Truth Terminal founder's X account hacked to promote "Infinite Backrooms (IB)" token

تم اختراق حساب مؤسس Truth Terminal على X للترويج لرمز “Infinite Backrooms (IB)”

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Written on Oct 29, 2024
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  • قام قراصنة باختراق حساب X الخاص بـ Andy Ayrey للترويج لعملية احتيال رمز IB المزيف.
  • جمعت عملية الاحتيال 25 مليون دولار من القيمة السوقية، مما أدى إلى حصول المتسللين على 600 ألف دولار قبل انهيار بنسبة 98٪.
  • يكشف الاختراق عن مخاطر أمنية للحسابات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في أسواق العملات المشفرة.

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أصبح آندي أيري، مؤسس روبوت الدردشة الشهير المدعوم بالذكاء الاصطناعي Truth Terminal، ضحية لخرق أمني على منصة التواصل الاجتماعي X.

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أدى هذا الاختراق إلى الترويج لعملة ميم احتيالية، وهي رمز Infinite Backrooms (IB).

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وقد سمح الاختراق، المنسوب إلى هجوم تبديل بطاقة SIM على شركة الاتصالات المحمولة الخاصة بـ Ayrey، للمتسللين بالنشر من حسابه، مما أدى في النهاية إلى خسائر مالية كبيرة للمستثمرين ومكاسب كبيرة للمتسللين.

كيف تم الكشف عن عملية الاحتيال الخاصة برمز Infinite Backrooms (IB)

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في الساعات الأولى من يوم 29 أكتوبر، نشر حساب Ayrey رسالة مشفرة تم حذفها الآن تعلن عن إطلاق رمز IB، إلى جانب صورة تحتوي على عنوان العقد الخاص به.

Source: Cointelegraph

أحدث هذا المنشور ضجة كبيرة داخل مجتمع العملات المشفرة، مما دفع القيمة السوقية للرمز إلى 25 مليون دولار بسرعة.

دون علم المستثمرين، استحوذت المحفظة المسؤولة عن نشر الرمز المميز على 124.6 مليون رمز IB مقابل 38400 دولار عند الإطلاق.

وبعد فترة وجيزة من ارتفاع القيمة السوقية، قامت المحفظة بتصفية جميع الممتلكات في غضون 45 دقيقة، محققة ربحًا صافيًا تجاوز 600 ألف دولار، وفقًا لبيانات DEXScreener.

ومع استمرار حساب Ayrey في الترويج للاحتيال، قام المستخدمون غير المنتبهين بصب الأموال في الرمز المميز، مما تسبب في ارتفاع القيمة السوقية بشكل كبير.

ومع ذلك، فقد أعقب ذلك عمليات بيع حادة مع قيام الجاني بسحب أمواله، مما أدى إلى انخفاض قيمة IB بنسبة 98٪.

وعلى الرغم من الانهيار، شهد الرمز انتعاشًا طفيفًا يُعزى إلى ما يشير إليه البعض باسم “الاستيلاء المجتمعي”، وهو إجراء لاستعادة ثقة المستثمرين.

في وقت نشر هذا التقرير، تم تداول الرمز المميز بسعر 0.001735 دولار على Raydium وفقًا لـ DEXScreener.

Source: DEXScreener

تعكس هذه الحادثة نقاط ضعف أوسع في الاستثمارات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر المرتبطة بأسواق الرموز المميزة التي تعتمد على الضجيج الإعلامي.

لقد أيد روبوت المحادثة Truth Terminal AI سابقًا رمز GOAT

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حظيت روبوتات الدردشة AI Truth Terminal في السابق باهتمام كبير بعد أن جمعت أكثر من مليون دولار من الأصول المشفرة، وذلك بفضل تأييدها لرمز “Goatseus Maximus” (GOAT) المستند إلى Solana.

في حين لم يكن لشركة Truth Terminal أي دور في إطلاق GOAT، إلا أن تأييدها دفع الرمز المميز إلى قيمة سوقية قصوى بلغت 940 مليون دولار، وهو إنجاز حفز منذ ذلك الحين روبوتات الذكاء الاصطناعي المستقلة المماثلة للانخراط في تأييد العملات المشفرة وتداولها.

وأوضح أيري أن Truth Terminal هو نسخة “مضبوطة” من نموذج Meta’s Llama 3.1، والذي طوره في البداية للتجربة مع كسر حماية نماذج اللغات الكبيرة الأخرى (LLMs).

تم تصميم الروبوت للعمل بشكل شبه مستقل، وينشر على X بموافقة Ayrey وتفاعل مع شخصيات التشفير مثل رجل الأعمال Marc Andreessen، الذي تبرع بمبلغ 50 ألف دولار من البيتكوين إلى محفظة الروبوت.

تمكن أيري من استعادة الوصول إلى حساب X الخاص به مؤقتًا، لكنه فقد السيطرة مرة أخرى حيث واصل المتسللون نشر الروابط الاحتيالية قبل أن يستعيد أيري السيطرة بالكامل ويحذف التغريدات المضللة.

تسلط هذه الحادثة الضوء على تأثير ومخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين داخل مجتمع التشفير.

بينما يحاول أيري التعامل مع التداعيات، يعمل اختراق Truth Terminal كتذكير بالمخاطر التي تشكلها حسابات وسائل التواصل الاجتماعي البارزة على كل من المستثمرين والمبدعين في مشهد العملات المشفرة سريع الخطى.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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