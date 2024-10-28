اختبارات ماكدونالدز تظهر أن تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية لا يرتبط بفطائر اللحم البقري

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

قالت شركة ماكدونالدز يوم الأحد إن فطائر اللحم البقري ليست مصدر تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية المرتبطة ببرجر كوارتر باوندر في الولايات المتحدة.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وقال سيزار بينا، كبير مسؤولي سلسلة التوريد في ماكدونالدز، في بيان:

Advertisement

ونحن لا نزال واثقين جدًا من أنه تم إزالة أي منتج ملوث مرتبط بهذا التفشي من سلسلة التوريد الخاصة بنا ومن جميع مطاعم ماكدونالدز.

في الأسبوع الماضي، ربطت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) برجر الربع باوندر الشهير الذي تنتجه الشركة بتفشي بكتيريا الإشريكية القولونية التي أثرت على عدة ولايات أمريكية.

ومنذ ذلك الحين، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن تفشي المرض أدى إلى وفاة شخص واحد ودخول عشرة أشخاص إلى المستشفيات، مع حصر معظم الحالات المصابة في كولورادو ونبراسكا في الولايات المتحدة. كما أدى تفشي المرض إلى إصابة 75 شخصًا في الولايات المتحدة.

الاختبارات تظهر نتائج سلبية

Copy link to section

قالت وزارة الزراعة في ولاية كولورادو إن جميع العينات الفرعية من دفعات متعددة من فطائر لحم البقر الطازجة والمجمدة من ماكدونالدز جاءت نتائج اختبارها سلبية بالنسبة لبكتيريا الإشريكية القولونية.

وأضافت الإدارة أنها استكملت جميع الاختبارات الخاصة بعينات لحوم البقر، ولا تتوقع تلقي أي عينات أخرى للاختبار.

أعلنت شركة ماكدونالدز، الأحد، أن همبرجر الربع باوندر سيعود إلى قائمة الطعام في جميع مطاعمها خلال الأسبوع المقبل، بحسب البيان.

وبحسب التقارير، يتم القضاء على البكتيريا الإشريكية القولونية في لحم البقر عند طهيه بشكل صحيح. ووفقاً لوكالة رويترز، يتم تقديم برجر ربع باوندر من ماكدونالدز مع البصل النيء المقطع إلى شرائح؛ وسوف تقدم المطاعم المتضررة البرجر بدون البصل النيء.

لن يحتوي ربع باوند على بصل

Copy link to section

وقالت ماكدونالدز في بيان لها إن البرجر الذي يبلغ وزنه ربع باوند لن يحتوي على البصل النيئ المقطع.

قالت الجهات التنظيمية الفيدرالية في الولايات المتحدة إن البصل المقطع إلى شرائح قد يكون السبب المحتمل وراء تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، اختبر مسؤولو الصحة في كولورادو عينات من لحوم البقر من اثنين من موردي لحوم البقر الذين قدموا فطائر اللحم إلى 900 موقع متأثر في اثنتي عشرة ولاية.

أما بالنسبة للبصل المبشور، فقد أعلنت ماكدونالدز يوم الجمعة أنها ستتوقف عن شراء البصل من موقع كولورادو سبرينجز لموردها الإقليمي الرئيسي تايلور فارمز، وهو منتج متعدد الولايات للخضروات والفواكه، وفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز.

توقفت العديد من سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الأخرى، بما في ذلك تاكو بيل وكنتاكي وبرجر كينج، عن تقديم البصل في قوائمها الخاصة كإجراء احترازي.

إزالة البصل لتقليل المخاطر

Copy link to section

وذكرت تقارير أن مسؤولين صحيين في الولايات المتحدة قالوا إن إزالة منتجات البصل من سلسلة إمدادات الغذاء في المنطقة من شأنه أن يقلل المخاطر على المستهلكين.

ومن بين 75 شخصًا أصيبوا بالمرض، تم نقل ربعهم على الأقل إلى المستشفى، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت الهيئة إن اثنين من المرضى أصيبا بحالة خطيرة في الكلى مرتبطة ببكتيريا الإشريكية القولونية. وتم الإبلاغ عن المرض في الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

وقال متحدث باسم ماكدونالدز إن عدد الأشخاص المتضررين من تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية سوف يرتفع مع معالجة المزيد من المعلومات، وفقا لتقارير إعلامية.

ومع ذلك، قال المتحدث إنهم “واثقون للغاية” من إزالة مصدر التلوث من سلسلة التوريد.

منذ يوم الثلاثاء الماضي، عندما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تفشي المرض، انخفضت أسهم ماكدونالدز بنحو 7%.