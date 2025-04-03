انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بأكثر من 2% يوم الخميس إلى 101.41، وهو أكبر انخفاض يومي له في أكثر من عامين.

أدى هذا الانخفاض إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، حيث أصيب المتداولون بالذهول منخطة التعريفات الجمركية الشاملة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب والتي أعلن فيها عن تعريفة أساسية بنسبة 10٪ على جميع الواردات، مع فرض رسوم أكثر صرامة تستهدف الشركاء التجاريين الرئيسيين – الصين (54٪)، والاتحاد الأوروبي (20٪)، وفيتنام (46٪).

وأثارت هذه الخطوة المفاجئة رد فعل حاد في الأسواق العالمية، مما أدى إلى تأجيج المخاوف من الركود وإثارة المخاوف التضخمية في الولايات المتحدة.

وفي أعقاب الإعلان عن الرسوم الجمركية، زاد المتداولون أيضًا من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تحولت توقعات السوق نحو خفض معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أو أربعة أرباع النقطة في عام 2025، ارتفاعا من ثلاثة تخفيضات كانت متوقعة في وقت سابق.

ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن يتم أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو/حزيران، مع قلق المستثمرين بشأن تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف.

الدولار الأمريكي يفقد ملاذه الآمن

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وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، إن الدولار فشل في الاستفادة من مكانته المعتادة كأصل آمن.

وأشار إلى أن “تفاقم المخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة بسبب أنباء التعريفات الجمركية والانخفاضات المرتبطة بها في الأسهم الأمريكية يعني أن الدولار لا يتمتع بدعمه التقليدي كملاذ آمن ومكانة العملة الاحتياطية”.

وحذر جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث النقد الأجنبي في دويتشه بنك، من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تقويض الثقة في الاقتصاد الأميركي وعملته.

وأضاف أن “خصائص الدولار كملاذ آمن تتآكل، مما يفرض تكلفة كبيرة على حيازات الدولار غير المحمية”.

وحذر سارافيلوس من أن الانخفاض الحاد في قيمة الدولار، إلى جانب هبوط الأسهم الأميركية وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، قد يشير إلى تسارع تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وأضاف أنه “في نهاية المطاف، تعاني الولايات المتحدة من عجز كبير في الحساب الجاري، والعملة تعتمد على تدفقات رأس المال لتحقيق الاستقرار”.

وقال إن الانخفاض غير المنظم في قيمة الدولار قد يؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية ويؤدي إلى تدخل البنوك المركزية.

ارتفاع قوة الين واليورو

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وارتفع الين الياباني بنحو 2% مقابل الدولار، مما يعكس زيادة الطلب على الأصول الأكثر أمانا.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، مما أضاف المزيد من الضغوط على الدولار.

في غضون ذلك، ارتفع اليورو بأكثر من 2% مقابل الدولار، ليصل إلى 1.1145 في الجلسة الأوروبية يوم الخميس.

ويشكل ضعف الدولار تحديات أوسع نطاقا بالنسبة للأسواق العالمية.

ويحذر المحللون من أنه إذا تسارع تراجع الدولار، فقد يؤدي ذلك إلى تدخل البنوك المركزية الكبرى، وخاصة البنك المركزي الأوروبي.

وأشار سارافيلوس إلى أن “آخر شيء يريده البنك المركزي الأوروبي هو صدمة انكماشية مفروضة من الخارج نتيجة لفقدان الثقة في الدولار وارتفاع حاد في قيمة اليورو بالإضافة إلى التعريفات الجمركية”.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي

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وفقًا لـ FXStreet، بمجرد كسر مستوى 101.90، سيتم فتح “منطقة كبيرة” أخرى لمزيد من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، مع كون مستوى 100.00 هدفًا هبوطيًا.

على الجانب السلبي، يُمثل مستوى 101.90 خط الدفاع الأول، ومن المفترض أن يُحفز ارتدادًا، حيث يُصدر مؤشر القوة النسبية (RSI) تحذيرات من حالة ذروة البيع على الرسم البياني اليومي. ربما ليس هذا الخميس، ولكن في الأيام القادمة، قد يُؤدي كسر مستوى 101.90 إلى انخفاض تدريجي نحو 100.00.

المصدر: FXStreet



يتحول التركيز إلى بيانات الوظائف في الولايات المتحدة

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مع تزايد مخاطر الركود، يتجه المشاركون في السوق نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مارس، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

ستكون بيانات التوظيف حاسمة في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة التالية التي قد يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر أحدث تقرير تغير التوظيف الصادر عن ADP أن أعداد العاملين في القطاع الخاص ارتفعت بنحو 155 ألف وظيفة في مارس/آذار، وهو ما يفوق بكثير التوقعات التي أشارت إلى 105 آلاف وظيفة.

قد تؤدي بيانات سوق العمل القوية إلى تعقيد عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يوازن صناع السياسات مخاطر التضخم مقابل تهديد التباطؤ الاقتصادي.

مع استيعاب الأسواق للتحول العدواني في سياسة ترامب التجارية، يستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات، مع تعرض الاستقرار الاقتصادي العالمي للخطر.