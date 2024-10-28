occidental stock is a no brainer at $50

سهم أوكسيدنتال عند 50 دولارًا: لماذا يعد شراءه أمرًا لا يحتاج إلى تفكير

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Written on Oct 28, 2024
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  • Occidental Petroleum is now down by 25% versus its year-to-date high.
  • The company's DAC investments make its share worth owning at writing.
  • Occidental stock is a buy also because its management has been reducing debt.

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وتشهد أسهم النفط انخفاضا بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل وأسفر عن مقتل أربعة جنود إيرانيين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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دفعت مخاوف المستثمرين بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي العالمي والتداعيات الأوسع نطاقا على أسعار النفط سهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم كورب (NYSE: OXY) إلى الانخفاض أكثر إلى حوالي 50 دولارا يوم الاثنين.

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وانخفضت أسهم شركة التنقيب عن الهيدروكربون بأكثر من 25% منذ أوائل أبريل.

ولكن هل وصلت إلى القاع بعد؟ وهل الوقت مناسب الآن لبناء مركز في أسهم أوكسيدنتال؟ دعونا نستكشف الأمر.

لقد قامت شركة OXY بتخفيض ديونها

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قد تكون شركة أوكسيدنتال بتروليوم اختيارًا معقولًا للكتابة لأنها حساسة للتغيرات في أسعار النفط التي ترتفع تاريخيًا خلال أوقات الحرب.

كما حدث في عام 2022، عندما شنت روسيا عملاً عسكرياً ضد أوكرانيا، أعلنت شركة أوكسيدنتال بتروليوم عن أرباح قياسية استخدمتها لخفض ديونها بما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وواصلت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن تعزيز ميزانيتها العمومية هذا العام، وخفضت ديونها بمقدار 3 مليارات دولار أخرى.

وبشكل عام، نجحت شركة OXY في تقليص ديونها بنسبة مثيرة بلغت 60% في السنوات الأخيرة.

ويشكل هذا السبب الكبير الأول للنظر في الاستثمار في أسهم أوكسيدنتال بعد عمليات البيع المكثفة على مدى الأشهر الستة الماضية.

وتتمتع أسهم شركة النفط العملاقة بمكانة تمكنها من تحقيق عوائد إجمالية صحية، حيث تدفع أرباحًا بنسبة 1.74% أيضًا.

وتتوقع وول ستريت حاليا ارتفاع أسهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم إلى 65 دولارا في المتوسط، وهو ما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 30% من هنا.

تملك أسهم شركة أوكسيدنتال لاستثماراتها في DAC

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أحد الأسباب المثيرة للاهتمام لشراء أسهم أوكسيدنتال هو استثمارات الشركة في تكنولوجيا التقاط الهواء المباشر (DAC).

تمكن تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون هذه الشركة المدرجة في بورصة نيويورك من إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء عن طريق التقاطه ثم تخزينه تحت الأرض.

لقد أثارت تقنية التقاط الهواء المباشر اهتمامًا كبيرًا بين عمالقة التكنولوجيا حيث يواصلون البحث عن طرق للوفاء بالتزاماتهم بالحياد الكربوني.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة 1PointFive عن صفقة مع مايكروسوفت “لبيع 500 ألف طن متري من أرصدة إزالة ثاني أكسيد الكربون على مدى ست سنوات”.

وتتوقع شركة أوكسي أن تبلغ قيمة سوق التقاط الكربون واستغلاله وتخزينه في نهاية المطاف ما بين 3 إلى 5 تريليون دولار.

وتتوقع الشركة في نهاية المطاف أن تبدأ في تحقيق إيرادات من هذا القطاع بقدر ما تحققه حاليا من إنتاج النفط والغاز.

وأخيرا، فإن أسهم أوكسيدنتال تستحق الاهتمام نظرا لأن المستثمر الأسطوري وارن بافيت يراهن عليها بشكل كبير.

ورغم الضعف الذي شهدته الشركة خلال الأشهر الستة الماضية، واصلت شركته العملاقة “بيركشاير هاثاواي” زيادة حصتها في شركة الطاقة.

تملك شركة بيركشاير هاثاواي حاليًا 255 مليون سهم في شركة أوكسيدنتال بتروليوم، وهو ما يجعل عملاق النفط سادس أكبر حيازة للشركة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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