ميتسوبيشي تتعهد باستثمار 27 مليار دولار على مدى 3 سنوات لدعم النمو

كشفت شركة ميتسوبيشي كورب اليابانية العملاقة للتجارة عن استراتيجية نمو مدتها ثلاث سنوات تتضمن استثمار ما لا يقل عن 4 تريليون ين (27 مليار دولار) بحلول السنة المالية 2027/2028.

وقالت الشركة إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 1.2 تريليون ين خلال تلك الفترة، ارتفاعا من 700 مليار ين تتوقعها للسنة المالية الحالية.

وتتضمن هذه الاستراتيجية، التي تم الإعلان عنها يوم الخميس، إنفاقًا رأسماليًا عدوانيًا وبرنامجًا موسعًا لإعادة شراء الأسهم.

وتخطط الشركة أيضًا للحفاظ على توزيعات الأرباح التدريجية حتى مع تعافيها من خسائر الانخفاض الأخيرة في عمليات طاقة الرياح البحرية المحلية.

يبدأ الاستثمار في النمو في أبريل

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وقالت ميتسوبيشي إن الإنفاق البالغ 4 تريليون ين سيتم تقسيمه بين الإنفاق الرأسمالي المستدام والاستثمارات لتسريع النمو على المدى الطويل.

ومن المقرر تخصيص نحو تريليون ين للاحتياجات التشغيلية المستمرة، في حين سيتم توجيه أكثر من 3 تريليون ين نحو مبادرات الأعمال الجديدة والاستثمارات الاستراتيجية.

وانطلقت الخطة الجديدة في أبريل/نيسان وستستمر حتى مارس/آذار 2027.

وأضافت الشركة أنها قد تفكر في استخدام أي فائض نقدي يتجاوز هذا التخصيص لتحقيق عوائد إضافية للمساهمين أو إعادة الاستثمار، وذلك اعتمادًا على حالة خط أنابيب مشاريعها وظروف السوق الأوسع.

وتأتي خطة الاستثمار بعد أن سجلت ميتسوبيشي رسوم انخفاض قيمة بقيمة 52.2 مليار ين مرتبطة بمشاريع الرياح البحرية المحلية خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر.

ودفعت هذه النكسة الشركة إلى تعديل توقعاتها بشأن صافي الربح بنحو 950 مليار ين للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024.

ارتفاع توزيعات الأرباح رغم انخفاض الأرباح

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وتتوقع ميتسوبيشي أن ينخفض صافي الربح إلى 700 مليار ين في السنة المالية التي تبدأ هذا الشهر.

وعلى الرغم من انخفاض توقعات الأرباح، أعلنت الشركة عن خطط لزيادة توزيعاتها النقدية بمقدار 10 ينات، ليصل إجمالي توزيعاتها إلى 110 ينات للسهم.

إلى جانب زيادة الأرباح، حددت ميتسوبيشي خططًا لإعادة شراء ما يصل إلى تريليون ين من أسهمها في الفترة من 4 أبريل 2024 إلى 31 مارس 2026.

وقالت الشركة إن سياستها في توزيع الأرباح التدريجية وعمليات إعادة الشراء المرنة تظل دون تغيير في ظل الاستراتيجية الجديدة.

وتشير هذه الخطوات إلى أن ميتسوبيشي تهدف إلى الحفاظ على ثقة المساهمين مع الاستثمار بكثافة في النمو المستقبلي.

ميتسوبيشي المدعومة من بافيت

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أكبر مساهم في ميتسوبيشي هي شركة بيركشاير هاثاواي ، وهي شركة استثمارية يقودها وارن بافيت. ووفقًا لبيانات بورصة لندن، تمتلك بيركشاير حصة 9.67% في شركة التجارة اليابانية، مما يجعلها مؤثرة بشكل كبير على الاستراتيجية طويلة المدى.

وقد جذب اهتمام بافيت بشركات التجارة اليابانية اهتماماً عالمياً على مدى السنوات القليلة الماضية، وأصبحت ميتسوبيشي واحدة من المستفيدين الرئيسيين من هذا التركيز.

ويبدو أن ميتسوبيشي، من خلال خطتها الجديدة لنشر رأس المال، تسعى إلى تلبية توقعات المستثمرين بشأن كفاءة رأس المال وقيمة المساهمين.

وقد يعكس تركيز الشركة على الحفاظ على توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، حتى في ظل انخفاض صافي الأرباح، هذا النهج الذي يقوده المستثمرون.