار إلى 1.74 دولار.

كان التطور الآخر الذي أضاف إلى الارتفاع هو إطلاق بروتوكول التشغيل البيني LayerZero على ApeChain بعد إطلاق الشبكة الرئيسية.

بفضل هذا التكامل، أصبحت رموز APE الآن قابلة للتشغيل المتبادل عبر سلاسل الكتل المتعددة مما يزيد من فائدتها.

الرايديوم

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على مدار الأسبوع الماضي، ظل رايديوم (RAY) في اتجاه تصاعدي، حيث ارتفع من 2.36 دولار يوم الاثنين إلى 2.95 دولار وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن حقق مكاسب بنسبة تزيد عن 42%. وارتفع الرمز بنسبة 83% عن أدنى مستوى له هذا الشهر بينما بلغت قيمته السوقية 764 مليون دولار.

المصدر: CoinMarketCap

كان أكبر دعم لـ RAY هو انتشار الأخبار التي تفيد بأن البورصة اللامركزية التي تتخذ من سولانا مقراً لها قد تجاوزت إيثريوم من حيث الإيرادات اليومية، وهو إنجاز كبير وفقًا للعديد من الأشخاص بالنظر إلى حجم أكبر عملة بديلة في العالم. وفقًا لـ DeFiLlama، حققت Raydium 3.4 مليون دولار من الرسوم، متجاوزة 3.35 مليون دولار لإيثريوم في 21 أكتوبر.

من المحتمل أيضًا أن يكون المحفز الآخر هو إطلاق عملة EURC المستقرة المدعومة باليورو من Circle على DEX مما يؤدي إلى ضخ كمية كبيرة من السيولة.

SPX6900

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حقق مؤشر SPX6900 (SPX) مكاسب بنسبة 23.2% خلال الأيام السبعة الماضية و470% منذ بداية شهر أكتوبر بسعر 0.814 دولار وقت كتابة هذا التقرير. بلغت القيمة السوقية للعملة الرقمية البديلة 756 مليون دولار بينما بلغ حجم تداولها اليومي حوالي 27.8 مليون دولار.

المصدر: CoinMarketCap

يمكن أن يعزى ارتفاع سعر SPX إلى إدراجه مؤخرًا في سوق التداول الدائم للبورصة اللامركزية LogX.

علاوة على ذلك، تمت إضافة عملة الميم أيضًا إلى Wormhole، وهو بروتوكول عبر السلسلة، والذي سيسمح للمتداولين بربط SPX عبر سلاسل كتلة متعددة، مما يزيد من سيولتها ويفتح فرصًا محتملة للتداول والتخزين.

إلى جانب هذه التطورات، استمتعت العملة أيضًا بالضجة الأوسع حول عملات الميم على الرغم من أن بعض نظرائها مثل MOODENG و GME سجلت مكاسب تجاوزت 100٪ في الأسبوع الماضي.