أعلنت شركة Apple عن إطلاق جهاز iMac جديد مزود بشريحة M4 الأحدث: كل ما تحتاج إلى معرفته

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أطلقت شركة Apple جهاز iMac محدثًا يحتوي على أحدث شريحة M4، مما يشير إلى استمرار عملاق التكنولوجيا في دفع قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) عبر مجموعة منتجاتها.

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يبدأ سعر جهاز iMac الجديد من 1299 دولارًا أمريكيًا، وسيصبح متاحًا للشراء اعتبارًا من 8 نوفمبر.

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ويأتي هذا الإطلاق بعد إصدار Apple مؤخرًا لهواتف iPhone وApple Watches وAirPods الجديدة في سبتمبر، مما يجعل هذا iMac هو الإعلان الرئيسي الأخير عن المنتج لهذا العام.

مع توسع Apple في نطاق الذكاء الاصطناعي ، من المقرر أن يجعل جهاز iMac المزود بمعالج M4 المهام اليومية أكثر كفاءة ويقدم ترقيات متعددة، من الألوان الجديدة النابضة بالحياة إلى دعم شاشات 6K إضافية.

قدرات الذكاء الاصطناعي من Apple تتوسع مع جهاز iMac M4

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في الربع الثاني، أعلنت شركة أبل عن مبيعات بقيمة 7 مليارات دولار، وهي زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي.

الآن، مع شريحة M4، يدمج جهاز iMac الجديد من Apple وظائف الذكاء الاصطناعي المحسنة، على غرار التحديثات الأخيرة في أجهزة iPhone وiPad.

تتيح مجموعة “Apple Intelligence”، وهي عبارة عن مجموعة من الميزات الجديدة، للمستخدمين إعادة كتابة أو مراجعة أو تكثيف النص على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين تحسين مسودات البريد الإلكتروني باستخدام اقتراحات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الاتصالات أكثر احترافية ودقة.

أصبحت إمكانية الكتابة إلى Siri متاحة أيضًا، مما يضيف المزيد من المرونة في تفاعلات المستخدم.

تخطط Apple لتحديث إضافي لـ Apple Intelligence في ديسمبر، مما يؤدي إلى دمج ChatGPT من OpenAI في أدوات الكتابة وSiri.

ويتماشى هذا الطرح مع طموحات شركة التكنولوجيا العملاقة في جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من تجربة المستخدم، والتنافس مع محرك البحث Bard التابع لشركة Google ومحرك البحث Bing المعزز بالذكاء الاصطناعي التابع لشركة Microsoft.

خيارات العرض المحسنة

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يقدم جهاز iMac الجديد، الذي يحافظ على شاشة Retina مقاس 24 بوصة بدقة 4.5K، خيار “nano-texture” المضاد للانعكاس والذي يقلل من الوهج، وهي ميزة للمحترفين والمبدعين الذين يعملون في ظل ظروف إضاءة مختلفة.

مع الألوان الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي والأرجواني والفضي الكلاسيكي، تقدم Apple مجموعة مذهلة من اللمسات النهائية.

وتؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق الاستمرارية في علامة Apple التجارية التي تركز على الألوان، بينما تمنح المستخدمين أيضًا المزيد من الخيارات في تخصيص مساحات العمل الخاصة بهم.

كما حصلت أحدث فأرة Magic Mouse ولوحة المفاتيح Magic Keyboard من Apple على ترقية. يدعم كلا الملحقين الآن الشحن عبر USB-C، بعيدًا عن منافذ Lightning القديمة، بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي واتجاهات الصناعة نحو معايير الشحن العالمية.

شريحة M4: السرعة وكفاءة الطاقة

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تم تقديم شريحة M4 لأول مرة في جهاز iPad Pro في شهر مايو، وتم بناؤها باستخدام عملية تصنيع TSMC التي تبلغ 3 نانومتر، مما يوفر معالجة رسومية أفضل ووظائف ذكاء اصطناعي محسنة.

وبحسب شركة آبل، فإن M4 يستخدم نصف طاقة سابقه، M2، الذي تم إصداره في عام 2022، مما يحسن عمر البطارية والكفاءة العامة للأجهزة ذات متطلبات الأداء العالي.

تتيح شريحة M4 تنفيذ مهام متعددة بشكل أكثر سلاسة وأوقات تحميل أسرع للتطبيقات التي تتطلب رسومات مكثفة، مما يميز مجموعة أجهزة Mac من Apple بشكل أكبر عن منافسيها.

تماشياً مع المتطلبات المهنية، يتضمن جهاز iMac المحدث أربعة منافذ USB-C، تدعم جميعها Thunderbolt 4، مما يوفر سرعات نقل بيانات سريعة للملفات الكبيرة، مثل مقاطع الفيديو والرسومات عالية الدقة.

يمكن للمستخدمين توصيل ما يصل إلى شاشتين إضافيتين بدقة 6K، مما يلبي متطلبات المحترفين المبدعين وعشاق التكنولوجيا على حد سواء الذين يعتمدون على إعدادات الشاشات المتعددة للإنتاجية.

استمرار الزخم لإطلاق أجهزة Apple

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حققت عائلة أجهزة Mac من شركة Apple عوائد قوية باستمرار، حتى مع بقاء iPhone المنتج الأكثر قيمة للشركة.

توقع جريج جوسوياك، كبير مسؤولي التسويق في شركة أبل، الإعلان عن المزيد من الإعلانات في الأيام المقبلة، مما أثار تكهنات حول المزيد من التحديثات الخاصة بنظام التشغيل Mac.

ويأتي إطلاق جهاز iMac الجديد بعد إطلاق هواتف iPhone وWatch Watch وAirPods، مما يؤكد استراتيجية Apple في إطلاق الأجهزة الرئيسية على مدار العام للحفاظ على اهتمام المستهلكين.

سلطت شركة أبل الضوء على الجوانب الصديقة للبيئة في أحدث منتجاتها، بما في ذلك جهاز iMac، الذي يتضمن مواد معاد تدويرها ويعطي الأولوية لكفاءة الطاقة.

باستخدام شريحة M4 وApple Intelligence، تهدف شركة التكنولوجيا العملاقة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق الذكاء الاصطناعي سريع التطور مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة.

ويمكن أن يعزز هذا المزيج مكانة أبل كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية، خاصة وأن المستهلكين يبحثون عن أجهزة قوية وصديقة للبيئة.