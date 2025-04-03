ملخص سوق العملات المشفرة: استمرار التوترات بشأن التعريفات الجمركية مع انهيار HYPE وBERA وBONK

شهد سوق العملات المشفرة تقلبات كبيرة في أواخر الأربعاء وصباح الخميس.

ونتيجة لذلك، انهارت العديد من العملات البديلة، بما في ذلك Hyperliquid وBerachain وBonk، بأرقام مزدوجة.

علاوة على ذلك، تخلى البيتكوين (BTC) عن مكاسبه من أعلى مستوى 88 ألف دولار.

ومن الجدير بالذكر أن الأسواق ظلت متوترة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “يوم التحرير”.

انخفضت القيمة السوقية العالمية بنسبة 3% إلى 2.67 تريليون دولار، مع انخفاض مؤشر الخوف والجشع إلى 24.

ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 66% ليصل إلى أكثر من 130 مليار دولار. ويتوقع المحللون أن تواصل الأسعار انخفاضها قبل أن ترتفع.

أهم أخبار العملات المشفرة

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يواصل سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا التحرك استجابةً للبيانات الاقتصادية الكلية وقرارات السياسة، حيث تعد التعريفات الجمركية العامل المهيمن الذي يؤثر على المشاعر.

ومع ذلك، هناك اهتمام ملحوظ على الصعيد التنظيمي مع تقدم مشروعي قانونين للعملات المستقرة في الولايات المتحدة من مراحل لجنة مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

ومن بين الأخبار التي تصدرت عناوين الصحف أيضًا تحرير شركة Ripple لـ 500 مليون XRP، وخطط الحكومة الروسية لتحويل BTC المصادرة في القضايا الجنائية إلى إيرادات للدولة، ورد شركة First Digital المصدرة للعملات المستقرة على ادعاءات جاستن صن من خلال وصفها بأنها FUD.

وفي أخبار أخرى متعلقة بالعملات المشفرة، أعلنت لعبة الخيال Stables المستندة إلى Tezos عن توسعها في السوق الأمريكية الشمالية.

وتسعى المنصة إلى تحقيق الجذب من خلال شراكة مع Equibase.

HYPE وBERA وBONK يقودون خسائر العملات البديلة

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تحمّلت بعض العملات البديلة الرائدة وطأة تراجع السوق اليوم. ومن بين أكبر 100 عملة من حيث القيمة السوقية التي شهدت أكبر انخفاض، نجد HYPE وBERA وBONK.

وفقًا لبيانات من CoinMarketCap، انخفض HYPE التابع لشركة Hyperliquid بأكثر من 13% إلى أقل من 11.80 دولارًا.

في غضون ذلك، انخفض سعر BERA، الرمز الأصلي لـ Berachain، بنسبة 12% ليصل إلى 6.26 دولارًا. كما انخفض سعر Bonk (BONK) عملة Solana meme بأكثر من 11% ليصل إلى 0.00001091 دولارًا.

انعكست المشاعر السلبية على العديد من العملات البديلة الأخرى، حيث انخفضت أيضًا عملات Ethena و TRUMP وJito وToncoin بنسبة 10% أو أكثر.

أفضل أداء للعملات المشفرة اليوم

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على الرغم من تراجع العملات البديلة، إلا أن بعض العملات المشفرة قاومت هذا الاتجاه.

أظهرت عملة البيتكوين، التي ارتفعت في اليوم السابق فوق 88 ألف دولار، بعض المرونة حيث سعى الثيران إلى الاحتفاظ بسعر 83 ألف دولار.

ساهمت التدفقات القوية إلى صناديق التداول الفورية لعملة البيتكوين الأمريكية في هذا الأداء.

ومن بين أكبر 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، كانت أكبر الرابحين هي Story (IP)، وMANTRA (OM)، وDeXe (DEXE)، حيث ارتفعت كل منها بنسبة تتراوح بين 3% و5%.

تعد عملة لايتكوين (LTC) أيضًا واحدة من العملات الأكثر تحركًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث تحوم LTC حاليًا حول 84 دولارًا.

أما بالنسبة لتوقعات سوق العملات المشفرة قبل يوم الضرائب في الولايات المتحدة، فإن المشاعر العامة تظل تشير إلى أن المستثمرين يشعرون بالتوتر.

قد تدفع أحداث “يوم التحرير” والمخاوف بشأن التعريفات الجمركية البائعين إلى التحرك، مما يعني أن HYPE وBERA وBONK قد لا تكون العملات الرئيسية الوحيدة التي تسجل خسائر كبيرة.

في هذه الأثناء، يؤدي انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 84 ألف دولار إلى دخول مستوى 80 ألف دولار حيز التنفيذ.