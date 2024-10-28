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تخطط شركة بوينج لزيادة رأس المال بشكل كبير لتعزيز السيولة، مستهدفة أكثر من 15 مليار دولار من خلال مزيج من الأسهم والديون القابلة للتحويل.

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وفي أعقاب النكسات المالية الأخيرة، تهدف الشركة التي يقع مقرها في أرلينجتون إلى تثبيت تصنيفها الاستثماري وإدارة المطالب المالية الناجمة عن الإضراب المطول ورفض العقود وعملية التصنيع المتعثرة.

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حصلت الصفقة، التي من المحتمل أن تبدأ في 28 أكتوبر/تشرين الأول، على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 23 أكتوبر/تشرين الأول على مبيعات أسهم وديون تصل إلى 25 مليار دولار، مما يوفر لشركة بوينج خيارات إضافية إذا زاد الطلب.

تصاعدت التحديات المالية التي تواجه شركة بوينج، مما دفعها إلى البحث عن تمويل جديد بقيمة 15 مليار دولار.

وقد تزيد الزيادة المخطط لها، والتي تعد واحدة من أكبر الزيادات منذ بيع شركة T-Mobile التابعة لشركة SoftBank في عام 2020، بشكل أكبر بناءً على الطلب في السوق.

وستستخدم الشركة هذا رأس المال للحفاظ على العمليات، وتمويل إعادة تشغيل المصانع، والحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية، والذي يواجه تخفيضات محتملة بسبب حرق النقد المستمر.

وسوف يتضمن ضخ رأس المال الأسهم والديون القابلة للتحويل إلى أسهم، مما يوفر لشركة بوينج المرونة اللازمة للتعديل حسب اهتمام المستثمرين.

وقد حشدت شركة بوينج مستشاريها لتأمين المستثمرين، مع استمرار المداولات بشأن التوقيت والهيكل الدقيقين.

وبينما تواجه شركة الطيران العملاقة ضغوطًا مالية، تهدف هذه الخطوة إلى دعم العمليات الحيوية وثقة المستثمرين.

منحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة بوينج الموافقة على إصدار أسهم وسندات بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار.

ويمنح هذا الموافقة لشركة بوينج حرية أكبر في توسيع نطاق جمع التبرعات إذا لزم الأمر.

وتوقع محللو بنك أوف أميركا زيادة محتملة في رأس المال تتراوح بين 18 و20 مليار دولار، وهو ما يضيف مرونة استراتيجية في الوقت الذي تدير فيه بوينج التكاليف المتصاعدة.

وتتوقع شركة بوينج تدفقات نقدية خارجية بقيمة 4 مليارات دولار في الربع الرابع، وهو ما سيؤدي إلى استنفاد ما يقرب من 14 مليار دولار من النقد الحر خلال العام.

ومن المتوقع أن يستمر استهلاك النقد خلال النصف الأول من عام 2025 مع قيام شركة بوينج بتكثيف إنتاج طائرتها النفاثة 737 ماكس.

وسوف يعمل ضخ الأموال على تخفيف الضغوط المالية الفورية مع الحفاظ على عمليات المصانع ومدفوعات الموردين.

تخفيضات القوى العاملة وتراجع العقود

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دفعت الصعوبات المالية شركة بوينج إلى تنفيذ تخفيضات في القوى العاملة ، حيث تستهدف خفضًا بنسبة 10%.

وقد أدت الإضرابات الأخيرة ورفض العقود، بما في ذلك رفض العمال لعرض زيادة الأجور بنسبة 35%، إلى تفاقم العقبات التشغيلية التي تواجه الشركة.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة بوينج كيلي أورتبيرج إلى تسريحات محتملة للمسؤولين التنفيذيين والإداريين في ظل سعي الشركة إلى خفض النفقات وتبسيط التكاليف.

ويقوم الرئيس التنفيذي لشركة بوينج أورتبيرج بإجراء مراجعة شاملة لمحفظة الشركة بهدف تحسين مواردها واستقرار أعمالها.

ويشمل ذلك إعادة تقييم برنامج كبسولة الفضاء ستارلاينر والأصول الأخرى التي تعاني من ضعف الأداء. ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن تبسيط الإجراءات بحلول نهاية العام، كجزء من الجهود الأوسع نطاقا الرامية إلى تقليص الالتزامات طويلة الأجل.