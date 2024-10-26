هل يستطيع صندوق مؤشر Meme التابع لشركة Vantard تحدي Ethereum وSui؟

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حققت Vantard ، وهي لاعب جديد في مجال عملة الميم، ظهور ملحوظ في 22 أكتوبر 2024، حيث جمعت جولتها الأولى من البيع المسبق 500 ألف دولار في دقائق.

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لقد أدى هذا الإطلاق إلى وضع Vantard بسرعة كمنافس بين منصات blockchain الأخرى، بما في ذلك Ethereum و Sui.

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على عكس العملات المشفرة التقليدية، تقدم Vantard عرض قيمة فريدًا من خلال صندوق Meme Index Fund (MIF)، مع التركيز على عمليات الشراء الفورية لعملات memecoins وبناء محفظة متنوعة تستفيد من الشعبية المتزايدة لأصول meme.

زيادة ما قبل البيع Vantard

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وقد جذبت الجولة الثانية من المبيعات الأولية لشركة Vantard، والتي بدأت في 24 أكتوبر/تشرين الأول، اهتمامًا كبيرًا بالفعل.

تم تحديد سعر رمز VTARD عند 0.00010 دولار أمريكي لكل رمز في وقت كتابة هذا التقرير، وسوف تشهد المرحلة التالية زيادة إلى 0.00011 دولار أمريكي.

جمع المشروع 59,829.01 دولارًا أمريكيًا في مرحلته الأولية، مما يوفر للمستثمرين فرصة الوصول المبكر إلى محفظة مُدارة من عملات الميم ذات الأداء الأفضل، بما في ذلك الاختيارات الشعبية مثل POPCAT وWIF.

يتميز هذا النهج المنظم عن العملات المشفرة الأخرى، حيث يقدم نموذج استثمار سلبي يعكس المنتجات المالية التقليدية مثل صناديق الاستثمار المتداولة.

هل يستطيع صندوق Meme Index التابع لشركة Vantard منافسة هيمنة Ethereum؟

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تظل Ethereum معيارًا في مجال blockchain، بفضل قدرات العقود الذكية ومجتمع المطورين الواسع الذي يقود الابتكار.

في الوقت الحالي، شهد سعر الإيثريوم زيادة بنسبة 8% خلال الأسبوع الماضي، مما جدد تفاؤل السوق بشأن ارتفاع محتمل إلى 20 ألف دولار.

إن النظام البيئي القوي الذي تتمتع به عملة الإيثريوم، والذي تدعمه حلول الطبقة 2 مثل التجميعات، يجعلها خيارًا شائعًا لمجموعة واسعة من التطبيقات اللامركزية (dApps).

ورغم أن Vantard قد لا تضاهي قابلية التوسع والتنوع التي تتمتع بها Ethereum، فإن تركيزها على قطاع العملات الميمية يوفر خيار استثمار متخصص قد يجذب فئة سكانية مختلفة.

تتيح القدرة على استبدال رموز VTARD بالأصول الأساسية للمستثمرين الاستفادة من العائدات المحتملة التي تصل إلى 1000x والتي يشهدها هذا السوق المتخصص.

يواجه تركيز Sui على قابلية التوسع منافسة من Vantard

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Sui، وهي سلسلة كتل ناشئة أخرى، تهدف إلى التميز من خلال قابلية التوسع العالية والأداء المنخفض الكمون.

وتستخدم لغة البرمجة Move لتوفير عقود ذكية آمنة وفعالة، وهي جذابة بشكل خاص للألعاب والتمويل والتطبيقات اللامركزية الأخرى.

ويتوقع المحللون أن تتمتع شركة Sui بإمكانية تحقيق نمو يتراوح بين 5 و8 أضعاف خلال العام المقبل، بفضل الشراكات الاستراتيجية والنظام البيئي المتنامي.

إن استراتيجية Vantard المتمثلة في تقديم نهج استثماري يشبه المؤشر في سوق عملة الميم قد تجذب الانتباه بعيدًا عن منصات مثل Sui، وخاصة بين أولئك الذين يبحثون عن خيارات استثمارية أبسط.

من خلال إدارة محفظة متنوعة من العملات الرقمية، تقدم Vantard فرصة مباشرة للاستفادة من قطاع شهد نموًا سريعًا.

وهذا يجعلها خيارًا مثيرًا للاهتمام لأولئك المهتمين بالاستفادة من إمكانات الصعود دون الحاجة إلى التنقل عبر أنظمة blockchain المعقدة.

تركيز Vantard على دورة memecoin الفائقة

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إن مفهوم دورة عملة الميم الفائقة هو أساس نهج Vantard، حيث تهدف إلى الاستفادة من الارتفاع في قيمة الأصول القائمة على الميم.

تشير هذه النظرية إلى أن عملات الميم قد تتفوق على العملات المشفرة التقليدية مثل البيتكوين والإيثريوم خلال هذه الدورة، مما قد يدفع السوق إلى تقييم بقيمة تريليون دولار.

مع قيمة رموز الميم الحالية التي تبلغ حوالي 60 مليار دولار، فإن نموذج الاستثمار الخاص بشركة Vantard يمكن أن يوفر بوابة يمكن الوصول إليها لهذا الاتجاه المتوقع للنمو.

هل يعد Vantard خيارًا أفضل للمستثمرين السلبيين؟

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بالنسبة لمستثمري التمويل التقليدي (TradFi) الذين اعتادوا على صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة، تقدم Vantard نموذجًا مألوفًا في عالم العملات المشفرة المتقلب.

الطبيعة المُدارة لمحفظتها تسمح للمستثمرين بالاستفادة من قطاع عملة الميم دون الحاجة إلى تحديد الرموز الفردية.

تعكس سهولة الوصول هذه منتجات مثل iShares Bitcoin Trust من BlackRock، مما يوفر مسارًا جديدًا للتعرض للأصول عالية المخاطر وعالية المكافأة.

في حين يواصل Ethereum جذب أولئك الذين يعملون على تقنية blockchain ويقدم Sui منصة قوية من الناحية الفنية للتطبيقات المتخصصة، فإن صندوق Vantard’s Meme Index Fund يمكن أن يكون خيارًا استراتيجيًا لأولئك الذين يتطلعون إلى التنويع في قطاع سريع النمو بجهد أقل.