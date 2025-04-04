أوقفت شركتا Klarna وStubHub خططهما التي طال انتظارها لطرح أسهمهما للاكتتاب العام، في ظل موجة جديدة من التقلبات في السوق، والتي أثارها إعلان الرئيس دونالد ترامب عن التعريفات الجمركية الشاملة، والتي امتدت إلى الأسواق المالية العالمية.

وبحسب تقرير لشبكة CNBC نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر، فإن الشركات تؤجل طرحها العام الأولي بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة ولم تحدد جدولاً زمنياً جديداً لإدراجاتها.

وكانت الشركتان قد قدمتا وثائق الطرح العام الأولي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة وكانتا تستعدان للإدراج العام في بورصة نيويورك.

كانت شركة Klarna، الشركة السويدية التي تعمل بنظام الشراء الآن والدفع لاحقًا، تخطط للتداول تحت رمز التداول KLAR ، في حين كان من المقرر إدراج منصة التذاكر عبر الإنترنت StubHub تحت رمز التداول STUB.

كلارنا توقف إدراجها الذي طال انتظاره بقيمة 15 مليار دولار

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كانت شركة كلارنا تستعد لإطلاق جولة الطرح العام الأولي مع المستثمرين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، قررت الشركة وقف الإجراءات وسط عمليات بيع واسعة النطاق في السوق بسبب المخاوف من تجدد الحرب التجارية.

وتأتي هذه الخطوة في لحظة محورية بالنسبة لشركة Klarna، التي أصبحت رمزًا للصعود والهبوط في قطاع التكنولوجيا المالية.

كانت قيمة الشركة تقدر بـ 46 مليار دولار خلال ذروة حماس المستثمرين في عام 2021، لكن قيمتها انخفضت إلى 6.7 مليار دولار بعد عام واحد فقط.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير، أعلنت شركة Klarna مؤخرًا عن عودتها إلى الربحية.

وفي عام 2024، سجلت الشركة صافي ربح قدره 21 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 244 مليون دولار في العام السابق.

ارتفعت الإيرادات بنسبة تقارب 24% لتصل إلى 2.81 مليار دولار. وتوسعت كلارنا بقوة في السوق الأمريكية، حيث أبرمت شراكات مع كبرى شركات التجزئة مثل وول مارت، وآبل، ودور داش.

وقال شخص مطلع على استراتيجية كلارنا إن الشركة ليست ملزمة بالإدراج في إطار زمني محدد، مما يترك احتمال تأجيل الطرح إذا استقرت ظروف السوق.

يواجه نجاح الطرح العام الأولي تساؤلات بعد معاناة CoreWeave

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وبالمثل، اختارت شركة StubHub إيقاف طموحاتها في الطرح العام الأولي مؤقتًا.

ويأتي قرار الشركة في أعقاب البداية الصعبة لشركة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي CoreWeave، والتي أصبحت أول شركة تكنولوجيا مدعومة برأس مال مخاطر تجمع أكثر من مليار دولار في طرح عام أولي في الولايات المتحدة منذ عام 2021.

وعلى الرغم من التفاؤل الأولي، خفضت شركة CoreWeave سعر طرحها العام الأولي وعانت من خسائر حادة في التعاملات المبكرة ، مما عزز المخاوف بشأن شهية السوق لإدراجات التكنولوجيا.

وتعرضت معنويات المستثمرين لضربة أخرى بعد أن أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية انتقامية ردا على الإجراءات الشاملة التي اتخذها ترامب.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.7% يوم الجمعة، بينما انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 5%. وتُبرز عمليات البيع المكثفة قلق المستثمرين المتزايد إزاء احتمال نشوب صراع تجاري شامل.

وانخفضت أسهم شركة Affirm ، المنافسة لشركة Klarna والمدرجة في بورصة الولايات المتحدة، بنسبة تزيد عن 45% هذا العام، مما يسلط الضوء على البيئة الصعبة التي تواجه شركات التكنولوجيا المالية.

إن التأخير في طرح أسهم كلارنا وستوب هاب للاكتتاب العام الأولي يمثل انتكاسة لمستثمري رأس المال الاستثماري، الذين كانوا يأملون في أن يؤدي انتعاش الإدراجات في ظل إدارة ترامب إلى إحياء سوق الخروج التكنولوجي المتعثر.