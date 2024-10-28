تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

وتشهد أسهم النفط انخفاضا بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل وأسفر عن مقتل أربعة جنود إيرانيين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

دفعت مخاوف المستثمرين بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي العالمي والتداعيات الأوسع نطاقا على أسعار النفط سهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم كورب (NYSE: OXY) إلى الانخفاض أكثر إلى حوالي 50 دولارا يوم الاثنين.

Advertisement

وانخفضت أسهم شركة التنقيب عن الهيدروكربون بأكثر من 25% منذ أوائل أبريل.

ولكن هل وصلت إلى القاع بعد؟ وهل الوقت مناسب الآن لبناء مركز في أسهم أوكسيدنتال؟ دعونا نستكشف الأمر.

لقد قامت شركة OXY بتخفيض ديونها

Copy link to section

قد تكون شركة أوكسيدنتال بتروليوم اختيارًا معقولًا للكتابة لأنها حساسة للتغيرات في أسعار النفط التي ترتفع تاريخيًا خلال أوقات الحرب.

كما حدث في عام 2022، عندما شنت روسيا عملاً عسكرياً ضد أوكرانيا، أعلنت شركة أوكسيدنتال بتروليوم عن أرباح قياسية استخدمتها لخفض ديونها بما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وواصلت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن تعزيز ميزانيتها العمومية هذا العام، وخفضت ديونها بمقدار 3 مليارات دولار أخرى.

وبشكل عام، نجحت شركة OXY في تقليص ديونها بنسبة مثيرة بلغت 60% في السنوات الأخيرة.

ويشكل هذا السبب الكبير الأول للنظر في الاستثمار في أسهم أوكسيدنتال بعد عمليات البيع المكثفة على مدى الأشهر الستة الماضية.

وتتمتع أسهم شركة النفط العملاقة بمكانة تمكنها من تحقيق عوائد إجمالية صحية، حيث تدفع أرباحًا بنسبة 1.74% أيضًا.

وتتوقع وول ستريت حاليا ارتفاع أسهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم إلى 65 دولارا في المتوسط، وهو ما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 30% من هنا.

تملك أسهم شركة أوكسيدنتال لاستثماراتها في DAC

Copy link to section

أحد الأسباب المثيرة للاهتمام لشراء أسهم أوكسيدنتال هو استثمارات الشركة في تكنولوجيا التقاط الهواء المباشر (DAC).

تمكن تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون هذه الشركة المدرجة في بورصة نيويورك من إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء عن طريق التقاطه ثم تخزينه تحت الأرض.

لقد أثارت تقنية التقاط الهواء المباشر اهتمامًا كبيرًا بين عمالقة التكنولوجيا حيث يواصلون البحث عن طرق للوفاء بالتزاماتهم بالحياد الكربوني.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة 1PointFive عن صفقة مع مايكروسوفت “لبيع 500 ألف طن متري من أرصدة إزالة ثاني أكسيد الكربون على مدى ست سنوات”.

وتتوقع شركة أوكسي أن تبلغ قيمة سوق التقاط الكربون واستغلاله وتخزينه في نهاية المطاف ما بين 3 إلى 5 تريليون دولار.

وتتوقع الشركة في نهاية المطاف أن تبدأ في تحقيق إيرادات من هذا القطاع بقدر ما تحققه حاليا من إنتاج النفط والغاز.

وأخيرا، فإن أسهم أوكسيدنتال تستحق الاهتمام نظرا لأن المستثمر الأسطوري وارن بافيت يراهن عليها بشكل كبير.

ورغم الضعف الذي شهدته الشركة خلال الأشهر الستة الماضية، واصلت شركته العملاقة “بيركشاير هاثاواي” زيادة حصتها في شركة الطاقة.

تملك شركة بيركشاير هاثاواي حاليًا 255 مليون سهم في شركة أوكسيدنتال بتروليوم، وهو ما يجعل عملاق النفط سادس أكبر حيازة للشركة.