واجهت وول ستريت موجة بيع وحشية أخرى يوم الجمعة، حيث عانت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية من أسوأ انخفاض لها على مدار يومين منذ عصر الوباء، حيث ردت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية واسعة النطاق على السلع الأمريكية.

ويستعد المستثمرون الآن لركود عالمي محتمل بسبب تصاعد التوترات التجارية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 2011 نقطة، أو 4.98%، مسجلاً أكبر خسارة يومية له منذ يونيو 2020.

وبالتزامن مع انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة الأميركية بمقدار 1679 نقطة يوم الخميس، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 14% عن أعلى مستوى قياسي سجله مؤخرا مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية شاملة مع الصين.

وتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا النهج، حيث انخفض بنسبة 5.4% يوم الجمعة بعد أن انخفض بنسبة 4.84% في اليوم السابق.

انخفض مؤشر القياس الآن بنسبة 17% من ذروته، ويقترب من منطقة السوق الهابطة.

في هذه الأثناء، انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.5%، مواصلا خسائره التي بلغت 6% يوم الخميس، وهو الآن أقل بنسبة 22% عن أعلى مستوى له في ديسمبر/كانون الأول ــ وهو ما يمثل سوقا هبوطية رسمية وفقا لمعايير وول ستريت.

ارتفع قلق المستثمرين بعد أن أعلنت وزارة التجارة الصينية عن فرض رسوم جمركية باهظة بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية، وهي الخطوة التي أحبطت الآمال في إجراء مفاوضات دبلوماسية وأكدت بدلا من ذلك التصعيد الاقتصادي المتبادل.

وأثارت الإجراءات المضادة العدوانية مخاوف من أن سلاسل التوريد العالمية والصناعات المعتمدة على التصدير سوف تتعرض لاضطرابات شديدة.

كانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تضررا من هبوط السوق يوم الجمعة، حيث عانت بعض أكبر الشركات الأمريكية من خسائر فادحة بسبب اعتمادها على الأسواق الصينية.

انخفضت أسهم آبل بنسبة 7%، مُضيفةً خسارة أسبوعية بنسبة 13%. وتراجعت أسهم إنفيديا، الشركة الرائدة في أسواق الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بنسبة 8%. كما تضررت أسهم تيسلا بشدة، حيث انخفضت بنسبة 10% وسط تزايد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة.

لم تسلم الشركات الصناعية الكبرى المصدرة من التداعيات. فقد انخفضت أسهم شركتي بوينغ وكاتربيلر، اللتين تعتمدان بشكل كبير على الطلب الدولي، بنسبة 9% و6% على التوالي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر داو جونز.

إلى جانب الرسوم الجمركية، صعّدت بكين الضغط على الشركات الأمريكية بتوسيع نطاق “قائمة الكيانات غير الموثوقة”، التي تستهدف الشركات المتهمة بانتهاك قواعد السوق. إضافةً إلى ذلك، أطلقت الجهات التنظيمية الصينية تحقيقًا بشأن مكافحة الاحتكار مع شركة دوبونت العملاقة للكيماويات، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 12%.

في هروبٍ تقليديٍّ نحو الأمان، أقبل المستثمرون على السندات الحكومية. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 4%، مما يشير إلى اندفاعٍ نحو أصول الملاذ الآمن مع انهيار الأسهم.

في هذه الأثناء، ارتفع مؤشر التقلب في بورصة شيكاغو (VIX) – المعروف باسم “مقياس الخوف” في وول ستريت – إلى ما يزيد عن 40، وهو المستوى المرتبط عادة بالذعر الشديد في السوق.

وفي ظل الفوضى التي تسود السوق، قدم تقرير الوظائف لشهر مارس/آذار صورة مختلطة.

أضاف الاقتصاد الأميركي 228 ألف وظيفة غير زراعية، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2%.

لكن الرئيس ترامب أشاد بالبيانات التي نشرت على منصته “تروث سوشيال”، مدعيا أن استراتيجية التعريفات الجمركية التي ينتهجها تؤتي ثمارها بالفعل.

ومع تعمق الحرب التجارية، يراقب المشاركون في السوق الآن عن كثب المزيد من الخطوات الانتقامية من بكين واستجابات السياسة المحتملة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ، الذي يعاني بالفعل من الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو.