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عززت هونج كونج جهودها فيما يتعلق بالعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي في محاولة لتحديث وتعزيز قطاع الخدمات المالية.

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تخطط هيئة الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج لاقتراح تشريع بحلول نهاية هذا العام لتوسيع الإعفاءات الضريبية لتشمل استثمارات الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة.

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وبحسب تقرير بلومبرج، فإن الاقتراح، الذي سيتم تقديمه كتشريع بحلول نهاية العام، يهدف إلى توسيع الإعفاءات الضريبية الحالية للصناديق الخاصة والمكاتب العائلية لتشمل الاستثمارات في الأصول الافتراضية.

وأوضح كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج، أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية أكبر لتعزيز مكانة هونج كونج كمركز لإدارة وتخصيص أنواع متنوعة من الأصول المالية، بما في ذلك العملات المشفرة.

الذكاء الاصطناعي في التمويل

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وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي ، تعمل هونج كونج أيضًا على طرح سياسات جديدة لتسهيل الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.

في بيان صدر في 28 أكتوبر، حددت هيئة معايير الخدمات المالية “نهجًا مزدوج المسار”، يركز على تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي مع إدارة المخاطر المرتبطة به.

وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء وضمان الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

ويأتي هذا التركيز على الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع شركات مثل OpenAI وGemini التابعة لجوجل إلى الحد من خدماتها في هونج كونج.

ومن أجل تقليل الاعتماد على هذه التقنيات الأجنبية، تركز هونج كونج الآن على تطوير ودمج حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وأشار هوي إلى أن “الأسواق الكبيرة والسيناريوهات الغنية” في هونج كونج توفر بيئة مثالية لدمج الذكاء الاصطناعي.

تخطط حكومة هونج كونج للعمل بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية المالية ومقدمي الخدمات لتطوير استراتيجيات مسؤولة لدمج الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن ذلك إنشاء إطار إشرافي لإدارة المخاطر مثل فقدان الوظائف وقضايا الملكية الفكرية المرتبطة باعتماد الذكاء الاصطناعي.

وكما ذكرت Invezz سابقًا، قامت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) بالتشاور مع أصحاب المصلحة في الصناعة لصياغة إرشادات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نشرة شاملة في نوفمبر/تشرين الثاني تحدد اللوائح والمعايير والمخاطر المحتملة المرتبطة بدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

التركيز على أسواق العملات المشفرة

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ومن بين التطورات الأخرى، أعلنت بورصة هونج كونج للتبادل والمقاصة المحدودة (HKEX) عن خطط لإطلاق سلسلة مؤشرات الأصول الافتراضية في 15 نوفمبر، والتي ستوفر، وفقًا للرئيسة التنفيذية للمنظمة بوني واي تشان، “معايير شفافة وموثوقة في الوقت الفعلي” لبيتكوين وإيثريوم.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الولاية لتعزيز دورها كمركز عالمي للعملات المشفرة.

وتعزز هذه الجهود بشكل أكبر من خلال التزام هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا بترخيص المزيد من بورصات العملات المشفرة بحلول نهاية عام 2024.

يوجد حاليًا بورصتان مرخصتان لتلبية احتياجات المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين.

ومع ذلك، في 28 أكتوبر/تشرين الأول، خلال أسبوع هونغ كونغ للتكنولوجيا المالية، أكد إريك ييب، المدير التنفيذي للوسطاء في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أنه سيتم إصدار القائمة النهائية للبورصات المشفرة المرخصة بالكامل بحلول نهاية العام.

وذكر أيضًا أنه سيتم إنشاء لجنة استشارية بحلول أوائل عام 2025 لضمان التعاون المناسب بين هذه المنصات المرخصة.

ومع تطور هذه التدابير، تعمل هونج كونج على وضع نفسها لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، مما يعزز قدرتها التنافسية ضد مراكز التشفير الأخرى مثل دبي.